América Latina

Violentos enfrentamientos entre pandillas en Haití dejan decenas de muertos: al menos 10 niños entre las víctimas

El Comité para la Paz y el Desarrollo advirtió que el combate entre bandas podría agravar la crisis humanitaria en la capital haitiana

Un enfrentamiento interno entre bandas
Un enfrentamiento interno entre bandas rivales desató una masacre en Puerto Príncipe (AFP)

Un enfrentamiento interno entre una poderosa coalición criminal y un grupo disidente dejó al menos 49 muertos en Puerto Príncipe, Haiti, según reportaron organizaciones civiles.

Entre las víctimas se identificaron por lo menos 10 niños reclutados por las bandas y 19 mujeres que acompañaban a sus parejas heridas en busca de atención médica. La cifra de fallecidos podría aumentar, ya que continúan los episodios violentos y el acceso al área afectada permanece restringido para autoridades y organizaciones humanitarias.

Las muertes incluyeron a Dèdè, uno de los líderes pandilleros más notorios de Bel-Air, decapitado durante el conflicto, y a Kempes Sanon, ex policía y jefe criminal, quien, tras resultar herido, fue removido de la dirigencia y hospitalizado.

La dirección del grupo pasó a dos sujetos llamados Jamesly y Ti Gason. La agrupación Krache Dife, aún aliada de Sanon, mantiene vínculos con la coalición Viv Ansanm, designada por Estados Unidos como organización terrorista extranjera.

Actualmente, el 90% de los distritos de la capital de Haití está bajo control de bandas armadas.

Las pandillas imponen su ley
Las pandillas imponen su ley y dificultan el restablecimiento del orden institucional (Reuters)

Esta escalada de violencia ocurre después de que, en septiembre de 2023, varias pandillas acordaron una tregua bajo el paraguas de la coalición Viv Ansanm, lo que derivó en una reducción temporal de los enfrentamientos. La ruptura interna provocó una nueva ola de asesinatos, mutilaciones e incendios.

La población civil, y de manera particular las zonas marginales, quedó atrapada en un entorno de violencia incesante. Cientos de personas se desplazan y buscan refugio sin acceso a alimentos ni productos esenciales.

A su vez, los niños son reclutados y explotados por las bandas para vigilancia, mensajería o encargos de riesgo extremo, bajo amenazas y coerción. Los pocos que logran escapar enfrentan desplazamientos forzados, quedan excluidos de la educación, la atención médica y, en muchos casos, no tienen acceso a agua potable ni comida.

Los niños desplazados pierden acceso
Los niños desplazados pierden acceso a educación y servicios básicos (Reuters)

Más de la mitad de la población, cerca de 12 millones de personas, enfrenta hambre aguda. Según organizaciones de derechos humanos, Haití atraviesa una crisis humanitaria y de seguridad de extrema gravedad.

El asesinato del expresidente, Jovenel Moïse, en 2021, dejó al país sin un liderazgo político efectivo, abriendo paso a la expansión de las bandas armadas. El vacío de poder y el comercio de armas ilegales agravaron la inestabilidad institucional.

El asesinato de Jovenel Moïse
El asesinato de Jovenel Moïse acentuó el vacío de poder en Haití (EFE)

La escalada criminal y los ataques armados paralizaron zonas enteras del país, con agresiones reiteradas a estaciones de policía, hospitales e infraestructura vital.

La infancia, sobre todo los menores con discapacidad, sufre de forma desproporcionada. Estas niñas y niños enfrentan más barreras para escapar y cuentan con menos posibilidades de recibir asistencia especializada, lo que agrava la pérdida de familiares, la interrupción de su educación y un ambiente permanente de temor.

En medio de la preparación para el proceso electoral de 2025 y bajo un gobierno de transición, la inseguridad y la violencia no ceden. Las organizaciones internacionales exigen una intervención urgente para proteger los derechos humanos y atender las necesidades más inmediatas de una población sumida en el caos.

(Con información de AP)

