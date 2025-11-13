Zelensky visitó a las tropas ucranianas en medio de la ofensiva rusa y la evacuación civil en la región de Zaporizhzhia

Zelensky visitó a las tropas ucranianas que luchan en la zona sureste de Zaporizhzhia

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, realizó una visita a las tropas en la región de Zaporizhzhia el jueves 13 de noviembre de 2025, según informó a través de sus canales en la red social X y mediante un video divulgado por el servicio de prensa presidencial. En su mensaje, el mandatario explicó que durante su visita mantuvo una reunión de seguridad con el mando militar local en la que se abordó la situación operativa en el sur, con énfasis en las medidas para estabilizar la zona de Rivnopillya, el fortalecimiento del sector de Stepnohirsk mediante acciones de ingeniería y la evacuación de civiles de áreas designadas. Se trató también la protección aérea de carreteras, logística e infraestructura crítica en la región, así como la situación operativa en el área de Pokrovske.

Zelensky encabeza una reunión de seguridad para analizar la situación operativa en el sur de Ucrania y la estabilización de Rivnopillya (FOTO: @ZelenskyyUa)

Zelensky se reunió con soldados del 17º Cuerpo de Ejército y de la 65ª Brigada Mecanizada Separada, a quienes agradeció por su servicio y entrega en defensa de Ucrania, y entregó condecoraciones en reconocimiento a su labor. Durante el encuentro, que quedó registrado en imágenes distribuidas por la Presidencia ucraniana, el jefe de Estado afirmó: “Gracias nuevamente por su servicio. Hemos hablado con los comandantes y haremos todo lo posible para reforzarlos. Somos conscientes de los problemas que experimentan. Cuídense. ¡Gloria a Ucrania!”, de acuerdo con el video y el comunicado oficial.

El presidente Volodymyr Zelensky visita a las tropas ucranianas en Zaporizhzhia y refuerza el apoyo militar en la regió (FOTO: @ZelenskyyUa)

En la grabación se observa a Zelensky descendiendo hacia el puesto de mando de la 65ª Brigada, saludando a los soldados con un “Gloria a Ucrania” y recibiendo la respuesta “Gloria a los héroes”. El presidente entregó premios, firmó la bandera de la brigada y posó junto a los militares para una fotografía, así como también participó en reuniones y en conversaciones directas con los efectivos en el puesto de mando.

La visita del mandatario coincide con un reconocimiento público esta semana sobre el deterioro de la situación en el frente de Zaporizhzhia y en la zona de Pokrovsk, ambos escenarios de intensificación de los ataques rusos. “Nuestro principal foco ahora mismo está en la zona de Pokrovsk y en la región de Zaporizhzhia, donde los rusos están incrementando el número y la magnitud de los ataques”, escribió Zelensky en redes sociales en una declaración recogida por Reuters. El líder ucraniano advirtió que el empeoramiento de las condiciones climáticas, como la niebla y la lluvia, favorece a las acciones ofensivas rusas y dificulta el trabajo de los drones y de las tropas para detectar incursiones de pequeños grupos enemigos, táctica que las fuerzas rusas han intensificado para ganar terreno.

Zelensky entrega condecoraciones y agradece a soldados del 17º Cuerpo de Ejército y la 65ª Brigada Mecanizada Separada por su labor (FOTO: @ZelenskyyUa)

En contraste, el presidente mencionó una mejora de las condiciones para las fuerzas ucranianas en la ciudad de Kúpiansk (Kharkiv), tras lograr “resultados” positivos durante las últimas semanas. En este punto, los combates continúan y las autoridades rusas han asegurado su avance en la zona, aunque Zelensky señaló que la situación allí “es, de alguna forma, más fácil” para las fuerzas ucranianas, tal como expuso en declaraciones ofrecidas tras conversar con el jefe del Ejército, Oleksandr Sirski, también difundidas por Reuters.