Mundo

Erdogan le pedirá a Putin reactivar la Iniciativa del Mar Negro para la exportación de cereales desde Ucrania

En el marco de la Cumbre del G20, el mandatario turco informó este domingo que mañana lunes mantendrá una conversación telefónica con el jefe del Kremlin

Guardar
Erdogan pedirá a Putin reactivar
Erdogan pedirá a Putin reactivar la Iniciativa del Mar Negro sobre para la exportación de cereales desde Ucrania (REUTERS/ARCHIVO)

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, anunció este domingo que mantendrá el lunes una conversación telefónica con su homólogo ruso, Vladímir Putin, para revitalizar las conversaciones sobre la Iniciativa del Mar Negro y permitir la salida de cereales desde Ucrania. Erdogan consideró que reactivar este mecanismo “sería muy beneficioso”, de acuerdo con sus declaraciones al término de la Cumbre de Líderes del G20 celebrada en Johannesburgo (Sudáfrica).

Erdogan explicó que insistirá ante Putin para que reconsidere la reanudación del proceso, subrayando el esfuerzo realizado para establecer el acuerdo y la posibilidad de que “abra el camino hacia la paz”. El presidente recordó que la Iniciativa del Mar Negro, supervisada por la ONU y Turquía desde junio de 2022, permitió durante un año la exportación de millones de toneladas de productos agrícolas ucranianos hasta su interrupción. Erdogan adelantó que compartirá los resultados de su conversación con los líderes europeos y con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Entre tanto, líderes de distintos países europeos celebraron este sábado una serie de reuniones al margen del G20 para coordinar posturas respecto al plan de paz de Trump y preparar la cita que tuvo lugar este domingo en Ginebra sobre la guerra en Ucrania. Estos encuentros, celebrados en el Centro de Exposiciones Nasrec, contaron con la presencia de jefes de Estado europeos, así como de representantes de Canadá y Japón, pero no de Erdogan. Se trató de la primera ocasión en que estas delegaciones discutieron de manera conjunta una propuesta estadounidense para el conflicto, considerada crucial para el continente.

El acuerdo del Mar Negro,
El acuerdo del Mar Negro, supervisado por la ONU y Turquía desde junio de 2022, permitió durante un año la salida de millones de toneladas de productos agrícolas ucranianos hasta su interrupción (EUROPA PRESS/ARCHIVO)

Después del encuentro en Ginebra, el asesor de seguridad ucraniano Rustem Umerov comunicó el domingo en la red social X que la última versión del documento negociado con Estados Unidos recoge “la mayoría de las prioridades clave” de Kiev, aunque el texto sigue pendiente de aprobación final. Umerov elogió la colaboración bilateral y expresó la expectativa de “lograr hoy más avances” en el proceso de paz.

En la misma jornada, Donald Trump criticó abiertamente, a través de Truth Social, la “total falta de gratitud” del liderazgo ucraniano frente al apoyo estadounidense, y reprochó que Europa siga adquiriendo petróleo ruso mientras Estados Unidos entrega “cantidades masivas de dólares en armas a la OTAN, para distribución a Ucrania”. Trump atribuyó la responsabilidad de la guerra a Joe Biden, afirmando que la invasión rusa no habría sucedido si él hubiera permanecido en la presidencia, y aseguró que heredó “una guerra que nunca debió haber ocurrido”.

Por su parte, Volodimir Zelensky sostuvo en redes sociales que el plan estadounidense podría “incluir perspectivas ucranianas”, asegurando que el documento contiene elementos críticos para los intereses ucranianos y valorando positivamente la reanudación de la diplomacia.

El presidente ruso, Vladimir Putin
El presidente ruso, Vladimir Putin (REUTERS/ARCHIVO)

El presidente de Finlandia, Alexander Stubb, relató a la AFP que tanto él como la primera ministra italiana Giorgia Meloni conversaron telefónicamente con Trump sobre el plan, destacando que el mandatario estadounidense respondió la llamada a las cinco de la mañana, lo que interpretó como muestra de su implicación en la búsqueda de un acuerdo.

El plan norteamericano, según participantes en las negociaciones, ha sido bien recibido por Putin y contempla demandas de Rusia como la cesión de territorio ucraniano, la reducción del ejército y el abandono de la aspiración de Ucrania a la OTAN. Rubio presentó la propuesta como un “marco sólido” basado en aportes rusos y ucranianos previos y actuales.

