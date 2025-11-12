El tifón Fung-wong provocó graves inundaciones en Taiwán

Imágenes captadas por drones muestran vastas áreas de Yilan, en Taiwán, inundadas por el tifón Fung-wong

Imágenes captadas por drones el miércoles mostraron vastas áreas del condado de Yilan, en su mayoría rural, al este de Taiwán, inundadas después de que el tifón Fun-wong provocara lluvias torrenciales antes de su llegada prevista a tierra.

Reuters pudo verificar de forma independiente la ubicación del vídeo mediante el trazado de la carretera, el puente y los edificios, que coincidían con los archivos y las imágenes satelitales. Reuters también pudo verificar la fecha de la grabación a partir de los metadatos del archivo original.

El departamento de bomberos de la isla informó que unas 8.300 personas fueron evacuadas de sus hogares a zonas más seguras, principalmente en Yilan y la cercana Hualien, donde un monzón proveniente del norte aumentó las precipitaciones con el tifón, que llegó inusualmente tarde.

Una vista aérea captada por un dron muestra calles y campos inundados por el tifón Fung-wong en Yilan, Taiwán, el 12 de noviembre de 2025. Esta imagen fue extraída de un video en redes sociales. Fotografía de Omer/vía REUTERS

Se prevé que Fung-wong roce el extremo sur de Taiwán el miércoles por la tarde antes de adentrarse en el océano Pacífico. Perdió considerable fuerza tras azotar Filipinas, donde causó la muerte de 27 personas.

Antes de acercarse a Taiwán, el tifón Fung-wong golpeó con fuerza el norte de Filipinas durante el fin de semana, dejando inundaciones severas y daños materiales significativos. De acuerdo con las autoridades filipinas, las lluvias torrenciales obligaron a la evacuación preventiva de 1,4 millones de personas en Luzón, la isla donde se encuentra la capital, Manila.

El Centro de Desastres Nacional de Filipinas reportó cortes de energía en varias provincias y deslizamientos de tierra que afectaron carreteras y líneas de comunicación. Aunque el sistema perdió intensidad al salir del archipiélago, su paso dejó comunidades enteras bajo el agua y daños considerables en cultivos de arroz y maíz.

Una mujer limpia sus utensilios de cocina tras las inundaciones provocadas por el tifón Fung-wong en Yilan, Taiwán, el 12 de noviembre de 2025. REUTERS/Ann Wang

El saldo de víctimas mortales tras el paso del supertifón ascendió a 25, según informó la Oficina de Defensa Civil del país. El fenómeno, conocido como "Uwan" en el territorio local, provocó hasta el momento 29 heridos y dos desaparecidos, y obligó a 2,4 millones de personas a desplazarse por sus efectos devastadores.

Fung-wong es el segundo tifón en azotar el archipiélago en pocas semanas, después del devastador paso de Kalmaegi, que causó más de 230 muertos, 112 desaparecidos y 512 heridos la semana anterior. La letal tormenta llevó a las autoridades a suspender clases y actividades públicas como medida preventiva para la llegada de Fung-wong.

Ante la magnitud de la devastación provocada por Kalmaegi y los daños esperados de Fung-wong (denominado localmente Uwan), el presidente Ferdinand Marcos Jr. declaró el estado de emergencia en las áreas más afectadas.

El reciente supertifón y Kalmaegi, ocurrido apenas una semana atrás, provocaron en Filipinas un impacto combinado de 8,3 millones de afectados y el desplazamiento de 1,4 millones de personas, según advirtió Dipayan Bhattacharyya, director adjunto del Programa Mundial de Alimentos de la ONU (PMA) en el país.

El titular del programa destacó que estas cifras podrían incrementarse conforme lleguen actualizaciones desde las zonas más golpeadas. Bhattacharyya subrayó la importancia de la acción preventiva implementada: el PMA realizó transferencias de 4.000 pesos filipinos (59 euros) a 42.000 familias en las provincias de Aurora, Batanes, Cagayan, Isabela y Nueva Ecija, situadas en el norte del archipiélago, para mitigar el impacto inmediato del supertifón.