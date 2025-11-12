Mundo

El tifón Fung-wong provocó graves inundaciones en Taiwán

Drones captaron extensas zonas rurales anegadas en Yilan tras intensas lluvias, mientras miles de residentes fueron trasladados a refugios

Guardar
Imágenes captadas por drones muestran vastas áreas de Yilan, en Taiwán, inundadas por el tifón Fung-wong

Imágenes captadas por drones el miércoles mostraron vastas áreas del condado de Yilan, en su mayoría rural, al este de Taiwán, inundadas después de que el tifón Fun-wong provocara lluvias torrenciales antes de su llegada prevista a tierra.

Reuters pudo verificar de forma independiente la ubicación del vídeo mediante el trazado de la carretera, el puente y los edificios, que coincidían con los archivos y las imágenes satelitales. Reuters también pudo verificar la fecha de la grabación a partir de los metadatos del archivo original.

El departamento de bomberos de la isla informó que unas 8.300 personas fueron evacuadas de sus hogares a zonas más seguras, principalmente en Yilan y la cercana Hualien, donde un monzón proveniente del norte aumentó las precipitaciones con el tifón, que llegó inusualmente tarde.

Una vista aérea captada por
Una vista aérea captada por un dron muestra calles y campos inundados por el tifón Fung-wong en Yilan, Taiwán, el 12 de noviembre de 2025. Esta imagen fue extraída de un video en redes sociales. Fotografía de Omer/vía REUTERS

Se prevé que Fung-wong roce el extremo sur de Taiwán el miércoles por la tarde antes de adentrarse en el océano Pacífico. Perdió considerable fuerza tras azotar Filipinas, donde causó la muerte de 27 personas.

Antes de acercarse a Taiwán, el tifón Fung-wong golpeó con fuerza el norte de Filipinas durante el fin de semana, dejando inundaciones severas y daños materiales significativos. De acuerdo con las autoridades filipinas, las lluvias torrenciales obligaron a la evacuación preventiva de 1,4 millones de personas en Luzón, la isla donde se encuentra la capital, Manila.

El Centro de Desastres Nacional de Filipinas reportó cortes de energía en varias provincias y deslizamientos de tierra que afectaron carreteras y líneas de comunicación. Aunque el sistema perdió intensidad al salir del archipiélago, su paso dejó comunidades enteras bajo el agua y daños considerables en cultivos de arroz y maíz.

Una mujer limpia sus utensilios
Una mujer limpia sus utensilios de cocina tras las inundaciones provocadas por el tifón Fung-wong en Yilan, Taiwán, el 12 de noviembre de 2025. REUTERS/Ann Wang

El saldo de víctimas mortales tras el paso del supertifón ascendió a 25, según informó la Oficina de Defensa Civil del país. El fenómeno, conocido como "Uwan" en el territorio local, provocó hasta el momento 29 heridos y dos desaparecidos, y obligó a 2,4 millones de personas a desplazarse por sus efectos devastadores.

Fung-wong es el segundo tifón en azotar el archipiélago en pocas semanas, después del devastador paso de Kalmaegi, que causó más de 230 muertos, 112 desaparecidos y 512 heridos la semana anterior. La letal tormenta llevó a las autoridades a suspender clases y actividades públicas como medida preventiva para la llegada de Fung-wong.

Ante la magnitud de la devastación provocada por Kalmaegi y los daños esperados de Fung-wong (denominado localmente Uwan), el presidente Ferdinand Marcos Jr. declaró el estado de emergencia en las áreas más afectadas.

De acuerdo con las autoridades
De acuerdo con las autoridades filipinas, las lluvias torrenciales obligaron a la evacuación preventiva de 1,4 millones de personas en Luzón, la isla donde se encuentra la capital, Manila.

El reciente supertifón y Kalmaegi, ocurrido apenas una semana atrás, provocaron en Filipinas un impacto combinado de 8,3 millones de afectados y el desplazamiento de 1,4 millones de personas, según advirtió Dipayan Bhattacharyya, director adjunto del Programa Mundial de Alimentos de la ONU (PMA) en el país.

