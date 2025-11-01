América Mundo

Imputaron por espionaje, malversación y lavado de activos a un ex ministro del régimen cubano

Alejandro Gil Fernández, ex titular de Economía y Planificación, enfrenta cargos tras una investigación coordinada con el Ministerio del Interior

Guardar
El ex ministro de Economía
El ex ministro de Economía de Cuba, Alejandro Gil Fernández (EFE/ARCHIVO)

La Fiscalía del régimen cubano presentó una imputación formal contra Alejandro Gil Fernández, ex ministro de Economía y Planificación y ex vice primer ministro, por delitos que abarcan espionaje, malversación, falsificación de documentos, evasión fiscal, tráfico de influencias y lavado de activos. El organismo detalló que también se le acusa de actos en perjuicio de la actividad económica, cohecho, infracción de las normas de protección de información clasificada y sustracción o daño de documentos bajo custodia oficial, conforme al comunicado oficial remitido a última hora del viernes.

El procedimiento penal, según la Fiscalía, se ha realizado bajo su control directo y en coordinación con órganos del Ministerio del Interior de la dictadura cubana, tras el cese de Gil en febrero de 2024. Un mes después, el dirigente del régimen cubano, Miguel Díaz-Canel, informó de una investigación en su contra por “graves errores”, enmarcando el caso en el contexto de una campaña del régimen contra la corrupción en medio de una aguda crisis económica en el país.

La Fiscalía General de la
La Fiscalía General de la República de Cuba imputa a Alejandro Gil Fernández por espionaje, malversación y lavado de activos (EFE/ARCHIVO)

De acuerdo con el comunicado difundido por la Fiscalía General, “la investigación penal presentada por los órganos del Ministerio del Interior contra Alejandro Gil fue controlada por la Fiscalía General de la República”, que además confirmó que la acción penal pública se ejerció ante el tribunal correspondiente. Desde su destitución, Gil ha permanecido en prisión provisional.

En marzo de 2024, Díaz-Canel, líder del régimen cubano, declaró públicamente que las imputaciones contra Gil le llevaron a dimitir de sus responsabilidades dentro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC) y como diputado. El mandatario afirmó entonces que “la dirección de nuestro partido y del Gobierno nunca ha permitido ni permitirá jamás la proliferación de la corrupción, la simulación y la insensibilidad”, conforme al comunicado oficial difundido ese mes.

La caída de Gil representó, según los medios controlados por la dictadura cubana, el cierre de una serie de acciones anticorrupción promovidas desde el régimen, que en ese periodo sacaron a la luz múltiples casos en distintos niveles administrativos. Su destitución se produjo dos días después de que las autoridades del régimen cubano aplazaran un incremento superior al 500 % en el precio de los combustibles alegando un “incidente de ciberseguridad”.

La Fiscalía amplió la investigación en los meses siguientes para incluir delitos de corrupción, manejo indebido de fondos estatales y otras irregularidades, que permanecían entonces sin detallar públicamente y motivaron incertidumbre social.

El ex ministro del régimen
El ex ministro del régimen de Cuba permanece en prisión provisional desde su destitución en febrero de 2024, según el comunicado oficial (AP/ARCHIVO)

Alejandro Gil Fernández, nacido en La Habana en 1964, es ingeniero en explotación del transporte y doctor en ciencias. Inició su carrera como jefe de operaciones portuarias en la capital cubana y más tarde ocupó responsabilidades en el Ministerio de Finanzas y Precios del régimen, donde ascendió a viceministro primero.

Desde julio de 2018, Gil fue ministro de Economía y Planificación y, a partir de diciembre de 2019, viceprimer ministro, desempeñando ambos cargos simultáneamente. Su gestión coincidió con una de las fases más difíciles de la economía de la isla, marcada por la escasez de bienes, la crisis inflacionaria y la implementación de reformas, entre ellas la polémica “Tarea Ordenamiento”, cuyo objetivo era eliminar la dualidad monetaria, aunque terminó catalogada como un fracaso incluso dentro del propio régimen cubano.

