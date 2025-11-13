Mundo

Un informe de legisladores de EEUU revela que el régimen chino manipuló el precio global de los minerales críticos durante décadas

El estudio bipartidista del Congreso denuncia las prácticas que Beijing llevó adelante el mercado global de insumos estratégicos para la tecnología

Operadores trabajan en el piso
Operadores trabajan en el piso de la Bolsa de Metales de Londres, en Londres, Inglaterra (REUTERS/Simon Dawson)

Un informe del Comité Selecto de la Cámara de Representantes de Estados Unidos sobre China acusó a Beijing de manipular el precio global de minerales críticos durante décadas, utilizando su control del sector como herramienta para fortalecer tanto su industria manufacturera como su influencia geopolítica.

El documento, respaldado por legisladores de ambos partidos y revisado por Reuters, se suma a una serie de advertencias previas desde Washington sobre el poder de China en los mercados internacionales de materias primas estratégicas.

El comité, presidido por el republicano John Moolenaar y respaldado por el demócrata Raja Krishnamoorthi, sostiene que la posición dominante de China en el procesamiento y comercialización de minerales críticos —como las tierras raras y el litio— dificulta que Estados Unidos y sus aliados puedan determinar el precio real de estos insumos clave. El informe asegura que China intervino en los mercados, elevando y bajando precios de minerales estratégicos para favorecer su economía y minar la competitividad extranjera.

Entre las recomendaciones legislativas, el comité propone medidas como controles de precios y mayor supervisión gubernamental de las agencias que reportan precios, con el objetivo de codificar en ley órdenes ejecutivas recientes y frenar la influencia de China. Además, cuestionan si los precios publicados por la Bolsa de Metales de Londres (LME) —propiedad de Hong Kong Exchanges and Clearing— reflejan fielmente la oferta y demanda global bajo la influencia de Beijing.

Mapamundi de minerales críticos en
Mapamundi de minerales críticos en el planeta

Moolenaar, quien preside el comité, argumentó que las maniobras chinas ya causaron la pérdida de empleos industriales en Estados Unidos, forzado el cierre de compañías mineras y comprometido la seguridad nacional.

El informe también señala que el gobierno chino ajusta deliberadamente los precios del litio cuando estos suben, y que su intervención distorsionó otros mercados estratégicos, afectando la participación internacional.

Las propuestas presentadas buscan promover un debate más amplio sobre los riesgos y mecanismos de protección frente a la creciente influencia del régimen chino en los mercados de minerales críticos, en línea con los esfuerzos tanto del presidente Donald Trump como de su antecesor para reducir la dependencia estadounidense del suministro asiático.

Por su parte, la Bolsa de Metales de Londres aseguró que sus operaciones se rigen por la legislación británica y que los precios se determinan de manera transparente con base en la actividad internacional.

El informe surge luego de que China anunciara el viernes la suspensión, por un año, de las restricciones impuestas desde el 9 de octubre a la exportación de materiales estratégicos tales como tierras raras, componentes para baterías de litio y diamantes sintéticos industriales. De acuerdo con un breve comunicado del Ministerio de Comercio, la medida rige se extenderá hasta el 10 de noviembre de 2026.

G7 lanza 26 proyectos para
G7 lanza 26 proyectos para reducir dominio chino en minerales críticos (X)

Además, el G7 anunció, a inicios de mes en Toronto, el lanzamiento de 26 nuevos proyectos enfocados en disminuir la dependencia global de China en la cadena de suministro de minerales críticos. El ministro de Energía canadiense, Tim Hodgson, describió la iniciativa como un compromiso “claro y decidido” del bloque para promover una reforma en el mercado mundial de estos recursos estratégicos.

Representantes de Reino Unido, Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón y Estados Unidos participaron en la reunión. Las nuevas iniciativas contemplan alianzas con otros miembros del G7, aunque Estados Unidos aún no participó en acuerdos concretos.

Tae-Yoon Kim, encargado de la división de tierras raras en la Agencia Internacional de Energía, calificó la cita de Toronto como “una oportunidad importante para comenzar a redistribuir el poder del mercado”. En ese sentido, advirtió que “la fuerte concentración de refinado de los minerales críticos en un solo país (China) crea riesgos económicos y de seguridad nacional”.

(Con información de Reuters)

