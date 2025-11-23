Mundo

Referéndum en Eslovenia: la ley de muerte asistida quedó suspendida tras el rechazo del 53% del electorado

El proyecto, aprobado previamente por la cámara legislativa, permitía a adultos terminales solicitar ayuda médica para morir bajo estrictos controles, pero quedó en pausa al superarse el umbral legal de participación

Guardar
Referéndum en Eslovenia: la ley
Referéndum en Eslovenia: la ley de muerte asistida quedó suspendida tras el rechazo del 53% del electorado (Borut Zivulovic/REUTERS)

Eslovenia votó este domingo por suspender la entrada en vigor de la ley de muerte asistida, aprobada por el Parlamento en julio, tras una reñida consulta vinculante en la que el 53% de los electores se pronunció en contra.

La norma, cuestionada por organizaciones religiosas y partidos conservadores, preveía que adultos mentalmente lúcidos y diagnosticados con enfermedades terminales o sin posibilidades razonables de mejoría podían solicitar ayuda médica para terminar con su vida bajo estrictas condiciones.

El referéndum fue convocado luego de que grupos opositores, con el respaldo de la Iglesia católica y parte de la oposición parlamentaria, recogieran más de 46.000 firmas, superando el mínimo legal requerido para forzar una nueva votación sobre el tema.

Tras conocerse los resultados, el presidente de la asociación “Voz para los Niños y la Familia”, Ales Primc, destacó que “solidaridad y justicia han ganado”. Para Primc, la suspensión previene reformas que, según sus palabras, “ponen en riesgo a enfermos y ancianos”.

El proyecto, aprobado previamente por
El proyecto, aprobado previamente por la cámara legislativa, permitía a adultos terminales solicitar ayuda médica para morir bajo estrictos controles, pero quedó en pausa al superarse el umbral legal de participación (Borut Zivulovic/REUTERS)

La legislación, pionera en Europa del Este, permitía a pacientes en fase terminal o con sufrimiento extremo solicitar la interrupción voluntaria asistida de la vida. El procedimiento habría requerido la confirmación de varios especialistas, la aprobación de una solicitud formal y que el paciente administrara por sí mismo la sustancia letal, opción que los profesionales sanitarios podían rechazar por motivos de objeción de conciencia. Enfermos con padecimientos mentales graves quedaban excluidos de la posibilidad.

En junio, una consulta consultiva —sin carácter obligatorio— mostró que un 55% de los votantes respaldaba la regulación de la muerte asistida, dato que alentó al gobierno de centro-izquierda a avanzar con el proyecto en el Parlamento.

La ley fue aprobada con 50 votos a favor, 34 en contra y tres abstenciones. Sin embargo, el Consejo Nacional, que ejerce funciones de control y revisión legislativa, impuso un veto suspensivo mientras se organizaba la recogida de firmas para el referéndum definitivo.

La norma fue promovida por el primer ministro Robert Golob, quien defendió la autonomía de los ciudadanos para decidir “cómo y con qué dignidad” concluir sus vidas.

La norma, cuestionada por organizaciones
La norma, cuestionada por organizaciones religiosas y partidos conservadores, preveía que adultos mentalmente lúcidos y diagnosticados con enfermedades terminales o sin posibilidades razonables de mejoría podían solicitar ayuda médica para terminar con su vida (Borut Zivulovic/REUTERS)

Golob votó anticipadamente y exhortó a los ciudadanos a apoyar una ley que “otorgaría el derecho a elegir en situaciones límite”. Por el contrario, la Iglesia católica y el Partido Democrático Esloveno argumentaron que el proyecto vulneraba la protección constitucional de la vida y criticaron lo que llamaron una “cultura de la muerte”.

Las opiniones divididas se reflejaron en los testimonios recogidos en los principales centros de votación. Mientras algunos participantes defendían el derecho individual a elegir, activistas opuestos insistían en que la sociedad debía priorizar los cuidados y la protección de los más vulnerables.

No quiero sufrir, sé bien lo que eso implica porque lo viví con mis padres”, expresó Romana Hocevar, paciente oncológica en fase avanzada.

En el otro extremo, Marija Unuk declaró oponerse a la ley por “apoyar la cultura de la vida”.

