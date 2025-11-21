Rusia anunció la captura de la ciudad ucraniana de Kupiansk

El jefe del Estado Mayor ruso, Valeri Gerasimov, informó a Vladimir Putin que las tropas consolidaron el control sobre Kupiansk y avanzan sobre otras zonas estratégicas en el este y sur de Ucrania

La cúpula militar rusa aseguró este jueves que sus tropas tomaron la ciudad ucraniana de Kupiansk, un punto clave en la región de Kharkiv, mientras el Kremlin intenta consolidar posiciones en varios sectores del frente.

El anuncio fue realizado por el jefe del Estado Mayor de Rusia, Valeri Gerasimov, durante una reunión con el presidente Vladimir Putin en un puesto de mando.

Según Gerasimov, las unidades rusas “han liberado la ciudad de Kupiansk y continúan destruyendo a las fuerzas ucranianas rodeadas en la orilla izquierda del río Oskol”.

No obstante, tras estas declaraciones, el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Ucrania ha afirmado que Kupiansk permanece bajo el “control” de las tropas ucranianas y ha denunciado que “las autoridades del Estado terrorista continúan generando provocaciones informativas de baja intensidad”.

“En la ciudad y sus alrededores se llevan a cabo medidas de contrasabotaje y operaciones especiales para detectar y eliminar a los grupos de sabotaje y reconocimiento enemigos infiltrados”, reza un comunicado publicado en su perfil de la red social Facebook, donde ha dicho que las declaraciones sobre las capturas de Vovchansk y Pokrovsk son “falsas”.

Rusia ve un "rápido deterioro" de las fuerzas ucranianas en Kupiansk y Pokrovsk

Para Kiev, “esta desinformación” tiene como “único objetivo ocultar las graves pérdidas del Ejército ruso, que se ve obligado a realizar constantes asaltos devastadores”. “Los únicos logros sangrientos de las autoridades rusas son los asesinatos de mujeres y niños, como el ocurrido en Ternópil (oeste)”, ha sostenido.

Kupiansk, un nudo ferroviario que conectaba rutas estratégicas para el abastecimiento militar, había sido recuperado por Ucrania en septiembre de 2022 después de meses de ocupación rusa.

Desde mediados de 2024, Moscú intensificó la ofensiva en esa zona, buscando superar las líneas defensivas ucranianas desgastadas tras casi tres años de guerra. Kiev no confirmó la pérdida de la ciudad en sus informes oficiales, pero reconoció presión constante en los alrededores.

Durante el encuentro, Gerasimov presentó a Putin una evaluación amplia del frente. Afirmó que las fuerzas del grupo Sur avanzan en áreas cercanas a Síversk y Kostiantynivka, en la región de Donetsk, donde se registran algunos de los combates más fuertes.

“El enemigo mantiene una resistencia férrea e intenta desbloquear sus posiciones en el sector de Pokrovsk”, expresó el general ruso. Según sus datos, Rusia controla más del 75% de esa ciudad, considerada una de las posiciones defensivas más importantes de Ucrania en el este.

El oficial también indicó que la agrupación Vostok amplió su presencia en sectores de Dnipropetrovsk y Zaporizhzhia. De acuerdo con su informe, desde comienzos de noviembre los militares rusos han asegurado “más de 230 kilómetros cuadrados” y tomado “13 localidades”. Moscú presenta estos avances como parte de un plan para consolidar los territorios ocupados y continuar la campaña militar en varias direcciones de forma simultánea.

Putin, según la transcripción oficial de la reunión, agradeció a los comandantes y aseguró que la agrupación Zapad “cumplió todos los objetivos fijados” hace un mes.

También insistió en que las metas de la operación militar “se alcanzarán en su totalidad” y acusó a las autoridades ucranianas de “aferrarse al poder” al rechazar cualquier negociación que implique concesiones territoriales.

El control del este de Ucrania sigue siendo una prioridad para Moscú, que busca asegurar corredores terrestres entre las regiones ocupadas y debilitar la capacidad de Ucrania para sostener posiciones en Donetsk y Kharkiv. La captura de Kupiansk, si se confirma, representaría uno de los mayores logros para Rusia desde el avance en Avdiivka a comienzos del año.

El anuncio se produjo poco después de que Kiev informara que había recibido un borrador de Estados Unidos con posibles condiciones para un acuerdo destinado a frenar la guerra. La presidencia ucraniana confirmó que Volodimir Zelensky analizará el documento y hablará directamente con Donald Trump sobre los términos.

El contenido del plan no fue revelado, pero fuentes diplomáticas occidentales señalaron que incluye puntos sensibles para la soberanía ucraniana.

La visita a Kiev de altos oficiales estadounidenses, entre ellos el secretario del Ejército Dan Driscoll y el jefe del Estado Mayor Randy George, coincidió con la declaración de Moscú.

Los funcionarios estadounidenses discutieron con el comandante ucraniano Oleksandr Syrskyi las necesidades militares más urgentes y la situación en los frentes donde la presión rusa es mayor.

Mientras tanto, el Ministerio de Defensa ruso sostiene que los avances en diversos sectores responden a una estrategia para “consolidar los éxitos” obtenidos en los meses previos. Ucrania, por su parte, mantiene su enfoque en reforzar posiciones defensivas y evitar nuevas pérdidas territoriales en medio de ataques constantes de artillería, misiles y drones.

(Con información de Reuters, EFE y AFP)