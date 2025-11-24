Mundo

Donald Trump y Xi Jinping hablaron por teléfono sobre comercio, Ucrania y Taiwán

La Casa Blanca confirmó la llamada aunque no ofreció detalles, mientras que desde Beijing aseguran que el presidente chino instó a mantener el impulso en las relaciones bilaterales iniciado en su reunión de Corea del Sur, donde buscaron aliviar la guerra de aranceles

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente chino, Xi Jinping, conversan al margen de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), en Busan, Corea del Sur, el 30 de octubre de 2025. (REUTERS/Evelyn Hockstein)

El presidente estadounidense Donald Trump y el presidente chino Xi Jinping conversaron telefónicamente el lunes para discutir comercio, Taiwán y Ucrania, según informaron la Casa Blanca y funcionarios chinos.

Durante la llamada, Xi le dijo a Trump que el retorno de Taiwán a China continental es “una parte importante del orden internacional de posguerra”, según informó la agencia oficial de noticias china Xinhua.

Un funcionario de la Casa Blanca confirmó que la llamada se realizó el lunes por la mañana, pero no ofreció detalles sobre la conversación.

El diálogo se produjo días después de que la primera ministra japonesa Sanae Takaichi declarara que el ejército de Japón podría involucrarse si China tomara acciones contra Taiwán, la isla autogobernada que Beijing sostiene debe estar bajo su control.

En la llamada telefónica, Xi afirmó que China y Estados Unidos, que lucharon juntos durante la guerra, deberían “salvaguardar conjuntamente el resultado victorioso de la Segunda Guerra Mundial”.

China reclama la democrática Taiwán como parte de su territorio y ha amenazado con usar la fuerza para traer la isla autogobernada bajo su control.

Según Xinhua, Xi también instó a que ambos países “mantengan el impulso en las relaciones”, después de una reunión el mes pasado en Corea del Sur donde los dos líderes buscaron aliviar una devastadora guerra comercial.

Trump y Xi se reunieron en octubre por primera vez desde 2019, participando en conversaciones estrechamente observadas mientras las dos principales economías del mundo han permanecido inmersas en una guerra comercial.

El presidente estadounidense Donald Trump (izq) y el presidente chino Xi Jinping (der) en el Aeropuerto Internacional Gimhae en Busan, Corea del Sur, el 30 de octubre del 2025. (AP foto/Mark Schiefelbein)

La disputa entre Washington y Beijing, que abarca desde tierras raras hasta soja y tarifas portuarias, ha sacudido los mercados y obstaculizado las cadenas de suministro durante meses.

Xi le dijo a Trump el lunes que la reunión “exitosa” en Corea del Sur “ayudó a calibrar el curso e inyectar impulso al movimiento constante hacia adelante del barco gigante de las relaciones China-Estados Unidos”, informó Xinhua.

Desde la reunión, los lazos entre China y Estados Unidos “se han mantenido estables y han continuado mejorando, lo que ha sido ampliamente recibido por ambos países y la comunidad internacional”, añadió Xi.

Los dos líderes también discutieron el comercio, pero la declaración china no reveló ningún acuerdo concreto sobre asuntos como las compras de soja estadounidense.

La conversación entre Trump y Xi se produce en un momento de crecientes tensiones geopolíticas. El fin de semana, líderes del G20 se reunieron en Sudáfrica en una cumbre que fue boicoteada por Estados Unidos, donde advirtieron sobre la fragmentación del orden mundial.

El presidente francés Emmanuel Macron advirtió el sábado que “el G20 puede estar llegando al final de un ciclo”, señalando las dificultades para encontrar una postura común sobre los conflictos en todo el mundo.

El gobierno de Trump desairó el evento del G20, argumentando que las prioridades de Sudáfrica —incluyendo la cooperación en comercio y clima— iban en contra de sus políticas.

Mientras tanto, líderes europeos y africanos se reunieron el lunes en Angola para una cumbre destinada a profundizar los lazos económicos y de seguridad, con conversaciones de emergencia sobre Ucrania también en la agenda.

Los europeos unen esfuerzos para modificar un borrador de plan del presidente Trump para detener la guerra de Rusia en Ucrania, dijeron funcionarios de la UE.