La participación alcanzó el 40,9%, superando el umbral necesario para validar el referéndum. De acuerdo a la normativa eslovena, el resultado impide durante al menos los próximos doce meses que el Parlamento retome la discusión legislativa sobre el mismo tema.

La cuestión de la muerte asistida genera intenso debate en Europa. Aunque países como Austria, Suiza, Bélgica y los Países Bajos reconocen este derecho bajo determinadas condiciones, en otros estados sigue siendo ilegal aún en casos de sufrimiento extremo. Francia, por ejemplo, aprobó recientemente el primer debate parlamentario sobre una ley similar, mientras el Reino Unido estudia propuestas para legalizar la práctica.

(Con información de EFE y AFP)

Temas Relacionados

EsloveniaReferéndum en EsloveniaLey de muerte asistidaPacientes en fase terminalÚltimas Noticias AméricaMuerte asistida

Últimas Noticias

Marco Rubio dijo que es “muy optimista” sobre un inminente acuerdo de paz para Ucrania tras las negociaciones en Ginebra

El secretario de Estado de Estados Unidos destacó que solo quedan asuntos menores por resolver y que los equipos revisaron casi todos los puntos de la propuesta junto a la delegación de Kiev

Marco Rubio dijo que es

Reino Unido interceptó dos buques rusos en el canal de la Mancha

El Ministerio de Defensa también desplegó tres aviones de patrulla Poseidon en Islandia como parte de una misión de la OTAN para rastrear la actividad de barcos y submarinos rusos en el Atlántico Norte y el Ártico

Reino Unido interceptó dos buques

Así es el impactante refugio de cristal autosuficiente ubicado en los Alpes que fusiona arquitectura y tecnología

El innovador diseño, ideado para proteger a montañistas en condiciones extremas, combina sostenibilidad y estética inspirada en Milán

Así es el impactante refugio

Zelensky agradeció a Trump por el apoyo de EEUU a Kiev frente a la agresión rusa: “Ha estado salvando vidas ucranianas”

El mandatario ucraniano valoró la colaboración estadounidense desde el envío de armamento hasta la asistencia diplomática, mientras representantes de ambos gobiernos discuten posibles acuerdos para poner fin a la guerra

Zelensky agradeció a Trump por

EEUU y Ucrania destacaron que hubo “buenos progresos” en el inicio de las negociaciones de paz en Ginebra

El secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, aseguró que ambas delegaciones avanzaron “bastante” en el “repaso de los puntos uno por uno” del plan de paz propuesto por Donald Trump

EEUU y Ucrania destacaron que
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Pensión Bienestar 2025: qué beneficiarios

Pensión Bienestar 2025: qué beneficiarios recibirán el pago de 6 mil 200 pesos esta última semana de noviembre

La agenda completa del canciller de Israel en la Argentina: reuniones con el Gobierno y homenajes a las víctimas de los atentados

Polémica en Bogotá por llegada de 141 agentes de tránsito para la temporada de fin de año: “Nuevos héroes distritales del recaudo”

Lima: este es el precio de la gasolina hoy domingo 23 de noviembre

Capturan a dos personas con 25 paquetes de cocaína en Palmira: mujer los tenía pegados a su cuerpo

INFOBAE AMÉRICA
Isa Pantoja se sienta en

Isa Pantoja se sienta en '¡De viernes!' y aclara cuál es su relación con su hermano

La selección española femenina se concentra este lunes para la final de la Liga de Naciones

Rubio asegura que Trump está "bastante contento" con los "avances tremendos" de la negociación sobre Ucrania

Las primeras imágenes de Jair Bolsonaro detenido en la sede de la Policía Federal de Brasilia

Italia elimina a Bélgica y se mete en su tercera final seguida de Copa Davis

ENTRETENIMIENTO

Rebel Wilson habló sobre la

Rebel Wilson habló sobre la demanda en su contra y el escándalo en el set de ‘The Deb’

Del duelo al renacer: Oscar Isaac comparte su año más intenso en “King Hamlet”, el documental familiar

Lily Collins revela cómo la maternidad y “Emily en París” cambiaron su modo de ver la vida

Dragones, leyendas y ¿un nuevo Westeros?: Game of Thrones vuelve con más sagas e historias inéditas

¿El verdadero origen de “La bella y la bestia”?: la increíble historia de Pedro González y cómo el “síndrome del hombre lobo” inspiró el clásico