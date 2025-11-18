Una estudiante secuestrada en Nigeria logró escapar y se encuentra a salvo

Vista general de la escuela de la que hombres armados secuestraron a niños en Kebbi, Nigeria, el lunes 17 de noviembre de 2025. (Foto AP/Deeni Jibo)

Una estudiante que fue secuestrada junto con otras 24 personas de un dormitorio en Nigeria escapó y está a salvo, dijo el director de la escuela a The Associated Press el martes.

La estudiante llegó a casa tarde el lunes, horas después del secuestro en la Escuela Secundaria Integral para Niñas del Gobierno, en el estado noroccidental de Kebbi, dijo el director Musa Rabi Magaji.

Otro estudiante, que no figuraba entre los 25 secuestrados confirmados, también escapó en los minutos posteriores al ataque, según informó el director a la AP.

“Uno forma parte de los 25 secuestrados y el otro regresó antes”, dijo Magaji. “Están sanas y salvas”.

Amina Hassan, de pie, esposa del subdirector de la Escuela Secundaria Integral para Niñas del Gobierno, donde hombres armados atacaron el lunes el dormitorio de la escuela, secuestraron a alumnas y asesinaron a su esposo, junto a dolientes, en Kebbi, Nigeria, el martes 18 de noviembre de 2025. (Foto AP/Tunde Omolehin)

Mientras tanto, las fuerzas de seguridad han intensificado los esfuerzos para rescatar a las otras niñas que fueron secuestradas cuando hombres armados atacaron la escuela secundaria antes del amanecer del lunes, matando a un miembro del personal.

El teniente general Waidi Shaibu, jefe del Estado Mayor del Ejército de Nigeria, visitó la escuela horas después del ataque y ordenó a los soldados que llevaran a cabo “operaciones basadas en inteligencia y una persecución implacable día y noche de los secuestradores”, según un comunicado del ejército.

“Debemos encontrar a estas niñas. Actuemos con decisión y profesionalidad basándonos en toda la información disponible. El éxito no es opcional”, declaró el jefe del ejército.

Ningún grupo se ha atribuido la responsabilidad del secuestro de las niñas desaparecidas, pero analistas y lugareños afirman que podría tratarse de una de las varias bandas que suelen secuestrar a escuelas, viajeros y habitantes de aldeas remotas para pedir rescate.

Vista del autobús escolar de la Escuela Secundaria Integral Femenina del Gobierno, donde hombres armados atacaron el lunes el dormitorio de la escuela y secuestraron a alumnas, en Kebbi, Nigeria, el martes 18 de noviembre de 2025. (Foto AP/Tunde Omolehin)

Las autoridades han declarado que entre ellos se encuentran principalmente antiguos pastores que han tomado las armas contra las comunidades agrícolas tras los enfrentamientos entre ambas partes por la creciente escasez de recursos.

Los secuestros masivos en escuelas no son infrecuentes en el norte de Nigeria, donde operan decenas de bandas armadas, en su mayoría compuestas por pastores nómadas y, más recientemente, por yihadistas. Según analistas, estas bandas suelen atacar escuelas para llamar la atención.

Analistas y residentes atribuyen la inseguridad a la corrupción desenfrenada que limita el suministro de armas a las fuerzas de seguridad, a la falta de enjuiciamiento de los atacantes y a las fronteras porosas que garantizan un suministro constante de armas a las bandas.

“Supongamos que se producen secuestros en los mercados; la noticia no tiene mucha repercusión, ni tampoco en la calle”, afirmó Oluwole Ojewale, analista de seguridad del Instituto de Estudios de Seguridad. “Lo que cobra importancia es cuando se trata de secuestros estratégicos, como el de escolares”.

Amina Hassan, esposa del subdirector de la Escuela Secundaria Integral para Niñas del Gobierno, donde hombres armados atacaron el lunes el dormitorio de la escuela, secuestraron a alumnas y asesinaron a su esposo, se encuentra frente a la habitación donde fue asesinado, en Kebbi, Nigeria, el martes 18 de noviembre de 2025. (Foto AP/Tunde Omolehin)

La redada del lunes fue el segundo secuestro masivo en una escuela en Kebbi en cuatro años, tras un incidente en junio de 2021 cuando bandidos se llevaron a más de 100 estudiantes y miembros del personal de una universidad pública.

(con información de AP y AFP)