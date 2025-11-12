Mundo

El Ejército israelí habilitó el cruce de Zikim para la entrada de ayuda humanitaria en la Franja de Gaza

El paso fronterizo se suma a los accesos abiertos tras el alto el fuego. Hasta ahora solo estaban operativos los de Kerem Shalom, en el sureste, y Kissufim, en el centro

El Ejército israelí anunció este miércoles la apertura del cruce de Zikim, situado en el noroeste de la Franja de Gaza, para permitir la entrada de ayuda humanitaria en el enclave palestino. Este paso se suma a los ya habilitados de Kerem Shalom y Kissufim, ambos utilizados por las organizaciones humanitarias como principales accesos tras los recientes cambios en el control de los puntos fronterizos, informaron fuentes de estas ONG a EFE. El COGAT, organismo militar de Israel encargado de la gestión civil en los territorios palestinos ocupados, comunicó la apertura obedeciendo órdenes del Gobierno israelí.

La reapertura de algunos cruces y el tránsito de provisiones fueron el resultado del acuerdo para el alto el fuego del pasado 10 de octubre, que supuso el levantamiento parcial del bloqueo impuesto durante la guerra. Sin embargo, el paso de Rafah, localizado en el sur de Gaza y bajo supervisión israelí, permanece cerrado pese a estar contemplado en el plan de paz. Hasta su clausura, Rafah era la única salida para personas y mercancías no controladas por Israel. El Ejército israelí sostiene que decenas de milicianos del grupo terrorista Hamas, y posiblemente varios centenares, continúan atrincherados en esta zona, donde han ocurrido incidentes con tropas israelíes desde la implementación del cese al fuego.

El primer ministro Benjamín Netanyahu había declarado que la apertura del cruce de Rafah dependería de la devolución de los secuestrados en poder de Hamas, y la ejecución de las condiciones previstas en el acuerdo, según reportó EFE.

El acuerdo de cese de hostilidades, mediado y ratificado por el presidente estadounidense Donald Trump, estipulaba el ingreso diario de entre 500 y 600 camiones con suministros. Por su parte, el Programa Mundial de Alimentos reportó tres semanas atrás que únicamente se estaban entregando 750 toneladas de ayuda diarias de las 2.000 catalogadas como necesarias, especialmente en el norte del enclave, donde según la organización medio millón de personas se encontraba en situación de hambruna desde julio.

Aunque el cese de hostilidades ha reducido la violencia directa, las fuerzas israelíes siguen abriendo fuego en la llamada “línea amarilla”, una franja que demarca zonas de despliegue en el interior de Gaza acordadas en el alto el fuego.

Las difíciles condiciones persisten. Muchos palestinos desplazados viven en tiendas precarias, con acceso limitado a agua, alimentos y combustible. Ibrahim Al-Jamri, residente del barrio Sabra en Ciudad de Gaza, relató que apenas ha recibido ayuda desde febrero, y que obtener agua potable es extremadamente complicado: solo dispusieron de agua algo filtrada para bañarse durante dos días, después de más de un mes sin suministro.

El mediador estadounidense Jared Kushner y Netanyahu mantuvieron negociaciones el lunes sobre la siguiente fase del acuerdo, según indicó la portavoz del gobierno israelí, Shosh Bedrosian. No obstante, habitantes de Gaza manifestaron a medios internacionales su escepticismo ante la puesta en marcha de la segunda etapa del pacto, subrayando que la primera fase ni siquiera se ha cumplido. Ibrahim Al-Khatib, residente en Ciudad de Gaza, apuntó que la provisión diaria de camiones prometida sigue sin concretarse, mientras que Hassan Al-Qatnani sostuvo que la normalidad prometida tras el cese al fuego no ha llegado, persistiendo el hambre y la inseguridad.

