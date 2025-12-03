Rutte defendió el apoyo militar a Ucrania mientras avanzan las conversaciones diplomáticas para la paz (REUTERS/ARCHIVO)

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, defendió este miércoles la necesidad de mantener el apoyo militar a Kiev mientras continúan las conversaciones diplomáticas para la paz en Ucrania. En declaraciones recogidas ante la prensa a su llegada a la reunión de ministros de Exteriores de la Alianza en Bruselas, Rutte subrayó que “las conversaciones de paz siguen en marcha”, pero remarcó que Ucrania debe encontrarse “en la posición más fuerte posible para continuar la lucha, para defenderse de los rusos”, según indicó ante los medios.

El antiguo primer ministro neerlandés agregó que Kiev deberá contar con la mayor solidez posible “cuando las partes realmente se sienten a la mesa” y sostuvo que el respaldo militar resulta indispensable hasta que se alcance un acuerdo. En referencia a los últimos contactos internacionales liderados por Estados Unidos, Rutte explicó que la coordinación con Washington es estrecha pero rehusó comentar los nuevos pasos, tras la visita del enviado especial de la Casa Blanca, Steven Wifkoff, a Moscú. El secretario general de la Alianza afirmó: “lo importante es que el proceso de paz está en marcha y esperamos que dé resultados”.

Sobre las estrategias para presionar a Rusia, Rutte argumentó que “la mejor manera” es garantizar que el “flujo militar hacia Ucrania continuará” y mantener “sanciones económicas contundentes”. Ante la ausencia en Bruselas del secretario de Estado estadounidense, Rutte se excusó, señalando que Marco Rubio trabaja intensamente en los procesos de paz abiertos en Ucrania, Sudán y Gaza.

Rutte subraya la importancia de que Ucrania llegue fortalecida a la mesa de negociaciones y mantenga su capacidad de defensa frente a Rusia (REUTERS/Yves Herman)

Preguntado por la reciente trama de corrupción en Ucrania que motivó la salida del jefe de gabinete de Volodímir Zelensky, Rutte destacó la importancia de que los propios ucranianos gestionen estos casos y consideró que Zelensky “ha tomado todas las medidas necesarias para erradicar la corrupción”.

Negociaciones en Moscú

En declaraciones a Fox News, Rubio reconoció “algún progreso” en los contactos entre Washington y Rusia para un alto el fuego en el conflicto, aunque admitió que persisten divergencias sobre el estatus de los territorios ocupados por Moscú, que representan aproximadamente el 19% del territorio ucraniano. El responsable de la diplomacia estadounidense indicó que uno de los focos de negociación consiste en buscar garantías de seguridad para Ucrania y condiciones que permitan reconstruir su economía y prosperar como país.

Estados Unidos y la OTAN coordinan estrategias para sostener el flujo de ayuda militar y sanciones económicas contra Rusia (AP/ARCHIVO)

El portavoz del Kremlin y principal asesor presidencial, Yuri Ushakov, desestimó avances relevantes en la cuestión territorial, aunque señaló que “se pueden debatir algunas soluciones estadounidenses”. La reunión en Moscú reunió al presidente ruso Vladimir Putin, al enviado estadounidense Steve Witkoff y al asesor estadounidense Jared Kushner; según fuentes diplomáticas, estos encuentros forman parte de una ronda de gestiones para desescalar el conflicto en Ucrania. Ushakov matizó que Putin mantuvo una postura “crítica, incluso negativa” sobre varias de las propuestas estadounidenses, y solo existieron acuerdos parciales.

Desde Irlanda, Zelensky reiteró en redes sociales que Ucrania exige el final completo de la guerra y rechazó cualquier propuesta que implique solo un cese temporal de las hostilidades. “No habrá soluciones fáciles”, afirmó el mandatario, y pidió que “nada se decida sin Ucrania, sobre nosotros, sobre nuestro futuro”.

Por su parte, el presidente estadounidense Donald Trump consideró en Washington que la solución diplomática enfrenta “enormes dificultades” y la calificó de “desastre” durante una reunión del gabinete en la Casa Blanca.

Washington y Moscú mantienen contactos para negociar un alto el fuego, aunque persisten diferencias sobre el estatus de los territorios ocupados (AP/ARCHIVO)

En paralelo al proceso diplomático, Ucrania vivió en los últimos días una serie de crisis políticas y militares. Escándalos de corrupción provocaron la renuncia del jefe de gabinete de Zelensky y, al mismo tiempo, Rusia intensificó sus ataques con drones y misiles. Según análisis del Instituto Estadounidense para el Estudio de la Guerra, en noviembre Moscú obtuvo su mayor avance territorial en un año, con la toma de Pokrovsk y Vovchansk. Las autoridades ucranianas reportan que los combates en Pokrovsk continúan.

El despliegue de gestiones diplomáticas para un acuerdo de paz suscitó preocupaciones entre gobiernos europeos sobre la transparencia y coordinación de Estados Unidos y Rusia, ante las sospechas de que podrían negociar un pacto sin consultar debidamente a los países del continente. Putin insistió, antes de recibir a los enviados estadounidenses, en que Europa obstaculiza una vía política al conflicto y remarcó que Moscú está dispuesto a proseguir la guerra “si Europa quiere y empieza”.