En un comunicado conjunto, líderes europeos, junto a Japón y Canadá, afirmaron que la propuesta de Estados Unidos “es una base que requerirá trabajo adicional” y advirtieron sobre el riesgo de que sus condiciones dejen a Ucrania “vulnerable ante futuros ataques”.

Trump había fijado inicialmente el 27 de noviembre como fecha límite para que Zelensky respondiera a la propuesta. El sábado, cuando fue interrogado sobre si se trataba de una “última oferta”, aclaró que “no”.

Temas Relacionados

Guerra en Ucrania Donald Trump Recep Tayyip Erdogan Vladímir Putin Estados Unidos Turquía Iniciativa del Mar Negro Plan de paz Ginebra Rustem UmerovÚltimas noticias América

Últimas Noticias

Reino Unido acelera su apuesta por la computación cuántica, una revolución tecnológica que podría transformar la realidad mundial

Este avance promete transformar industrias e impulsar innovaciones tecnológicas, además de alianzas internacionales, con oportunidades inéditas en áreas como la seguridad, la industria y la economía digital

Reino Unido acelera su apuesta

Canadá anunció que reanudará las conversaciones comerciales con Estados Unidos “cuando sea apropiado”

Mark Carney aseguró que no existen temas urgentes para tratar con la Casa Blanca y que el país prioriza nuevas alianzas mientras espera el momento adecuado para retomar el contacto con Washington

Canadá anunció que reanudará las

El balance de la COP30 en Brasil: avances limitados y ausencia de un plan contra los combustibles fósiles

Las negociaciones climáticas concluyeron con logros modestos en financiamiento pero sin medidas concretas para frenar el calentamiento global. El ministro de Sierra Leona resumió el sentimiento generalizado: “Esto es un mínimo, no un máximo”

El balance de la COP30

Tres tendencias que cambiarán el futuro de la electricidad, según expertos del MIT

Un informe advierte el impacto de un aumento sostenido del consumo eléctrico y señala las estrategias globales que definirán el rumbo del sector en la próxima década

Tres tendencias que cambiarán el

Ucrania aseguró que el plan de paz de EEUU que aún se encuentra en revisión refleja “la mayoría” de sus prioridades

“Apreciamos que nuestros socios estadounidenses trabajen tan estrechamente con nosotros para entender nuestras preocupaciones”, afirmó Rustem Umerov, al mando del Consejo de Seguridad ucraniano

Ucrania aseguró que el plan
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
La polémica entre Juan David

La polémica entre Juan David Tejada y Aida Victoria Merlano se enciende con acusaciones y sarcasmo en redes sociales

España - Italia, en directo: Cobolli y Munar se enfrentan en el segundo partido de la final de la Copa Davis

Francisco Franco, abogado, sobre los parkings de supermercados: “Te pueden multar con 200 euros por aparcar en una zona de ‘minusválidos’”

Cuáles son las 10 mejores salsas del mundo y cómo se preparan

Germán Vargas Lleras criticó a Gustavo Petro por la corrupción y el clientelismo durante su Gobierno: “Conocía todo con antelación”

INFOBAE AMÉRICA
Las RSF dicen que "el

Las RSF dicen que "el verdadero obstáculo" para la paz es la cúpula del Ejército, encabezado por Al Burhan

Las grandes ciudades modernas desafían la biología humana y podrían afectar su evolución, afirma un estudio

Anticorrupción descarta la relación entre los ingresos de Rubiales y las subvenciones gestionadas por Novanet

Erdogan propondrá este lunes a Putin la reanudación del "corredor de cereales" en el mar Negro

Venezuela intercepta una avioneta que entró sin autorización en su espacio aéreo

ENTRETENIMIENTO

Dragones, leyendas y ¿un nuevo

Dragones, leyendas y ¿un nuevo Westeros?: Game of Thrones vuelve con más sagas e historias inéditas

¿El verdadero origen de “La bella y la bestia”?: la increíble historia de Pedro González y cómo el “síndrome del hombre lobo” inspiró el clásico

“Me permitieron incorporar mi condición al personaje”: así se construyó Dustin en Stranger Things

De tesoro nostálgico a inversión millonaria: el mercado de cómics coleccionables bate récords inéditos

Pink Floyd celebra 50 años de Wish You Were Here con una versión inédita de “Shine On You Crazy Diamond”