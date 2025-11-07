Mundo

Rusia y Ucrania pactaron un “alto el fuego localizado” para reparar una línea eléctrica en la central nuclear de Zaporizhzhia

El acuerdo, mediado por el OIEA, busca reducir el riesgo de un accidente nuclear en la mayor planta de Europa, bajo control ruso desde 2022

Guardar
Imagen de archivo: Un miembro
Imagen de archivo: Un miembro del servicio ruso monta guardia en un puesto de control cerca de la central nuclear de Zaporizhzhia antes de la llegada de la misión de expertos del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) en junio de 2023 (REUTERS)

Las autoridades de Rusia y Ucrania han alcanzado un “alto el fuego localizado” en los alrededores de la central nuclear de Zaporizhzhia, la más grande de Europa, con el fin de permitir las tareas de reparación de un cable de suministro eléctrico externo. El acuerdo, anunciado por el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), busca reducir los riesgos de un posible accidente nuclear en una instalación que permanece bajo control ruso desde marzo de 2022.

El director general del OIEA, Rafael Grossi, informó que el organismo ha actuado como mediador para facilitar el entendimiento entre las partes. Según explicó, este paso “allana el camino para reforzar la conexión de la planta con la red eléctrica y evitar una emergencia nuclear”.

Los trabajos preliminares de desminado y preparación comenzaron este viernes en la zona de Feroplavna-1, una línea eléctrica que llevaba seis meses fuera de servicio. Las reparaciones se pondrán en marcha este sábado, con la expectativa de reconectar la línea en los próximos días, lo que permitiría a la planta contar con dos fuentes externas de suministro tras la restauración, en octubre, de la línea Dniprovska.

Imagen de archivo: Un técnico
Imagen de archivo: Un técnico del OIEA examina las tareas de reparación del suministro eléctrico externo de la central de Zaporizhzhia (OIEA/X)

Inicialmente, estaba previsto que ambas líneas se repararan simultáneamente bajo sendos altos el fuego temporales en octubre. Sin embargo, la detección de daños adicionales en áreas no cubiertas por las treguas retrasó los trabajos y postergó su reconexión.

Grossi subrayó que las reparaciones previas fueron “extremadamente importantes para la seguridad nuclear”, aunque advirtió que “claramente no es suficiente tener una línea eléctrica de suministro para la central, que solía tener diez antes de la guerra”.

El OIEA reconoce que tanto Moscú como Kiev “reconocen los riesgos que supone una pérdida prolongada de energía, así como la limitada redundancia de energía externa en una instalación nuclear”, señaló el funcionario, destacando la cooperación “constructiva” entre ambas partes para permitir las labores actuales.

Imagen de archivo: El director
Imagen de archivo: El director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, visitó la central nuclear de Zaporizhzhia, controlada por Rusia, el 4 de septiembre de 2024 (REUTERS)

No obstante, Grossi advirtió que la situación de seguridad nuclear en Zaporizhzhia sigue siendo “extremadamente precaria”. “Solo podremos cantar victoria cuando esta devastadora guerra termine sin un accidente nuclear”, exclamó.

Los seis reactores de la central permanecen fuera de servicio y no producen electricidad desde hace más de tres años. Aun así, la planta requiere un suministro eléctrico constante para mantener operativos los sistemas de enfriamiento de los núcleos y del combustible utilizado, fundamentales para prevenir un posible sobrecalentamiento o una fuga radiactiva.

El nuevo alto el fuego en torno a Zaporizhzhia supone un paso limitado pero relevante para reforzar la seguridad de la mayor central nuclear de Europa, que ha sido objeto de numerosos ataques y bombardeos desde el inicio del conflicto. Mientras persistan las hostilidades, cualquier avance técnico será apenas un alivio temporal frente a la amenaza constante de un accidente nuclear.

(Con información de EP)

Temas Relacionados

accidente nuclearRusiaUcraniaGuerra Rusia UcraniaUltimas noticias AmericaZaporizhzhia

Últimas Noticias

La isla remota que está vinculada a Estados Unidos y protege una biodiversidad única

Jarvis, un islote ubicado en medio del Pacífico central, no tiene presencia humana ni infraestructuras. Funciona como un refugio clave para aves y especies marinas, protegido por normativas estadounidenses

La isla remota que está

Cibercrimen: Singapur castigaría con azotes a los estafadores digitales tras un aumento récord de fraudes

La nueva normativa establece castigos físicos de hasta 24 azotes para quienes participen en fraudes digitales, incluidos cómplices y “mulas de dinero”. La medida busca frenar el auge de las estafas online

Cibercrimen: Singapur castigaría con azotes

Teherán se enfrenta al racionamiento de agua y a evacuaciones si no llueve pronto

El presidente Masoud Pezeshkian describió la situación como “extremadamente crítica”, citando informes que indican que los embalses de las represas de la capital han alcanzado su nivel más bajo en 60 años

Teherán se enfrenta al racionamiento

La inteligencia de México frustró un plan para asesinar a la embajadora de Israel

Según informaron funcionarios estadounidenses e israelíes, los servicios de seguridad mexicanos evitaron el atentado contra Einat Kranz-Neiger que planeaba la Guardia Revolucionaria de Teherán

La inteligencia de México frustró

Rusia quiere que Corea del Norte aporte más cooperación a sus objetivos militares: envió una delegación a Pyongyang

La información se hizo pública después de que el Sur indicó que había detectado señales de actividades de reclutamiento y entrenamiento en el Norte, posiblemente en preparación para envíos adicionales de soldados

Rusia quiere que Corea del
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Aumento del salario mínimo de

Aumento del salario mínimo de 2026 no caería bien a este tipo de trabajadores y tampoco a quienes buscan subsidios de vivienda

250 mil becas para docentes con certificación para la Carrera Pública Magisterial: LINK de postulación

Alerta alimentaria: si tienes este producto en tu hogar, no lo consumas

Maestro de karate de 75 años supera compleja cirugía cardíaca y retoma su labor como instructor

Colombia brilla en las nominaciones para los Grammy anglo 2026: Paola Jara, Feid, Karol G, Andrés Cepeda , J Balvin entre el talento nacional destacado

INFOBAE AMÉRICA
PP-A ve a Vox como

PP-A ve a Vox como el "nuevo cuñado salido a la derecha" de la oposición "sincronizada" de la izquierda

La isla remota que está vinculada a Estados Unidos y protege una biodiversidad única

La web del servicio de inteligencia militar belga sufre el ciberataque de un grupo de 'hackers' prorruso

Mossos tendrá un sistema de videovigilancia "más avanzado" para operativos en el Spotify Camp Nou

Una delegación del sector de tercerización colombiano aterriza en España para buscar oportunidades de negocio

ENTRETENIMIENTO

Jonathan Bailey celebra su distinción

Jonathan Bailey celebra su distinción como Hombre Más Sexy del Mundo con un guiño a la diversidad: “Nada es más sexy que el progreso”

Así luce hoy en día Rachel Weisz a más de 20 años de La momia

Bon Jovi se reinventa: su gira 2026 seguirá el modelo de Metallica y ofrecerá experiencias únicas en cada ciudad

La lista completa de nominados a los Premios Grammy 2026: “Golden”, “APT” y “DtMF” se disputan la Canción del Año

Kanye West se disculpa públicamente por comentarios antisemitas junto al rabino Yoshiyahu Yosef Pinto