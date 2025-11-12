Mundo

Murió Michael Duarte, un reconocido influencer gastronómico en un trágico accidente en Texas

La inesperada partida del creador de contenido, que había celebrado el noveno aniversario con su esposa, ha generado conmoción y tristeza en el mundo de las redes sociales

Guardar
Murió Michael Duarte, más conocido
Murió Michael Duarte, más conocido en sus redes sociales como Foodwithbearhands (Instagram / @Jessicaleeduarte)

La comunidad digital y el mundo de la gastronomía se vieron sacudidos por la repentina muerte de Michael Duarte, conocido en redes sociales como FoodWithBearHands. El chef e influencer gastronómico, de 36 años, murió el 8 de noviembre en un accidente en Texas mientras viajaba con su familia, apenas tres días después de celebrar su 9° aniversario de casamiento con su esposa, Jessica.

Reconocido por su carisma y creatividad en la cocina, el cheff había construido una sólida presencia en redes sociales como Instagram, TikTok, Facebook y Youtube, en donde acumulaba más de dos millones de seguidores. Sus recetas y consejos de cocina recorrieron el mundo durante la pandemia, donde logró alcanzar la fama.

La descripción en su biografía de una de sus plataformas: “Mi propósito es compartir comida con el mundo, con quienes más la necesitan”. Duarte, oriundo de California, deja a su esposa y a su hija Oakley, de seis años, en medio de una conmoción que ha impactado a sus seguidores y allegados.

Murió Foodwithbearhands en un accidente

El accidente que terminó con la vida de Duarte ocurrió durante un viaje familiar por Texas. Aún no se revelaron las causas ni las circunstancias del suceso, pero su entorno familiar confirmó el accidente a través de una campaña de recaudación en GoFundMe y comunicados en sus perfiles oficiales.

El influencer gastronómico acumulaba dos
El influencer gastronómico acumulaba dos millones de seguidores en sus redes sociales (Instagram / @michaelduarte)

De este modo, desde la familia y allegados buscan recaudar dinero para poder costear el trámite para repatriar el cuerpo a California y afrontar los gastos funerarios. La campaña solidaria, creada para ayudar a la familia, superó los USD 60.000 de una meta de USD 100.000 en los días posteriores al accidente.

La agencia de representación del influencer, Alooma Media Group, expresó su pesar en un comunicado: “Con profunda tristeza compartimos la noticia del fallecimiento de nuestro valioso cliente y querido amigo, Michael Duarte. Fue un socio leal y comprometido, un colaborador de confianza y, sobre todo, una persona extraordinaria. Su pasión, profesionalismo y creatividad dejaron una huella imborrable no solo en nuestro equipo, sino en todos aquellos que tuvieron el privilegio de trabajar con él”.

El impacto de la noticia se reflejó de inmediato en la comunidad digital, donde seguidores y colegas recordaron la calidez y el tono positivo que caracterizaban sus publicaciones. En Instagram y TikTok, sus dos plataformas más importantes, sumaba un total de 1.600.000 seguidores.

Su esposa lo despidió con
Su esposa lo despidió con profundo dolor y un sentido mensaje (Instagram / @jessicaleeduarte)

La tristeza de su esposa y entorno

En cuanto a su relación amorosa, Duarte había cumplido nueve años de casado con Jessica, con quien formó una familia junto a su hija Oakley. Tras la tragedia, su esposa publicó un emotivo mensaje en Instagram: “Para el mundo eras Foodwithbearhands, pero para nosotros eras un esposo y padre amoroso. No te merecías esto. Te amaré por siempre y seré fuerte por nuestra hija. Sé cuánto nos amabas. Les pido a todos que se detengan un momento y oren por nuestra familia. Mi esposo, te extrañaré, hasta que nos volvamos a encontrar”.

La vida de Duarte estuvo marcada por desafíos y superaciones. Nacido en Calipatria, California, fue criado por su madre, quien falleció de cáncer de mama cuando él tenía 21 años. Aprendió a cocinar con su tío en un restaurante mexicano y, desde los 14 años, se dedicó a la gastronomía. Tiempo después, se trasladó a San Diego, donde trabajó en varios restaurantes.

Su hija, de seis años,
Su hija, de seis años, participó en varios de sus videos de recetas extravagantes (Instgram / @foodwithbearhands)

Durante la pandemia, enfrentó una crisis de salud mental que lo llevó a buscar ayuda profesional y, posteriormente, a reinventarse como creador de contenido. En una de sus publicaciones, Duarte reflexionó: “En retrospectiva, sé que ese colapso surgió de la sensación de haber fracasado en la vida. El confinamiento me afectó mucho y tuvo un gran impacto en mi confianza”.

