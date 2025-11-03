OpenAI selló una alianza histórica con Amazon Web Services por UDS 38.000 millones para potenciar la inteligencia artificial. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

La empresa OpenAI ha firmado una alianza estratégica plurianual con Amazon Web Services (AWS) por un valor de 38.000 millones de dólares, según informaron este lunes en un comunicado divulgado por Amazon. El acuerdo, que se extenderá durante los próximos siete años, contempla el acceso inmediato y creciente de OpenAI a la infraestructura de AWS para potenciar sus cargas de trabajo avanzadas de inteligencia artificial (IA), con el objetivo de desplegar toda la capacidad antes de finales de 2026 y la posibilidad de ampliarla posteriormente en 2027 y años sucesivos.

Las dos empresas destacaron la “demanda sin precedentes de potencia informática” impulsada por el rápido avance de la tecnología de IA. Sam Altman, cofundador y consejero delegado de OpenAI, indicó que “escalar la IA de vanguardia requiere una computación masiva y fiable” y subrayó que la alianza con AWS “refuerza el amplio ecosistema informático que impulsará esta nueva era y pondrá la IA avanzada al alcance de todos”.

Por su parte, Matt Garman, director ejecutivo de AWS, afirmó que “la amplitud y la disponibilidad inmediata de una computación optimizada demuestran por qué AWS se encuentra en una posición única para dar soporte a las enormes cargas de trabajo de IA de OpenAI”.

El acuerdo prevé que OpenAI comience a operar de inmediato con la capacidad de cómputo de AWS, que consiste en cientos de miles de unidades de procesamiento gráfico (GPU) proporcionadas por Nvidia y catalogadas como “de última generación”. La integración de las GPU Nvidia GB200 y GB300 mediante servidores Amazon EC2 UltraServers conectados en la misma red permitirá ejecutar cargas de trabajo de IA de forma eficiente y con baja latencia, según detallaron su comunicado.

FOTO DE ARCHIVO: El logotipo de AWS aparece en esta ilustración tomada el 20 de octubre de 2025. (REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/Archivo)

En una primera fase, OpenAI empleará los centros de datos existentes de AWS, pero está previsto que Amazon construya nuevas instalaciones específicamente diseñadas para atender sus necesidades. Estas instalaciones contarán con un “sofisticado diseño arquitectónico” ideado para obtener la máxima eficiencia y rendimiento en el procesamiento de IA.

En definitiva, esta alianza estratégica no solo marca un hito en la relación entre dos gigantes tecnológicos, sino que también redefine el panorama de la computación en la nube para la inteligencia artificial. Hasta este anuncio, Azure, la división de nube de Microsoft, era el único proveedor exclusivo de OpenAI para servicios en la nube.

Como consecuencia de la noticia de la alianza, las acciones de Amazon subieron un 5 % en los primeros compases de la bolsa de Wall Street. A medida que esta colaboración evolucione, su impacto se sentirá tanto en la industria tecnológica como en la economía global, consolidando un futuro donde la inteligencia artificial será aún más determinante en la transformación digital.

(Con información de EFE/EP)