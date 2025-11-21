Mundo

Rusia anunció la captura de la ciudad ucraniana de Kupiansk

El jefe del Estado Mayor ruso, Valeri Gerasimov, informó a Vladimir Putin que las tropas consolidaron el control local y avanzan sobre otras zonas estratégicas en el este y sur de Ucrania

Guardar
El jefe del Estado Mayor
El jefe del Estado Mayor ruso, Valeri Gerasimov, informó a Vladimir Putin que las tropas consolidaron el control sobre Kupiansk y avanzan sobre otras zonas estratégicas en el este y sur de Ucrania

La cúpula militar rusa aseguró este jueves que sus tropas tomaron la ciudad ucraniana de Kupiansk, un punto clave en la región de Kharkiv, mientras el Kremlin intenta consolidar posiciones en varios sectores del frente.

El anuncio fue realizado por el jefe del Estado Mayor de Rusia, Valeri Gerasimov, durante una reunión con el presidente Vladimir Putin en un puesto de mando.

Según Gerasimov, las unidades rusas “han liberado la ciudad de Kupiansk y continúan destruyendo a las fuerzas ucranianas rodeadas en la orilla izquierda del río Oskol”.

No obstante, tras estas declaraciones, el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Ucrania ha afirmado que Kupiansk permanece bajo el “control” de las tropas ucranianas y ha denunciado que “las autoridades del Estado terrorista continúan generando provocaciones informativas de baja intensidad”.

“En la ciudad y sus alrededores se llevan a cabo medidas de contrasabotaje y operaciones especiales para detectar y eliminar a los grupos de sabotaje y reconocimiento enemigos infiltrados”, reza un comunicado publicado en su perfil de la red social Facebook, donde ha dicho que las declaraciones sobre las capturas de Vovchansk y Pokrovsk son “falsas”.

Rusia ve un "rápido deterioro"
Rusia ve un "rápido deterioro" de las fuerzas ucranianas en Kupiansk y Pokrovsk

Para Kiev, “esta desinformación” tiene como “único objetivo ocultar las graves pérdidas del Ejército ruso, que se ve obligado a realizar constantes asaltos devastadores”. “Los únicos logros sangrientos de las autoridades rusas son los asesinatos de mujeres y niños, como el ocurrido en Ternópil (oeste)”, ha sostenido.

Kupiansk, un nudo ferroviario que conectaba rutas estratégicas para el abastecimiento militar, había sido recuperado por Ucrania en septiembre de 2022 después de meses de ocupación rusa.

Desde mediados de 2024, Moscú intensificó la ofensiva en esa zona, buscando superar las líneas defensivas ucranianas desgastadas tras casi tres años de guerra. Kiev no confirmó la pérdida de la ciudad en sus informes oficiales, pero reconoció presión constante en los alrededores.

Durante el encuentro, Gerasimov presentó a Putin una evaluación amplia del frente. Afirmó que las fuerzas del grupo Sur avanzan en áreas cercanas a Síversk y Kostiantynivka, en la región de Donetsk, donde se registran algunos de los combates más fuertes.

El enemigo mantiene una resistencia férrea e intenta desbloquear sus posiciones en el sector de Pokrovsk”, expresó el general ruso. Según sus datos, Rusia controla más del 75% de esa ciudad, considerada una de las posiciones defensivas más importantes de Ucrania en el este.

El oficial también indicó que la agrupación Vostok amplió su presencia en sectores de Dnipropetrovsk y Zaporizhzhia. De acuerdo con su informe, desde comienzos de noviembre los militares rusos han asegurado “más de 230 kilómetros cuadrados” y tomado “13 localidades”. Moscú presenta estos avances como parte de un plan para consolidar los territorios ocupados y continuar la campaña militar en varias direcciones de forma simultánea.

Putin, según la transcripción oficial de la reunión, agradeció a los comandantes y aseguró que la agrupación Zapad “cumplió todos los objetivos fijados” hace un mes.

También insistió en que las metas de la operación militar “se alcanzarán en su totalidad” y acusó a las autoridades ucranianas de “aferrarse al poder” al rechazar cualquier negociación que implique concesiones territoriales.

El control del este de Ucrania sigue siendo una prioridad para Moscú, que busca asegurar corredores terrestres entre las regiones ocupadas y debilitar la capacidad de Ucrania para sostener posiciones en Donetsk y Kharkiv. La captura de Kupiansk, si se confirma, representaría uno de los mayores logros para Rusia desde el avance en Avdiivka a comienzos del año.

Kupiansk, un nudo ferroviario que
Kupiansk, un nudo ferroviario que conectaba rutas estratégicas para el abastecimiento militar, había sido recuperado por Ucrania en septiembre de 2022 después de meses de ocupación rusa

El anuncio se produjo poco después de que Kiev informara que había recibido un borrador de Estados Unidos con posibles condiciones para un acuerdo destinado a frenar la guerra. La presidencia ucraniana confirmó que Volodimir Zelensky analizará el documento y hablará directamente con Donald Trump sobre los términos.

