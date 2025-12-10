IATA calificó de “delicada” la cancelación masiva de vuelos hacia Venezuela y alertó sobre el impacto en la conectividad

Un avión de la aerolínea Wingo permanece en la pista del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijera que el espacio aéreo sobre Venezuela y sus alrededores debía considerarse "cerrado en su totalidad", en Maiquetía, Venezuela, el 30 de noviembre de 2025. (REUTERS/Leonardo Fernández Viloria)

La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) calificó como “delicada” la situación generada por la cancelación de vuelos hacia Venezuela, tras los recientes avisos de precaución al sobrevolar el espacio aéreo venezolano, según declaró el vicepresidente regional de la organización, Peter Cerdá, este martes en una conferencia de prensa celebrada en San Salvador. “Es una situación delicada donde estamos muy involucrados intentando asegurar que haya diálogo y la transparencia en poder tomar las mejores decisiones como sector”, explicó el representante de IATA.

La advertencia emitida por la Administración Federal de Aviación (FAA, en inglés) de Estados Unidos el pasado 21 de noviembre sobre el espacio aéreo venezolano y el sur del Caribe provocó que Venezuela perdiera casi dos tercios de sus frecuencias internacionales en dos semanas. Para la primera semana de diciembre, las 12 líneas aéreas internacionales presentes en el país suspendieron sus operaciones.

Cerdá subrayó que este escenario crea un efecto “importante” para el país suramericano, advirtiendo que “Venezuela ya estaba sufriendo de una falta de conectividad a nivel regional y global”. “Hay una gran concentración de venezolanos por toda la región, en Europa por ejemplo, y la conectividad es crítica para mantener los enlaces familiares, personales, económicos”, resaltó.

Un vuelo estadounidense en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, Venezuela, el miércoles 3 de diciembre de 2025. (Foto AP/Cristian Hernández)

Según el vicepresidente regional, en España se suspendieron cuatro líneas aéreas, lo que representa unos 6.000 pasajeros por semana. En Panamá, la cifra alcanza los 2.200 pasajeros semanales, mientras que en Colombia afecta a unos 1.500 pasajeros por semana. Esta disminución en el tráfico aéreo ocurre en la antesala de una de las temporadas de mayor demanda para la industria, debido a la Navidad y el Año Nuevo.

Cerdá agregó que actualmente “cada línea aérea está analizando la situación. Están siguiendo sus análisis de riesgo, lo hacen de forma independiente cada una porque las medidas que utilizan y su impacto son distintas para cada una”. Sus declaraciones se dieron en el marco de un evento de alto nivel con personalidades de la industria aérea, realizado en un hotel de la capital salvadoreña.

La decisión de las aerolíneas coincide con un momento especialmente crítico para Venezuela, en medio de crecientes tensiones entre Washington y Caracas por el reciente despliegue aeronaval estadounidense en el mar Caribe. Donald Trump, presidente de Estados Unidos, ha dicho que estas operaciones forman parte de su lucha contra el narcotráfico, mientras que el dictador venezolano Nicolás Maduro las interpreta como un intento para propiciar un cambio de régimen en el país.

Ambos mandatarios confirmaron en días pasados que mantuvieron una conversación telefónica, aunque no ofrecieron detalles adicionales sobre el contenido de la misma.

(Con información de EFE)