Su primer video, grabado junto a su hija, marcó el inicio de una etapa en la que encontró sentido y felicidad en compartir su pasión culinaria. El recuerdo de Duarte permanece vivo entre quienes lo conocieron y siguieron su trayectoria. Su entorno lo describió como un esposo devoto, un padre amoroso y un amigo leal, capaz de inspirar y hacer sentir valorados a quienes lo rodeaban. La familia ha pedido a la comunidad que los acompañe en oración durante este difícil momento.

El legado de Michael Duarte perdura en la comunidad gastronómica y digital, reflejado en el afecto y la admiración de quienes compartieron su camino. Su ejemplo de entrega y generosidad continúa inspirando a todos los que se cruzaron con su historia.

Temas Relacionados

Michael DuarteFoodWithBearHandsAccidente en TexasInfluencer gastronómicoCaliforniaTikTokInstagramInfluencerNewsroom BUE

Últimas Noticias

El tifón Fung-wong provocó graves inundaciones en Taiwán

Drones captaron extensas zonas rurales anegadas en Yilan tras intensas lluvias, mientras miles de residentes fueron trasladados a refugios

El tifón Fung-wong provocó graves

Pese a la oposición china, Taiwán busca colaborar con la Unión Europea en su proceso de reindustrialización y rearme

Taipéi destacó la importancia de ampliar la cooperación con los miembros del bloque en áreas tecnológicas y diplomáticas. Beijing quiere impedirlo

Pese a la oposición china,

Un oso detuvo las operaciones de un aeropuerto de Japón

El animal fue visto en la pista de la terminal de Hanamaki, lo que obligó a suspender aterrizajes y despegues durante hora y media mientras intentaban localizar al animal

Un oso detuvo las operaciones

El Ejército israelí habilitó el cruce de Zikim para la entrada de ayuda humanitaria en la Franja de Gaza

El paso fronterizo se suma a los accesos abiertos tras el alto el fuego. Hasta ahora solo estaban operativos los de Kerem Shalom, en el sureste, y Kissufim, en el centro

El Ejército israelí habilitó el

El Gobierno de Ucrania suspendió de su cargo al ministro de Justicia: está investigado por recibir comisiones ilegales

German Galushchenko fue separado de funciones luego de que la Oficina Anticorrupción lo señalara por tomar pagos ilícitos en contratos de la empresa estatal que opera las cuatro centrales nucleares ucranianas

El Gobierno de Ucrania suspendió
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
IVA provincial, eliminación de exenciones

IVA provincial, eliminación de exenciones y nuevo esquema de Ganancias: qué proponen las pymes para la reforma tributaria

Retiro AFP 2025: solo quedan estas fechas del cronograma regular por el último dígito del DNI

Miguel Polo Polo salió en defensa de la magistrada Cristina Lombana y le tiró pulla a Benedetti: “se cree dueño del país y jefe de las instituciones”

Superintendencia de Industria y Comercio aprobó devolución de la participación de Shell a Ecopetrol en contratos de gas

Sismo de magnitud 3.5 se sintió en Santander

INFOBAE AMÉRICA
OHLA asegura un contrato de

OHLA asegura un contrato de hospitales en Chile de 280 millones de euros tras poner fin a un arbitraje

Condenados a 20 años de cárcel por corrupción la esposa y uno de los hijos del expresidente gabonés Ali Bongo

Abascal ofrece a Sánchez adelantar las elecciones en Valencia si convoca generales: "Si no, cállese y déjénos"

Casi un centenar de investigadores españoles, entre los científicos más citados del mundo en 2025

Loterías narra un cuento de Navidad en el spot del sorteo 2025: ¿Quién enmarcaría un décimo premiado hace 30 años?

ENTRETENIMIENTO

“No soy Dios, solo un

“No soy Dios, solo un actor con buena voz”: Morgan Freeman reflexionó sobre la fama, la espiritualidad y el paso del tiempo

Del vértigo al éxito global: los secretos detrás de Wicked y qué se sabe sobre la próxima entrega

La estricta rutina que siguió Sydney Sweeney para perder 13 kilos en menos de dos meses

Así se maquilló Jacob Elordi para convertirse en Frankenstein

La historia de la estrella de TikTok que fingió tener cáncer: “Estaba muy enferma mentalmente”