Mundo

El papa León XIV volvió a pedir un cese al fuego en todas las regiones del mundo afectadas por la guerra

Durante el rezo del Ángelus, el pontífice valoró a todos aquellos que “a todos los niveles, se están comprometiendo a construir la paz”

Guardar
El papa León XIV preside
El papa León XIV preside el rezo del Ángelus desde la ventana del Palacio Apostólico del Vaticano, el 9 de noviembre de 2025. REUTERS/Matteo Minnella

El papa León XIV reiteró este domingo su llamamiento a un cese al fuego en las regiones afectadas por la guerra y pidió que se hagan esfuerzos en las negociaciones de paz, tras el rezo del ángelus dominical desde la ventana del Palacio Apostólico.

“En los últimos días, hemos rezado por los difuntos y entre ellos, lamentablemente, hay muchos que fueron asesinados en los combates y bombardeos, aunque eran civiles, niños, ancianos, enfermos”, dijo el pontífice al dirigirse a los fieles desde la ventana del Vaticano.

En este sentido, el papa destacó que “si realmente se quiere honrar su memoria, se debe cesar el fuego y comprometerse en las negociaciones”.

León XIV también expresó su “sincero aprecio” por aquellos que, “a todos los niveles, se están comprometiendo a construir la paz en las diferentes regiones marcadas por la guerra”, en un llamado a la unidad y el esfuerzo compartido por la paz.

El pasado jueves había instado a favorecer el diálogo “en medio del clamor de la violencia y la guerra, cuyos ecos resuenan por todo el continente (europeo)”, al recibir a una representación de obispos de Europa.

Miembros del clero asisten a
Miembros del clero asisten a la misa de la Fiesta de la Dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán, celebrada por el Papa León XIV en Roma, Italia, el 9 de noviembre de 2025. REUTERS/Matteo Minnella

Ese día, recibió a miembros del Comité Conjunto del Consejo de Conferencias Episcopales Europeas (CCEE) y de la Conferencia de Iglesias Europeas (CEC) y observó que “si bien existen señales positivas y alentadoras de crecimiento en algunas partes de Europa, muchas comunidades cristianas se sienten cada vez más en minoría”.

Por otra parte, a los obispos europeos recordó que “la situación actual incluye nuevas generaciones y personas recién llegadas con historias y expresiones culturales muy diversas” .

Y por lo tanto, afirmó que “hay muchas voces nuevas que escuchar y relatos que acoger mediante el encuentro cotidiano y relaciones más estrechas”.

Y, sin olvidar, agregó “la urgencia de promover el diálogo, la concordia y la fraternidad en medio del clamor de la violencia y la guerra, cuyos ecos resuenan por todo el continente”.

Durante la audiencia general del miércoles, el pontífice estadounidense había invitado a los fieles a unirse a rezar “por todos aquellos que sufren los conflictos armados en diferentes partes del mundo”.

El papa León XIV saluda
El papa León XIV saluda a los fieles durante su llegada a la audiencia jubilar en la plaza de San Pedro del Vaticano, el 8 de noviembre de 2025. REUTERS/Yara Nardi

En esa ocasión recordó la situación en Myanmar (Birmania) e instó “a la comunidad internacional a no olvidar al pueblo birmano y a proporcionar la asistencia humanitaria necesaria”.

El domingo anterior, por su parte, el papa también había pedido a la comunidad internacional que intervenga en Sudán “con generosidad para ofrecer asistencia y apoyar a quienes trabajan para que continúe su labor” ante el “sufrimiento inaceptable” que se vive en el país.

El pontífice expresó su tristeza al final de la oración del ángelus dominical en la plaza de San Pedro por la situación en ese país de África, y en particular en la ciudad sudanesa de Al Fasher, en la región occidental de Darfur, donde “la violencia indiscriminada contra mujeres y niños, los ataques contra civiles y mujeres y los graves obstáculos a la acción humanitaria están causando gran sufrimiento”.

