Tregua comercial: China anunció que suspenderá los aranceles portuarios especiales a barcos de Estados Unidos

Avanza la implementación de los acuerdos para distender la relación entre las potencias económicas, con implicaciones para cadenas de suministro internacional. La medida regirá por al menos un año

Grúas y buques de carga
Grúas y buques de carga en una terminal del puerto de Yantian en Shenzhen, provincia de Guangdong, China, 30 de octubre de 2025. REUTERS/Tingshu Wang/Foto de archivo

China anunció el lunes que suspenderá durante un año las “tasas portuarias especiales” a los buques estadounidenses “simultáneamente” con la pausa de Washington en los aranceles dirigidos a los buques chinos, a medida que se consolida una frágil tregua comercial entre las superpotencias.

Estados Unidos y China han estado inmersos durante meses en una volátil guerra comercial y arancelaria, pero acordaron dar marcha atrás en algunas medidas punitivas después de que los presidentes Xi Jinping y Donald Trump se reunieran en Corea del Sur el mes pasado.

En un momento dado, los aranceles de ambas partes alcanzaron niveles prohibitivos de tres dígitos, lo que obstaculizó el comercio entre las dos economías más grandes del mundo y paralizó las cadenas de suministro globales.

La suspensión de las tasas portuarias, que se aplicaban a los buques operados o construidos en Estados Unidos que visitaban puertos chinos, comenzó a las 13:01 (05:01 GMT) del lunes, según un comunicado del Ministerio de Transporte.

La industria de construcción naval estadounidense fue dominante después de la Segunda Guerra Mundial, pero ha ido disminuyendo gradualmente y ahora representa solo el 0,1% de la producción mundial.

Un buque en construcción se
Un buque en construcción se encuentra atracado en las instalaciones de Fincantieri Marinette Marine, el viernes 12 de julio de 2024, en Marinette, Wisconsin. (AP Foto/Mike Roemer)

Actualmente, el sector está dominado por Asia, con China construyendo casi la mitad de todos los buques botados, por delante de Corea del Sur y Japón.

Pekín también anunció por separado que suspendería las sanciones contra las filiales estadounidenses de Hanwha Ocean, uno de los mayores astilleros de Corea del Sur.

La suspensión, que se extenderá durante un año, de las medidas contra Hanwha a partir del 10 de noviembre, está relacionada con la decisión de Estados Unidos de suspender los aranceles portuarios que aplicaba a los buques construidos y operados por empresas chinas, según informó el Ministerio de Comercio de China en un comunicado en línea.

“En vista de esta suspensión (por parte de Estados Unidos)... China ha decidido suspender las medidas pertinentes” durante un año, según se indicó.

En octubre, China impuso sanciones a cinco filiales estadounidenses de Hanwha, acusándolas de apoyar una investigación del gobierno estadounidense en virtud de la “Sección 301” que consideraba irrazonable el dominio de Pekín sobre la industria de la construcción naval.

Logotipo del astillero surcoreano Hanwha
Logotipo del astillero surcoreano Hanwha Ocean en su edificio de oficinas en Seúl, Corea del Sur, 15 de octubre de 2025. REUTERS/Kim Hong-Ji

Organizaciones e individuos en China tenían prohibido cooperar con Hanwha Shipping LLC, Hanwha Philly Shipyard Inc., Hanwha Ocean USA International LLC, Hanwha Shipping Holdings LLC y HS USA Holdings Corp.

Según el Ministerio de Transporte, también se ha pospuesto durante un año una investigación prevista para determinar si la investigación de la Sección 301 afectó a los “intereses de seguridad y desarrollo” de la industria de construcción naval y la cadena de suministro de China.

Pekín “espera que Estados Unidos siga colaborando con China a medias y salvaguardando conjuntamente la competencia leal en el mercado mundial del transporte marítimo y la construcción naval”, declaró el Ministerio de Comercio en otro comunicado.

Controles de exportación

En otra aparente medida adoptada el lunes para implementar acuerdos recientes, el Ministerio de Comercio de China anunció que había añadido más de una docena de precursores de fentanilo a una lista de exportaciones controladas a Estados Unidos, México y Canadá.

Washington lleva tiempo acusando a Pekín de no haber frenado eficazmente el flujo de sustancias químicas letales que sustentan una devastadora crisis de drogas en Estados Unidos.

Pastillas de fentanilo. (X/@USBPChief)
Pastillas de fentanilo. (X/@USBPChief)

Si bien la declaración china no mencionó las recientes negociaciones, la Casa Blanca dijo el 1 de noviembre que Pekín había acordado “detener el envío de ciertos productos químicos designados a América del Norte”, como parte de “medidas significativas para poner fin al flujo de fentanilo”.

Estas medidas son la señal más reciente de un deshielo en las relaciones económicas desde la reunión Xi-Trump.

China anunció el miércoles que prorrogará por un año la suspensión de los aranceles adicionales a los productos estadounidenses, manteniéndolos en el 10%, y suspenderá algunos aranceles a la soja y otros productos agrícolas estadounidenses.

(con información de AFP)

El asado subió más de

El asado subió más de 8% durante octubre en el AMBA: cuáles son las causas

Cómo es el tratamiento de edición genética que podría reducir el colesterol alto

Sheinbaum afirma que Tren Suburbano - AIFA estará listo para el Mundial 2026

Vicecanciller de Colombia explicó por qué Venezuela y Nicaragua expresaron su inconformidad con la declaración conjunta de la Celac-UE

Semáforo de economías regionales: se registraron desmejoras en septiembre con más actividades en rojo

