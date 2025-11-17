Mundo

Tragedia en la ruta sagrada: al menos 45 peregrinos indios murieron en un accidente de autobús en Arabia Saudita

El siniestro cerca de Medina dejó un solo superviviente entre los 46 ocupantes del vehículo. El hecho se suma a una lista de tragedias similares en las rutas hacia ciudades simbólicas del reino

Un agente de seguridad custodia
Un agente de seguridad custodia un autobús con peregrinos musulmanes que llega al Monte de la Misericordia en la llanura de Arafat durante el Hajj cerca de La Meca. (Saudi Press Agency/REUTERS)

Un accidente mortal en el que se vio involucrado un autobús lleno de peregrinos indios causó la muerte de al menos 45 personas cerca de la ciudad santa de Medina, en Arabia Saudita, según informó el lunes la policía india. Se trata de uno de los accidentes más mortíferos ocurridos en el reino del Golfo en los últimos años.

“El trágico accidente de autobús en el que se vieron involucrados peregrinos indios en Arabia Saudita es profundamente angustiante”, declaró a los periodistas V.C. Sajjanar, comisario de policía de la ciudad de Hyderabad, de donde procedían muchos de los ciudadanos indios.

“Según la información preliminar, 46 personas viajaban en el autobús en el momento del incidente y, lamentablemente, solo una persona sobrevivió”, dijo.

Las autoridades saudíes no han facilitado el número de víctimas del accidente.

El lunes por la mañana, el primer ministro Narendra Modi expresó sus condolencias en una publicación en las redes sociales, en la que afirmó que la embajada india estaba colaborando con las autoridades saudíes sobre el terreno.

“Profundamente entristecido por el accidente ocurrido en Medina en el que se vieron involucrados ciudadanos indios. Mis pensamientos están con las familias que han perdido a sus seres queridos”, escribió el primer ministro en X.

El primer ministro de India,
El primer ministro de India, Narendra Modi, saluda a simpatizantes del Partido Popular Indio (BJP). (REUTERS/Adnan Abidi)

“Rezo por la rápida recuperación de todos los heridos. Nuestra embajada en Riad y nuestro consulado en Yeda están prestando toda la asistencia posible”, añadió.

Los accidentes de tráfico eran una de las principales causas de lesiones y muertes en Arabia Saudita, según una declaración de la ONU de 2023, que también señalaba que el reino seguía teniendo una alta tasa de mortalidad en carretera en comparación con otros países de altos ingresos.

El transporte de los fieles por los lugares sagrados de Arabia Saudita ha demostrado ser a menudo peligroso, especialmente durante el hajj, cuando las carreteras pueden ser caóticas y los autobuses provocan atascos interminables.

Millones de personas también visitan Arabia Saudita para la peregrinación de la umrah, que tiene lugar fuera del periodo del hajj.

En marzo de 2023, un autobús que transportaba peregrinos a la ciudad santa de La Meca se incendió tras una colisión en un puente, causando la muerte de 20 personas y heridas a más de dos docenas.

Musulmanes realizando la Umrah en
Musulmanes realizando la Umrah en la Gran Mezquita en la víspera del día 29 de Ramadán, en la ciudad santa de La Meca. (Saudi Press Agency/REUTERS)

Y en octubre de 2019, unos 35 extranjeros murieron y otros cuatro resultaron heridos cuando un autobús chocó con otro vehículo pesado cerca de Medina.

Las peregrinaciones son un componente esencial del floreciente sector turístico de Arabia Saudita, que las autoridades esperan que contribuya a diversificar la economía del reino y alejarla de los combustibles fósiles.

El reino del Golfo también alberga a más de dos millones de ciudadanos indios que llevan mucho tiempo desempeñando un papel fundamental en su mercado laboral, ayudando a construir muchos de los megaproyectos del país y enviando cada año miles de millones de dólares en remesas a su país de origen.

Arabia Saudita y la India han mantenido una estrecha relación durante décadas.

La economía de la India, en rápido desarrollo, depende en gran medida de las importaciones de petróleo, y Arabia Saudita es su tercer proveedor, según el Ministerio de Relaciones Exteriores de la India.

(Con información de AFP)

