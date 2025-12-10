Mundo

IATA calificó de “delicada” la cancelación masiva de vuelos hacia Venezuela y alertó sobre el impacto en la conectividad

La suspensión de operaciones afecta a miles de pasajeros semanales y deja al país prácticamente sin aerolíneas extranjeras en plena temporada alta

Guardar
Un avión de la aerolínea
Un avión de la aerolínea Wingo permanece en la pista del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijera que el espacio aéreo sobre Venezuela y sus alrededores debía considerarse "cerrado en su totalidad", en Maiquetía, Venezuela, el 30 de noviembre de 2025. (REUTERS/Leonardo Fernández Viloria)

La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) calificó como “delicada” la situación generada por la cancelación de vuelos hacia Venezuela, tras los recientes avisos de precaución al sobrevolar el espacio aéreo venezolano, según declaró el vicepresidente regional de la organización, Peter Cerdá, este martes en una conferencia de prensa celebrada en San Salvador. “Es una situación delicada donde estamos muy involucrados intentando asegurar que haya diálogo y la transparencia en poder tomar las mejores decisiones como sector”, explicó el representante de IATA.

La advertencia emitida por la Administración Federal de Aviación (FAA, en inglés) de Estados Unidos el pasado 21 de noviembre sobre el espacio aéreo venezolano y el sur del Caribe provocó que Venezuela perdiera casi dos tercios de sus frecuencias internacionales en dos semanas. Para la primera semana de diciembre, las 12 líneas aéreas internacionales presentes en el país suspendieron sus operaciones.

Cerdá subrayó que este escenario crea un efecto “importante” para el país suramericano, advirtiendo que “Venezuela ya estaba sufriendo de una falta de conectividad a nivel regional y global”. “Hay una gran concentración de venezolanos por toda la región, en Europa por ejemplo, y la conectividad es crítica para mantener los enlaces familiares, personales, económicos”, resaltó.

Un vuelo estadounidense en el
Un vuelo estadounidense en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, Venezuela, el miércoles 3 de diciembre de 2025. (Foto AP/Cristian Hernández)

Según el vicepresidente regional, en España se suspendieron cuatro líneas aéreas, lo que representa unos 6.000 pasajeros por semana. En Panamá, la cifra alcanza los 2.200 pasajeros semanales, mientras que en Colombia afecta a unos 1.500 pasajeros por semana. Esta disminución en el tráfico aéreo ocurre en la antesala de una de las temporadas de mayor demanda para la industria, debido a la Navidad y el Año Nuevo.

Cerdá agregó que actualmente “cada línea aérea está analizando la situación. Están siguiendo sus análisis de riesgo, lo hacen de forma independiente cada una porque las medidas que utilizan y su impacto son distintas para cada una”. Sus declaraciones se dieron en el marco de un evento de alto nivel con personalidades de la industria aérea, realizado en un hotel de la capital salvadoreña.

La decisión de las aerolíneas coincide con un momento especialmente crítico para Venezuela, en medio de crecientes tensiones entre Washington y Caracas por el reciente despliegue aeronaval estadounidense en el mar Caribe. Donald Trump, presidente de Estados Unidos, ha dicho que estas operaciones forman parte de su lucha contra el narcotráfico, mientras que el dictador venezolano Nicolás Maduro las interpreta como un intento para propiciar un cambio de régimen en el país.

Ambos mandatarios confirmaron en días pasados que mantuvieron una conversación telefónica, aunque no ofrecieron detalles adicionales sobre el contenido de la misma.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

vuelosaeropuertosIATAVenezuelaUltimas noticias America

Últimas Noticias

La costa de la India marca un hito mundial en conservación y multiplica por diez los nidos de tortuga marina

La recuperación masiva responde a dos décadas de campañas de protección, educación ambiental y participación local, lo que permite celebrar un récord histórico de nidos, pero también obliga a mantener la vigilancia ante amenazas como contaminación, pesca y cambio climático

La costa de la India

Casos récord, escuelas cerradas y hospitales saturados: Reino Unido en alerta por la nueva variante de gripe H3N2

El aumento temprano y sostenido de contagios llevó a suspender actividades escolares y activar protocolos especiales. Cuáles son los síntomas y la importancia de la vacunación

Casos récord, escuelas cerradas y

La Unión Europea, Estados Unidos y otros países aliados exigieron a Ruanda y al M23 detener la ofensiva en el este del Congo

Las potencias occidentales solicitaron el retiro de tropas ruandesas, la vuelta del grupo rebelde a sus posiciones y el cumplimiento de los acuerdos de paz recientes

La Unión Europea, Estados Unidos

El papa León XIV advirtió que un acuerdo de paz en Ucrania “no es realista” sin la participación de Europa

El pontífice alertó que excluir al bloque de las negociaciones podría desequilibrar la alianza transatlántica clave para la seguridad regional

El papa León XIV advirtió

Zelensky expresó su disposición a celebrar elecciones en Ucrania bajo garantías internacionales de seguridad: “Estoy listo”

El presidente ucraniano afirmó que impulsará reformas legales para permitir comicios en plena guerra tras los comentarios de Donald Trump, quien acusó a Kiev de “usar el conflicto” para evitar un cambio de mando

Zelensky expresó su disposición a
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Alito Moreno se “burla” por

Alito Moreno se “burla” por revocación de visa de políticos de Morena: “Negociaciones del T-MEC será por Zoom”

Claudia López rechazó exclusión de Alejandro Gaviria como cabeza de lista al Senado: “Lo ilusionaron, luego lo vetaron”

Evento navideño en Tacna casi termina en tragedia: alcalde estuvo a punto de caer de trineo volador

La decisión de “eliminar” 12 aulas de apoyo para niños con discapacidad provoca crisis educativa y protestas en Bogotá

Abuelita bailó apretado con Feid y Ryan Castro en Medellín despertando la envidia de sus seguidores

INFOBAE AMÉRICA
El CNE de Honduras dijo

El CNE de Honduras dijo que los problemas técnicos en el sistema no comprometieron los resultados de las elecciones

La costa de la India marca un hito mundial en conservación y multiplica por diez los nidos de tortuga marina

El Baychimo, el barco perdido que nadie pudo hundir y que hoy es leyenda del hielo

Tensión en el Congreso de Brasil: expulsaron a un diputado por protestar contra la reducción de la condena de Bolsonaro

Ecuador regula el uso de la fuerza en prisiones y prohíbe castigos físicos en respuesta a denuncias de presuntos abusos

ENTRETENIMIENTO

“Avatar hizo que mi mundo

“Avatar hizo que mi mundo diera un giro de 180 grados”, confiesa Sam Worthington a días de un nuevo estreno

James Van Der Beek recauda 47 mil dólares con recuerdos de “Dawson’s Creek” para apoyar su tratamiento contra el cáncer

Pamela Anderson explicó su renacer lejos de ‘Baywatch’: “Esa chica está muerta”

Así será “007: First Light”, el comienzo de la trilogía que promete revolucionar el universo jugable de James Bond

Las reflexiones de Gwyneth Paltrow al volver a actuar tras 7 años de retiro voluntario: “Necesitaba crecer”