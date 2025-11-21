Mundo

Donald Trump recibió a rehenes israelíes que estuvieron cautivos del grupo terrorista Hamas en Gaza: “Son héroes”

El presidente de Estados Unidos se reunió con 26 personas que cayeron en manos de los yihadistas tras el ataque del 7 de octubre de 2023. Recordó el infierno que pasaron en los túneles de la Franja: hambre, torturas y abusos de todo tipo

Donald Trump recibió a rehenes israelíes que estuvieron cautivos en Gaza

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió este jueves en la Casa Blanca a una delegación compuesta por ex rehenes liberados a raíz del acuerdo de alto el fuego en Gaza que el mandatario negoció el mes pasado.

Ya no son rehenes, hoy son héroes”, expresó Trump a los ex rehenes y a sus familias en una breve declaración filmada y difundida por la Casa Blanca.

La delegación israelí incluyó a 26 ex rehenes, entre ellos 17 de los 20 cautivos vivos que recuperaron la libertad gracias al acuerdo vigente desde octubre. En ese grupo estuvo Matan Angrest, a quien Trump mencionó de forma especial.

“Debido a su servicio en las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel), Matan fue sometido a brutales palizas, llegando incluso a perder el conocimiento en ocasiones. Solo y bajo custodia especial, sufrió un infierno”, dijo Trump.

Donald Trump recibió a rehenes
Donald Trump recibió a rehenes israelíes que estuvieron cautivos en Gaza (@WhiteHouse)

Y agregó: “Matan nunca se quebró, y hoy es un testimonio viviente de la fortaleza, el corazón y la fe del pueblo judío. Les digo, eres una gran inspiración para todos”.

En su mensaje, Trump también afirmó: “Es un honor conocerlos a todos. Ya conozco a algunos. Conozco muy bien a algunos de los rehenes anteriores que rescatamos. Los queremos a todos, y nuestro país los quiere a todos. Son personas increíbles”.

Durante el encuentro, el estadounidense entregó una moneda presidencial especial a cada integrante de la delegación. Algunos ex rehenes llevaron regalos al mandatario. Los hermanos gemelos Gali y Ziv Berman llevaron una mezuzá que resistió el incendio provocado por Hamas en su casa de Kfar Aza durante el ataque del 7 de octubre de 2023, que inició la guerra de Gaza.

Donald Trump junto a los
Donald Trump junto a los rehenes israelíes (@WhiteHouse)

Los gemelos recuperaron la mezuzá durante su primer regreso a Kfar Aza tras su liberación el 13 de octubre. Antes del encuentro en la Casa Blanca, los ex rehenes informaron que pretendían agradecer personalmente a Trump por su liberación y pedirle que siguiera presionando a Hamas por la entrega de los cuerpos de tres rehenes fallecidos que permanecen en Gaza.

La recepción del jueves fue la tercera ocasión en la que Trump recibió a delegaciones de ex rehenes cuya libertad facilitó en dos acuerdos este año, el primero de los cuales se concretó en enero, mientras era presidente electo.

Trump había hecho campaña prometiendo la liberación de los rehenes y el término de la guerra en Gaza. El acuerdo de enero de 2025 se interrumpió tras una primera fase de seis semanas, derivando en otros ocho meses de conflicto antes del alto el fuego de octubre.

La delegación israelí llegó a Estados Unidos el martes y el miércoles fue recibida por un grupo bipartidista de congresistas en el Capitolio.