Durante su mandato, Gil lideró diversas medidas de ajuste fiscal, incluidas las primeras aperturas al sector privado y el aumento de los combustibles hasta en un 400 %. Al momento de su destitución, las autoridades del régimen cubano le atribuyeron “graves errores” en el desempeño de sus funciones, y la investigación pasó a manos de la Fiscalía, según lo informado por los medios oficiales del régimen.

Temas Relacionados

Corrupción Alejandro Gil Fernández Fiscalía General de la República Miguel Díaz-Canel Ministerio del Interior La Habana Cuba Economía Partido Comunista de Cuba Ministerio de Finanzas y PreciosÚltimas noticias América

Últimas Noticias

Human Rights Watch acusó a la Policía de no tomar las medidas necesarias para investigar la redada que dejó más de 100 muertos en Río de Janeiro

La organización internacional advirtió sobre la falta de acciones clave durante un operativo policial, señalando pérdida de pruebas y ausencia de peritos en las escenas del crimen

Human Rights Watch acusó a

La cumbre de la APEC concluyó con un llamado a expandir el comercio internacional tras la tregua entre Estados Unidos y China

El presidente surcoreano, Lee Jae-myung, dijo que la región de Asia-Pacífico se enfrenta a muchos problemas diferentes. En el cierre del evento, se habló de la inteligencia artificial y los cambios demográficos, entre otros temas

La cumbre de la APEC

Las Fuerzas de Defensa de Israel abatieron a un miembro clave de la Fuerza Radwan de Hezbollah en el sur del Líbano

El integrante del grupo terrorista era considerado el responsable de infraestructura militar y planes contra territorio israelí

Las Fuerzas de Defensa de

Ucrania destruyó el oleoducto circular que rodea la región de Moscú: “Proporcionaba recursos al Ejército ruso”

Los servicios de inteligencia ucranianos reivindicaron un ataque contra la importante infraestructura. “Los tres hilos, a través de los cuales el agresor transportaba gasolina, diésel y combustible de avión, explotaron de forma simultánea”, se congratuló

Ucrania destruyó el oleoducto circular

Israel confirmó que los últimos tres cuerpos entregados por Hamas a la Cruz Roja no corresponden a rehenes retenidos en Gaza

Un análisis forense determinó que los cadáveres recibidos desde el enclave no son de cautivos fallecidos, según informaron fuentes oficiales tras la entrega coordinada por el organismo humanitario

Israel confirmó que los últimos
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Feriados de noviembre 2025 en

Feriados de noviembre 2025 en Perú: ¿cuántos son y qué días serán de descanso obligatorio?

Corte de agua para este 03 de noviembre por más de 10 horas: conoce los distritos afectados

La postura del barco, el ejercicio de yoga que fortalece el abdomen y alivia el dolor lumbar

Marcha del Orgullo 2025, en vivo: las últimas noticias de la movilización hoy, 1 de noviembre, en CABA

Sábado 1 de noviembre: Senamhi advierte fluctuaciones climáticas y máximos de humedad en Lima

INFOBAE AMÉRICA
Lula apela a la unidad

Lula apela a la unidad de las autoridades para combatir el crimen tras el operativo en Río de Janeiro

Ezequiel Salinas y Ramiro Sonzini, Mejor Dirección: "El cine argentino goza de vitalidad pese a los recortes"

(Previa) El Espanyol y el Betis miden su pretensión europea ante los problemas de Alavés y Mallorca

Samsung lleva su navegador móvil Samsung Internet a PC con Windows en versión beta

Las autoridades de Gaza constatan cinco muertos por ataques israelíes en las últimas 48 horas

ENTRETENIMIENTO

Ricardo Arjona empezó su gira

Ricardo Arjona empezó su gira mundial en Guatemala: las canciones y el color de un concierto que esperó 20 años

Cómo una imagen en la TV inspiró a un argentino a escribir “La vida es un carnaval”, la canción popularizada por Celia Cruz

La entrega de Anya Taylor-Joy y la pesadilla de trabajar con una cabra satánica: así fue el rodaje de “La bruja”

Desde “Halloween” hasta “La Profecía”: películas de terror que inspiraron crímenes reales

Un biopic a puro corazón: Jon Bon Jovi planea su película y postula a su hijo como protagonista