Mundo

Irán no enviará representantes al sorteo del Mundial el próximo viernes en Estados Unidos

La federación de fútbol del régimen teocrático argumenta que el gobierno de Washington se negó a conceder visados a varios miembros de su delegación. La FIFA enfrenta un nuevo desafío político

Guardar
La Selección de fútbol de
La Selección de fútbol de Irán en una foto de archivo (AFP)

Irán anunció que no participará en el sorteo del Mundial 2026, previsto para el próximo viernes en Washington, tras la negativa de Estados Unidos a conceder visados a varios miembros de su delegación.

La federación iraní comunicó el boicot este viernes al señalar que la decisión de las autoridades estadounidenses impide la presencia de sus representantes en un evento clave para la máxima cita futbolística internacional.

La federación iraní informó a la FIFA que la ausencia de su delegación en el sorteo no responde a motivos deportivos. “Hemos informado que las decisiones tomadas no tienen nada que ver con el deporte y que los miembros de la delegación iraní no participarán en el sorteo del Mundial”, declaró un portavoz de la federación a la televisión estatal.

El presidente de la federación, Mehdi Taj, figura entre los afectados por la negativa de visados, según reportó el portal deportivo Varzesh 3.

Jugadores de la selección de
Jugadores de la selección de fútbol de Irán durante un entrenamiento en un complejo deportivo de Al Rayyan, Qatar, el 28 de noviembre de 2022 (REUTERS/Amr Abdallah Dalsh/Archivo)

El motivo del boicot radica en la negativa de Estados Unidos a expedir visados a varios integrantes de la delegación iraní, entre ellos el propio Taj.

El jueves, Taj calificó la medida como una decisión política y solicitó la intervención de la FIFA. “Hemos dicho al presidente de la FIFA, señor (Gianni) Infantino, que se trata puramente de una postura política y que la FIFA debe pedirle (a Estados Unidos) que desista de este comportamiento”, afirmó el dirigente.

De acuerdo con Varzesh 3, solo cuatro miembros de la delegación, incluido el seleccionador Amir Ghalenoei, recibieron visados para asistir al sorteo.

Hasta el momento, la FIFA no emitió una declaración oficial sobre el boicot ni sobre las gestiones solicitadas por la federación iraní.

La petición de intervención se centra en que el organismo rector del fútbol mundial exija a las autoridades estadounidenses que separen las cuestiones políticas de los eventos deportivos.

En el plano deportivo, Irán aseguró su clasificación al Mundial 2026 en marzo, lo que representa su cuarta participación consecutiva y la séptima en total en la historia de la competición.

El presidente de la FIFA,
El presidente de la FIFA, Gianni Infantino (REUTERS/Denis Balibouse)

Los enfrentamientos entre Irán y Estados Unidos en el contexto mundialista han sido especialmente significativos. En la edición de 1998, Irán logró una victoria histórica al imponerse 2-1 sobre Estados Unidos en la fase de grupos, mientras que en el Mundial de 2022, el equipo estadounidense se impuso por 1-0.

El trasfondo político de este episodio se enmarca en más de cuatro décadas de tensiones diplomáticas entre Irán y Estados Unidos. Ambos países han mantenido negociaciones nucleares de alto nivel desde abril, centradas en el derecho de Irán a enriquecer uranio, un punto que Teherán considera inalienable.

Sin embargo, estas conversaciones se interrumpieron a mediados de junio tras una ofensiva militar sin precedentes de Israel contra Irán, que desencadenó una guerra de 12 días en la que EEUU participó brevemente con ataques a instalaciones nucleares iraníes clave.

Aunque Irán nunca ha superado la fase de grupos en una Copa del Mundo, la victoria sobre Estados Unidos en 1998 sigue siendo uno de los momentos más celebrados por la afición iraní.

Temas Relacionados

Mundial 2026IránEstados UnidosBoicot deportivoFIFATensiones diplomáticasÚLTIMAS NOTICIAS AMÉRICA

Últimas Noticias

El verano europeo podría durar hasta 8 meses para 2100, alerta un estudio

Una investigación realizada por un grupo internacional de científicos estimó una transformación sin precedentes en patrones climáticos, con impactos directos sobre la agricultura, el equilibrio ecológico y la calidad de vida en toda la región

El verano europeo podría durar

Corea del Sur indicó que hackers norcoreanos podrían estar ligados al robo de USD 30 millones a la mayor plataforma de criptomonedas del país

La investigación inicial señala que el método utilizado, posiblemente mediante acceso o suplantación de cuentas administrativas, guarda similitudes con ataques previos del grupo “Lazarus”

Corea del Sur indicó que

Las inundaciones en el sur de Tailandia alcanzaron un saldo de 145 muertos y decenas de desaparecidos

La ciudad más importante del sur tailandés concentra los esfuerzos de búsqueda y recuperación, con calles cubiertas de lodo y vehículos dañados, mientras las autoridades intentan asistir a los damnificados

Las inundaciones en el sur

Un grupo de ocho esquiadores quedó sepultado en Austria tras una avalancha en el glaciar Stubai

Un alud sorprendió a los deportistas en los Alpes austríacos. El incidente provocó la movilización de cientos de rescatistas y generó preocupación por posibles víctimas mortales

Un grupo de ocho esquiadores

El secretario general de la OTAN elogió los esfuerzos de Donald Trump para terminar con la invasión rusa en Ucrania

Mark Rutte reconoció el papel del presidente estadounidense en la reactivación de los diálogos para poner fin al conflicto, destacando avances recientes en encuentros internacionales con Moscú y Kiev

El secretario general de la
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Qué beneficios tiene la toronja

Qué beneficios tiene la toronja para el estomago y la función intestinal

Los depósitos en dólares superaron los USD 35.000 millones y marcaron un nuevo récord

Este es el tren turístico más impresionante de España: pasa por los paisajes más bellos de la Ribeira Sacra y ofrece vistas únicas a los cañones del Sil

Un juez ordena la expulsión de España de un ciudadano ecuatoriano que acumulaba antecedentes penales por conducir ebrio y sin carnet: pedía quedarse porque tenía dos hijos menores

‘Gran Hermano 20’ estalla: expulsión fulminante, rectificación exprés y una gala marcada por el porcentaje más alto de la edición

INFOBAE AMÉRICA
Mujeres rohingyas en Bangladesh: la

Mujeres rohingyas en Bangladesh: la lucha por preservar una identidad amenazada

LaLiga lanza su Calendario de Adviento: 24 días y 102 ganadores

Character.AI ofrece a los adolescentes historias interactivas con IA tras impedir su acceso a los chats abiertos

El fin de semana dejará lluvias en norte peninsular, Mediterráneo y Baleares con heladas de hasta -4ºC el lunes

Film transparente en los rieles de las ventanas: el truco que usan en Turquía para mantener la casa caliente sin gastar

ENTRETENIMIENTO

De Euphoria con Zendaya y

De Euphoria con Zendaya y Rosalía a la docuserie de la masacre de Flores: los rostros, dramas y misterios que marcarán el año de HBO Max

Dick Van Dyke, a poco de cumplir 100 años, reflexionó sobre su vida y la actuación: “Me siento realmente bien”

El método de Chris Hemsworth: así entrena el actor para mantenerse en forma y motivado

Macaulay Culkin reveló la insólita mordida de Joe Pesci en “Mi pobre angelito” que le dejó una cicatriz de por vida

Katy Perry recibirá una millonaria compensación tras ganar litigio por una propiedad a un veterano de guerra