El titular del programa destacó que estas cifras podrían incrementarse conforme lleguen actualizaciones desde las zonas más golpeadas. Bhattacharyya subrayó la importancia de la acción preventiva implementada: el PMA realizó transferencias de 4.000 pesos filipinos (59 euros) a 42.000 familias en las provincias de Aurora, Batanes, Cagayan, Isabela y Nueva Ecija, situadas en el norte del archipiélago, para mitigar el impacto inmediato del supertifón.

Temas Relacionados

Taiwantifón Fung-wonginundaciones

Últimas Noticias

Pese a la oposición china, Taiwán busca colaborar con la Unión Europea en su proceso de reindustrialización y rearme

Taipéi destacó la importancia de ampliar la cooperación con los miembros del bloque en áreas tecnológicas y diplomáticas. Beijing quiere impedirlo

Pese a la oposición china,

Un oso detuvo las operaciones de un aeropuerto de Japón

El animal fue visto en la pista de la terminal de Hanamaki, lo que obligó a suspender aterrizajes y despegues durante hora y media mientras intentaban localizar al animal

Un oso detuvo las operaciones

El Ejército israelí habilitó el cruce de Zikim para la entrada de ayuda humanitaria en la Franja de Gaza

El paso fronterizo se suma a los accesos abiertos tras el alto el fuego. Hasta ahora solo estaban operativos los de Kerem Shalom, en el sureste, y Kissufim, en el centro

El Ejército israelí habilitó el

El Gobierno de Ucrania suspendió de su cargo al ministro de Justicia: está investigado por recibir comisiones ilegales

German Galushchenko fue separado de funciones luego de que la Oficina Anticorrupción lo señalara por tomar pagos ilícitos en contratos de la empresa estatal que opera las cuatro centrales nucleares ucranianas

El Gobierno de Ucrania suspendió

El oscuro legado de Charles Manson: biografía, crímenes, obsesiones y los enigmas que lo acompañaron hasta el final

Fundador de una secta que sembró el terror con crímenes rituales en Los Ángeles en 1969, su historia marcó el final del sueño hippie y expuso los límites del idealismo de época. Una biografía atravesada por la violencia, la manipulación y enigmas que, más de medio siglo después, siguen sin resolverse

El oscuro legado de Charles
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
IVA provincial, eliminación de exenciones

IVA provincial, eliminación de exenciones y nuevo esquema de Ganancias: qué proponen las pymes para la reforma tributaria

Retiro AFP 2025: solo quedan estas fechas del cronograma regular por el último dígito del DNI

Miguel Polo Polo salió en defensa de la magistrada Cristina Lombana y le tiró pulla a Benedetti: “se cree dueño del país y jefe de las instituciones”

Superintendencia de Industria y Comercio aprobó devolución de la participación de Shell a Ecopetrol en contratos de gas

Sismo de magnitud 3.5 se sintió en Santander

INFOBAE AMÉRICA
OHLA asegura un contrato de

OHLA asegura un contrato de hospitales en Chile de 280 millones de euros tras poner fin a un arbitraje

Condenados a 20 años de cárcel por corrupción la esposa y uno de los hijos del expresidente gabonés Ali Bongo

Abascal ofrece a Sánchez adelantar las elecciones en Valencia si convoca generales: "Si no, cállese y déjénos"

Casi un centenar de investigadores españoles, entre los científicos más citados del mundo en 2025

Loterías narra un cuento de Navidad en el spot del sorteo 2025: ¿Quién enmarcaría un décimo premiado hace 30 años?

ENTRETENIMIENTO

“No soy Dios, solo un

“No soy Dios, solo un actor con buena voz”: Morgan Freeman reflexionó sobre la fama, la espiritualidad y el paso del tiempo

Del vértigo al éxito global: los secretos detrás de Wicked y qué se sabe sobre la próxima entrega

La estricta rutina que siguió Sydney Sweeney para perder 13 kilos en menos de dos meses

Así se maquilló Jacob Elordi para convertirse en Frankenstein

La historia de la estrella de TikTok que fingió tener cáncer: “Estaba muy enferma mentalmente”