El contenido del plan no fue revelado, pero fuentes diplomáticas occidentales señalaron que incluye puntos sensibles para la soberanía ucraniana.

La visita a Kiev de altos oficiales estadounidenses, entre ellos el secretario del Ejército Dan Driscoll y el jefe del Estado Mayor Randy George, coincidió con la declaración de Moscú.

Los funcionarios estadounidenses discutieron con el comandante ucraniano Oleksandr Syrskyi las necesidades militares más urgentes y la situación en los frentes donde la presión rusa es mayor.

Mientras tanto, el Ministerio de Defensa ruso sostiene que los avances en diversos sectores responden a una estrategia para “consolidar los éxitos” obtenidos en los meses previos. Ucrania, por su parte, mantiene su enfoque en reforzar posiciones defensivas y evitar nuevas pérdidas territoriales en medio de ataques constantes de artillería, misiles y drones.

(Con información de Reuters, EFE y AFP)

Temas Relacionados

UcraniaRusiaGuerra Rusia-UcraniaKupianskKharkivVladimir PutinZaporizhzhiaDnipropetrovskEstados UnidosVolodimir ZelenskyÚltimas Noticias América

Últimas Noticias

La justicia de Albania suspendió a la viceprimera ministra y a directivos claves por una presunta manipulación de contratos viales

La medida judicial fue emitida por el Tribunal Especial Contra la Corrupción y su carácter es secreto durante todo el proceso

La justicia de Albania suspendió

El secreto mejor guardado de Bruselas: así es el Frietmuseum, el único museo que rinde homenaje a las papas fritas

En un edificio emblemático del centro histórico, visitantes de todas las edades exploran historias, tradiciones culturales y curiosidades gastronómicas vinculadas a este símbolo imprescindible de la cocina mundial

El secreto mejor guardado de

Semiyarka, la ciudad que desafía la visión sobre el origen del urbanismo en la Edad del Bronce

El hallazgo arqueológico revela estructuras perfectamente planificadas de la antigüedad y evidencia una organización colectiva avanzada, lo que desafía por completo supuestos históricos sobre los modos de vida y la estructura social en tiempos remotos

Semiyarka, la ciudad que desafía

Expediciones, teorías y tecnología: por qué la leyenda de Amelia Earhart se mantiene vigente tras ocho décadas

El caso de la aviadora perdura ante la falta de pruebas definitivas, la aparición constante de nuevas hipótesis y mecanismos de rastreo innovadores

Expediciones, teorías y tecnología: por

La Unión Europea y sus socios del Indo-Pacífico se reúnen en Bruselas para reforzar la cooperación marítima

Filipinas interpreta el foro como una oportunidad frente a las reclamaciones de China en el mar de China Meridional mientras Europa incrementa su presencia naval en la región

La Unión Europea y sus
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Pataz tendrá su propia Universidad

Pataz tendrá su propia Universidad Nacional: Congreso da luz verde al proyecto en plena disputa por el Reinfo

Cierre de la mezcla mexicana de petróleo de este jueves 20 de noviembre

Alerta en Bogotá por brotes de herpes zóster y meningococo B durante la temporada alta: Cruz Roja realizará jornada masiva de vacunación

Marina rescata embarcación con tres tripulantes en costas de Sonora tras cinco días perdida

Adulta mayor falleció en un concurrido centro comercial de Medellín: se cayó de las escaleras eléctricas

INFOBAE AMÉRICA
Infobae

España y Colombia acuerdan movilizar 150 millones de euros en desarrollo sostenible en cinco años

(Crónica) España remonta a Chequia y vuelve a las semifinales de la Copa Davis

Imágenes satelitales muestran cómo el régimen de China moviliza barcos civiles para una eventual invasión a Taiwán

Un nuevo análisis revela que los ancestros de los simios y los neandertales probablemente se besaban

El presidente de Bolivia eliminó el Ministerio de Justicia tras la destitución de Freddy Vidovic por ocultar una condena

ENTRETENIMIENTO

La razón por la que

La razón por la que Kourtney Kardashian continúa amamantando a su hijo Rocky de dos años

Miss Universo 2025 EN VIVO HOY: minuto a minuto y últimas noticias de la final del certamen de belleza en Tailandia

La costosa suma que pagaron las gemelas Kessler para morir por suicidio asistido

Kim Woo-bin se casa con Shin Min-Ah tras 10 años de noviazgo: esta es su fecha de boda

Marcelo Vieira se reinventa en Madrid: de ídolo del Real Madrid a referente del bienestar y la longevidad