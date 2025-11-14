Un “falso almirante” apareció en una ceremonia solemne en Gales y generó indignación en el público

El impostor en el acto del Domingo del Recuerdo (Ayuntamiento de Llandudno)

La solemnidad del Remembrance Sunday (“El domingo de recuerdo”), que se celebra en el Reino Unido para conmemorar la contribución de los militares y civiles británicos, y de la Commonwealth en las dos guerras mundiales y conflictos posteriores, se vio alterada por un episodio inesperado en el norte de Gales: un hombre, ataviado con el uniforme de almirante de la Marina Real Británica, acaparó la atención de los presentes durante el acto.

La figura, que en un primer momento fue recibida con respeto y admiración, resultó no ser un oficial auténtico, según informó el periódico The Telegraph. El descubrimiento de la suplantación generó sorpresa y abrió un debate sobre la seguridad y el protocolo en ceremonias oficiales.

El evento, celebrado el domingo pasado, reunió a autoridades locales, veteranos y ciudadanos para rendir homenaje a los caídos en conflictos armados. En ese contexto, la presencia del supuesto alto mando naval no pasó desapercibida.

De acuerdo con el medio citado, “al principio, todos pensaron que era un verdadero almirante por la forma en que se comportaba”. El hombre participó activamente en la ceremonia, saludó a los asistentes y ocupó un lugar destacado entre los invitados, lo que reforzó la impresión de legitimidad ante la audiencia.

La ceremonia del Remembrance Sunday en Londres (HENRY NICHOLLS/Pool via REUTERS)

La situación cambió cuando algunos participantes y organizadores comenzaron a notar inconsistencias en el uniforme y en ciertos detalles del comportamiento del individuo. Según la reconstrucción de los hechos publicada por The Telegraph, fue la falta de insignias reglamentarias y la ausencia de registro oficial lo que despertó las primeras sospechas.

Tras una revisión más minuciosa, se confirmó que el hombre no figuraba en los listados de la Marina Real Británica ni tenía autorización para portar el uniforme. El incidente se hizo público poco después, generando desconcierto entre los asistentes.

Las reacciones no se hicieron esperar. Los organizadores del acto calificaron la situación como “embarazosa”, mientras que varios asistentes expresaron su desconcierto ante lo ocurrido. “La situación fue embarazosa para los organizadores y desconcertante para los asistentes”, recogió el diario mencionado en su cobertura.

El episodio provocó un ambiente de incomodidad y llevó a algunos participantes a cuestionar la eficacia de los controles de acceso y la verificación de identidades en este tipo de eventos solemnes.

Más allá del impacto inmediato, el caso puso sobre la mesa la necesidad de revisar los protocolos de seguridad en actos públicos. Las autoridades locales y los responsables de la organización iniciaron conversaciones para evaluar posibles medidas que eviten la repetición de incidentes similares.