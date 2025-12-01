Mundo

Un informe denunció que las minas antipersona causaron 6.279 víctimas en 2024, la cifra más alta en cinco años

La Campaña Internacional para la Prohibición de Minas advierte sobre el incremento de víctimas, especialmente en Birmania y Siria, y señala preocupaciones por el uso y producción en países fuera del Tratado de Ottawa

Guardar
Soldados buscando minas antipersonales. (AP
Soldados buscando minas antipersonales. (AP Foto/Armando Solís, Archivo)

Al menos 6.279 personas, la cifra más alta desde 2020, fueron víctimas de las minas antipersona en 2024, entre ellas 1.945 muertos y 4.325 heridos, según denuncia la Campaña Internacional para la Prohibición de Minas Antipersona.

Esta coalición de organizaciones premiada con el Nobel de la Paz en 1997 presentó este lunes el informe anual de su Monitor de Minas y Municiones de Racimo, elaborado en coincidencia con el inicio en Ginebra de la 22ª reunión de los Estados parte del Tratado de Ottawa, la convención que prohíbe ese armamento desde hace más de 25 años.

Según el estudio, la mayoría de las víctimas proceden, por segundo año consecutivo, de Birmania (Myanmar) que, con 2.029 en 2024, duplicó las cifras del año anterior.

Este país, junto a India, Rusia y Corea del Sur, todos ellos Estados no firmantes del tratado, “parecen mantener una capacidad de producción activa”, denunció el informe.

Soldado herido por mina antipersonal
Soldado herido por mina antipersonal en Antioquia - crédito @FuerzaAereaCol/X

Siria, con 1.015 víctimas, fue el segundo país más afectado en 2024, según un informe que advierte que tras la caída del régimen de Bachar al Assad el riesgo de las víctimas es “cada vez mayor”, ya que en muchos casos regresan a lugares contaminados con ese armamento.

Les siguen Afganistán, con 624, y Ucrania, con 293, donde Rusia ha utilizado minas antipersona “de manera extensiva” desde su invasión en febrero de 2022.

El Tratado de Ottawa, en vigor desde 1999 y firmado por 166 países, prohíbe el uso, el almacenamiento, la producción y la transferencia de minas antipersona.

Además obliga a prestar asistencia a las víctimas, limpiar las zonas minadas y destruir los arsenales.

La mayoría de las víctimas
La mayoría de las víctimas proceden, por segundo año consecutivo, de Birmania (Myanmar) que, con 2.029 en 2024, duplicó las cifras del año anterior. - crédito prensa EJC

En el informe, la campaña antiminas lamentó los dos envíos a Ucrania de minas antipersona, en noviembre y diciembre de 2024, por parte de Estados Unidos, un país que aunque no es firmante del tratado prohibía desde 1992 la exportación de este tipo de armamento a través de una moratoria.

La campaña también denunció el posible uso de minas antipersona por parte de Ucrania, que sí es miembro del tratado, y de empresas y particulares ucranianos que estarían fabricándolas.

Además Ucrania está intentando suspender la aplicación del tratado mientras participa en el conflicto armado, “lo cual es ilegal”.

A esto se suma que Estonia, Finlandia, Letonia, Lituania y Polonia están en proceso de retirarse del acuerdo internacional.

Mina antipersonal. - crédito Brigada
Mina antipersonal. - crédito Brigada 17 del Ejército Nacional

“La evidencia demuestra que, si (los Estados) utilizan minas, pueden ser necesarias décadas y enormes recursos para limpiar las tierras contaminadas y ayudar a las víctimas”, declaró Mark Hiznay, del Monitor de Minas y Municiones de Racimo.

Según la campaña, al menos 57 Estados y otros territorios están contaminados por minas antipersona, la mayoría en África, Asia y Europa del Este.

Este año, Tailandia acusó a Camboya de utilizar minas antipersona a lo largo de la frontera entre los dos países, una práctica que también se ha dado en Irán y en Corea del Norte.

En Colombia y en varios países del norte del África subsahariana, el informe denunció el uso de minas antipersona por parte de grupos armados no estatales.

