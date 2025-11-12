Murió Michael Duarte, un reconocido influencer gastronómico en un trágico accidente en Texas

Murió Michael Duarte, más conocido en sus redes sociales como Foodwithbearhands (Instagram / @Jessicaleeduarte)

La comunidad digital y el mundo de la gastronomía se vieron sacudidos por la repentina muerte de Michael Duarte, conocido en redes sociales como FoodWithBearHands. El chef e influencer gastronómico, de 36 años, murió el 8 de noviembre en un accidente en Texas mientras viajaba con su familia, apenas tres días después de celebrar su 9° aniversario de casamiento con su esposa, Jessica.

Reconocido por su carisma y creatividad en la cocina, el cheff había construido una sólida presencia en redes sociales como Instagram, TikTok, Facebook y Youtube, en donde acumulaba más de dos millones de seguidores. Sus recetas y consejos de cocina recorrieron el mundo durante la pandemia, donde logró alcanzar la fama.

La descripción en su biografía de una de sus plataformas: “Mi propósito es compartir comida con el mundo, con quienes más la necesitan”. Duarte, oriundo de California, deja a su esposa y a su hija Oakley, de seis años, en medio de una conmoción que ha impactado a sus seguidores y allegados.

Murió Foodwithbearhands en un accidente

El accidente que terminó con la vida de Duarte ocurrió durante un viaje familiar por Texas. Aún no se revelaron las causas ni las circunstancias del suceso, pero su entorno familiar confirmó el accidente a través de una campaña de recaudación en GoFundMe y comunicados en sus perfiles oficiales.

El influencer gastronómico acumulaba dos millones de seguidores en sus redes sociales (Instagram / @michaelduarte)

De este modo, desde la familia y allegados buscan recaudar dinero para poder costear el trámite para repatriar el cuerpo a California y afrontar los gastos funerarios. La campaña solidaria, creada para ayudar a la familia, superó los USD 60.000 de una meta de USD 100.000 en los días posteriores al accidente.

La agencia de representación del influencer, Alooma Media Group, expresó su pesar en un comunicado: “Con profunda tristeza compartimos la noticia del fallecimiento de nuestro valioso cliente y querido amigo, Michael Duarte. Fue un socio leal y comprometido, un colaborador de confianza y, sobre todo, una persona extraordinaria. Su pasión, profesionalismo y creatividad dejaron una huella imborrable no solo en nuestro equipo, sino en todos aquellos que tuvieron el privilegio de trabajar con él”.

El impacto de la noticia se reflejó de inmediato en la comunidad digital, donde seguidores y colegas recordaron la calidez y el tono positivo que caracterizaban sus publicaciones. En Instagram y TikTok, sus dos plataformas más importantes, sumaba un total de 1.600.000 seguidores.

Su esposa lo despidió con profundo dolor y un sentido mensaje (Instagram / @jessicaleeduarte)

La tristeza de su esposa y entorno

En cuanto a su relación amorosa, Duarte había cumplido nueve años de casado con Jessica, con quien formó una familia junto a su hija Oakley. Tras la tragedia, su esposa publicó un emotivo mensaje en Instagram: “Para el mundo eras Foodwithbearhands, pero para nosotros eras un esposo y padre amoroso. No te merecías esto. Te amaré por siempre y seré fuerte por nuestra hija. Sé cuánto nos amabas. Les pido a todos que se detengan un momento y oren por nuestra familia. Mi esposo, te extrañaré, hasta que nos volvamos a encontrar”.

La vida de Duarte estuvo marcada por desafíos y superaciones. Nacido en Calipatria, California, fue criado por su madre, quien falleció de cáncer de mama cuando él tenía 21 años. Aprendió a cocinar con su tío en un restaurante mexicano y, desde los 14 años, se dedicó a la gastronomía. Tiempo después, se trasladó a San Diego, donde trabajó en varios restaurantes.

Su hija, de seis años, participó en varios de sus videos de recetas extravagantes (Instgram / @foodwithbearhands)

Durante la pandemia, enfrentó una crisis de salud mental que lo llevó a buscar ayuda profesional y, posteriormente, a reinventarse como creador de contenido. En una de sus publicaciones, Duarte reflexionó: “En retrospectiva, sé que ese colapso surgió de la sensación de haber fracasado en la vida. El confinamiento me afectó mucho y tuvo un gran impacto en mi confianza”.

Su primer video, grabado junto a su hija, marcó el inicio de una etapa en la que encontró sentido y felicidad en compartir su pasión culinaria. El recuerdo de Duarte permanece vivo entre quienes lo conocieron y siguieron su trayectoria. Su entorno lo describió como un esposo devoto, un padre amoroso y un amigo leal, capaz de inspirar y hacer sentir valorados a quienes lo rodeaban. La familia ha pedido a la comunidad que los acompañe en oración durante este difícil momento.

El legado de Michael Duarte perdura en la comunidad gastronómica y digital, reflejado en el afecto y la admiración de quienes compartieron su camino. Su ejemplo de entrega y generosidad continúa inspirando a todos los que se cruzaron con su historia.