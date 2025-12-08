Tailandia lanzó ataques aéreos contra Camboya tras denunciar la muerte de un soldado en nuevos enfrentamientos fronterizos

Royal Thai Army soldiers are pictured on armoured vehicles on a road in Chachoengsao province on July 24, 2025. Thailand launched air strikes on Cambodian military targets on July 24 as Cambodia fired rockets and artillery, killing at least 11 civilians, in a dramatic escalation of a long-running border row between the two neighbours. (Photo by Lillian SUWANRUMPHA / AFP)

Tailandia lanzó ataques aéreos este lunes contra posiciones en la frontera con Camboya tras responsabilizar a las fuerzas camboyanas por la muerte de un soldado y las heridas de otros cuatro en un nuevo episodio de violencia fronteriza, según confirmó el ejército tailandés en un comunicado.

El portavoz militar tailandés, Winthai Suvaree, indicó que el comando recibió informes según los cuales “los soldados tailandeses fueron atacados con armas de fuego de las fuerzas camboyanas, resultando en un soldado muerto y cuatro heridos”. Añadió que Bangkok comenzó a “utilizar aviones para atacar objetivos militares en varias áreas” con el fin de repeler lo que describió como acciones hostiles del otro lado de la frontera.

La respuesta desde Camboya llegó horas después. La portavoz del Ministerio de Defensa, Maly Socheata, sostuvo que las fuerzas tailandesas lanzaron un ataque contra tropas camboyanas en las provincias fronterizas de Preah Vihear y Oddar Meanchey durante la mañana del lunes. Declaró que “las fuerzas camboyanas no respondieron”.

Un portavoz de la administración provincial de Oddar Meanchey reportó disparos en las cercanías de los templos de Tamone Thom y Ta Krabei, elementos históricos frecuentemente mencionados en los episodios de tensión territorial. El funcionario afirmó que “numerosos pobladores que viven cerca de la frontera están huyendo”.

De acuerdo con el ejército tailandés, unas 35.000 personas fueron evacuadas de localidades próximas a la línea divisoria a raíz de los intercambios de acusaciones y los enfrentamientos armados de las últimas horas.

Las autoridades de Bangkok señalaron que los objetivos atacados corresponden “únicamente a infraestructura militar, depósitos de armas, centros de mando y rutas de apoyo al combate” vinculados con actividades consideradas amenazas a la seguridad nacional. Reportes castrenses también mencionaron choques en distintos puntos de los casi 820 kilómetros de frontera compartida.

Desde Nom Pen, funcionarios reiteraron que Tailandia habría provocado varios incidentes recientes y sostuvieron que sus tropas “no tomaron represalias” frente a los ataques recibidos.

El domingo, dos soldados tailandeses resultaron heridos en otro intercambio de disparos. Ambos países confirmaron que el episodio ocurrió en la misma zona donde en julio se registraron cinco días de enfrentamientos armados que dejaron 43 muertos y unos 300.000 desplazados, antes de la entrada en vigor de una tregua.

El alto el fuego había sido alcanzado con mediación de Estados Unidos, China y Malasia, este último en su rol como presidente de la ASEAN. Durante la cumbre del bloque en octubre, en territorio malasio, el presidente estadounidense Donald Trump co-firmó una declaración conjunta entre Tailandia y Camboya para extender la tregua, junto con una oferta de acuerdos comerciales con Washington.

Sin embargo, Bangkok suspendió el acuerdo en noviembre tras atribuir a Camboya la presunta activación de una mina terrestre que hirió a varios de sus soldados. Ese incidente reavivó el cruce de acusaciones por ataques fronterizos. Camboya afirmó entonces que un civil murió durante esos hechos.

Tailandia y Camboya mantienen una disputa territorial centenaria por diversos puntos de su frontera, delimitada en 1907 durante la administración colonial francesa en la región. Varios templos antiguos situados en áreas limítrofes figuran entre los lugares reclamados por ambos Estados y han sido origen frecuente de tensiones militares y diplomáticas.