Fotografía de archivo del 3
Fotografía de archivo del 3 de marzo de 2015 de un miembro del ejército buscando minas antipersonales en la vereda Campo Alegre del municipio de Cocorná, oriente de Antioquia (Colombia). EFE/ Luis Eduardo Noriega ARCHIVO

Por otro lado, la campaña celebró la ratificación del tratado por parte de las Islas Marshall y la adhesión de Tonga este año.

(con información de EFE)

Temas Relacionados

Campaña Internacional para la Prohibición de Minasminas antipersonalesmuertesinforme

Últimas Noticias

Crece la presión para que la princesa Aiko sea la primera emperatriz de Japón

El apoyo popular a la hija del emperador impulsa el debate sobre la reforma de la ley de sucesión, mientras la monarquía japonesa enfrenta una crisis por la falta de herederos varones y el envejecimiento de la familia imperial

Crece la presión para que

Las inundaciones y deslaves provocaron más de mil muertes en Asia, casi 600 de ellas en Indonesia

Las lluvias extremas y un ciclón tropical han provocado una crisis humanitaria en Sumatra, con daños materiales masivos y comunidades enteras incomunicadas por la magnitud del desastre

Las inundaciones y deslaves provocaron

Kallas dijo que Ucrania sería más fuerte en las negociaciones con Rusia si estuviera acompañada de Europa

La alta representante de la UE dijo desconocer los resultados de las últimas reuniones celebradas en Florida sobre el acuerdo de paz propuesto por Estados Unidos

Kallas dijo que Ucrania sería

Más de 21 millones de personas viven con VIH en África subsahariana en plena crisis de financiación

La cifra supera la mitad de los portadores del virus en el mundo. La OMS calificó de histórica la recomendación del lenacapavir, un antirretroviral de acción prolongada que podría transformar la prevención

Más de 21 millones de

Zelensky se reunió con Macron en París en medio de las negociaciones entre EEUU, Rusia y Ucrania por un posible acuerdo de paz

El ministro de Exteriores francés, Jean-Noël Barrot, afirmó al diario La Tribune Dimanche que el objetivo del encuentro es “avanzar en las negociaciones”

Zelensky se reunió con Macron
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Gustavo Petro reaccionó a encuesta

Gustavo Petro reaccionó a encuesta Invamer que sitúa a Iván Cepeda como líder en intención de voto: “Romperemos las cadenas”

Gustavo Petro le envió polémico mensaje al embajador encargado de Estados Unidos en Bogotá: “Lo emborrachan con salsas y fiestas”

Una vecina deja a un pueblo de León sin internet y no deja que los técnicos pasen a su casa a repararlo: “No puedo trabajar, así que no cobro”

Coimas en Discapacidad: el exfuncionario que habría ejecutado el direccionamiento de las compras será indagado hoy

Consulta en este link el precio de la gasolina más barata y cara en Lima, hoy, 1 de diciembre

INFOBAE AMÉRICA
Boca y Maradona, protagonistas de

Boca y Maradona, protagonistas de una muestra en Barcelona

El 5 es el reintegro más repetido de 'El Gordo' del sorteo de Navidad, con 32 veces

Honduras en vilo: se demora el escrutinio tras el reclamo de Nasry “Tito” Asfura al CNE

Mar Flores reacciona a la celebración del cumpleaños de su nieto Carlo

Zelenski busca atajar la corrupción bajo su gobierno en un momento crítico para las negociaciones

ENTRETENIMIENTO

El niño que nunca existió

El niño que nunca existió debuta en Europa Europa con una historia que explora los límites del dolor y la obsesión parental

Rolling Stone publicó su top 5 de bandas que revolucionaron el rock

Jean-Claude Van Damme revela que Vin Diesel vetó su ingreso a “Rápidos y Furiosos”

George Clooney recordó papel que Brad Pitt le quitó hace más de 30 años y cambió su carrera para siempre

Simon Cowell recordó el momento exacto en que se enteró de la muerte de Liam Payne