(con información de EFE)

Temas Relacionados

León XIVconflictospaznegociacionesÚLTIMAS NOTICIAS AMÉRICAguerrasGuerra en Medio OrienteGuerra Rusia Ucrania

Últimas Noticias

Israel recibió los restos de un soldado asesinado que los terroristas de Hamas mantenían como rehén desde 2014

El cuerpo entregado por la Cruz Roja será identificado en Tel Aviv. El grupo extremista palestino afirma que el cuerpo pertenece al teniente Hadar Goldin, un militar de las FDI fallecido durante la guerra de ese año en Gaza

Israel recibió los restos de

Egipto y Qatar pidieron definir el mandato de la fuerza internacional en Gaza

Los mediadores árabes solicitaron que se especifiquen los poderes de la Fuerza de Estabilización Internacional mientras el Consejo de Seguridad de la ONU discute el borrador estadounidense. El documento propone un mandato hasta 2027 para gobernar y desmilitarizar el enclave

Egipto y Qatar pidieron definir

Crece la presión sobre el ex príncipe Andrés: exigen que declare ante el Parlamento británico sobre su relación con Epstein y su situación financiera

El Partido Liberal Demócrata solicitó que el hermano del rey Carlos III comparezca bajo juramento “para ofrecer por fin la transparencia y el escrutinio que faltaron sobre sus vínculos con Epstein y sus víctimas”

Crece la presión sobre el

El régimen chino levantó las restricciones a la exportación de tres metales clave para el uso civil y militar en Estados Unidos

El acuerdo firmado durante la reunión entre los presidentes, Donald Trump y Xi Jinping, mostró un nuevo alcance este fin de semana con el anuncio que revocó los controles impuestos en 2023

El régimen chino levantó las

Francia reiteró que no aprobará el acuerdo UE-Mercosur sin “líneas rojas” claras

La ministra de Agricultura advirtió que el tratado “condenaría” al sector agrícola francés si no incluye mecanismos de protección efectivos. La declaración genera tensión tras los comentarios optimistas de Macron sobre la posible firma del pacto

Francia reiteró que no aprobará
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Kábala resultados 8 de noviembre

Kábala resultados 8 de noviembre de 2025: números ganadores del Pozo Buenazo y el Chao Chamba

Condenan a una empresa por despedir a un trabajador con estrés que tras discutir con su jefe le dijo “me voy” y se fue a su médico a cogerse la baja

Resultados del Baloto 8 de noviembre: números ganadores del último sorteo

En vivo| Arranca la IV Cumbre de la Celac-UE: mandatarios de América y Europa alistan sus discursos en Santa Marta, Colombia

No solo es el Centro Democrático: respaldo para Felipe Córdoba genera divisiones en el Partido Conservador para elegir su candidato presidencial

INFOBAE AMÉRICA
Infobae

Bruselas no atribuye incidentes con drones en Bélgica y Suecia pero alerta de "guerra híbrida" contra Europa

Arqueólogos revelan la vida de una “Reina Guerrera Suprema” maya que desafía a la historia

Al menos un muerto y cientos de desaparecidos tras hundirse una embarcación ante las costas de Malasia

Incautados 700 kilos de hachís en la operación contra el narcotráfico en Isla Mayor

Un total de 71 estudiantes de Bachillerato y Secundaria reciben los premios de las Olimpiadas Científicas

ENTRETENIMIENTO

Jennifer Lawrence reveló que tiene

Jennifer Lawrence reveló que tiene una cuenta anónima en TikTok con la que pelea en los comentarios

La historia detrás de la canción con la que Queen desafió sus propias reglas

La dura confesión de Anthony Hopkins sobre el alcoholismo, el llamado de atención que cambió su vida: “Causé mucho dolor

La dolorosa historia detrás de “Amor Eterno” y más revelaciones del documental de Juan Gabriel

“Mad Max: Fury Road” cumple 10 años: la aclamada película que enfrentó a sus protagonistas e hizo historia en el cine de acción