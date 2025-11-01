América Mundo

Congresistas de EEUU exigieron que el ex príncipe Andrés declare sobre sus lazos con el delincuente sexual Jeffrey Epstein

La Casa Real británica comunicó que las sanciones tomadas contra el hermano de Carlos III eran necesarias, aunque el ex miembro de la realeza sigue negando todas las acusaciones

La amistad entre Andrés Mountbatten Windsor y Jeffrey Epstein generó reclamos internacionales de esclarecimiento judicial (AMC CRIME)

Legisladores de Estados Unidos intensificaron su solicitud para que Andrés Mountbatten Windsor declare ante el Congreso debido a sus vínculos con el fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein, luego de que el rey Carlos III le retirara sus títulos y lo desalojara de la residencia en el castillo de Windsor.

Al menos cuatro congresistas demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, incluidos Raja Krishnamoorthi y Suhas Subramanyam, reafirmaron públicamente la importancia de la comparecencia voluntaria de Andrés, con el objetivo de aportar información relevante en la investigación sobre el manejo oficial del caso Epstein.

Jeffrey Epstein fue condenado por delitos sexuales y mantenía fuertes conexiones con figuras influyentes (Reuters)

Krishnamoorthi subrayó que “hacer justicia a los supervivientes y evitar que esto vuelva a ocurrir” es prioritario. Subramanyam planteó la posibilidad de una declaración remota, con acompañamiento legal y garantía de confidencialidad, si fuese necesario.

Desde el Reino Unido, el secretario de Comercio, Chris Bryant, indicó a la BBC que Andrés debe responder ante la justicia estadounidense. A su vez, la Oficina Independiente para la Conducta Policial (IOPC) contactó a la Policía Metropolitana para considerar una posible revisión de informes que involucren al ex príncipe y a su entorno.

El congresista Raja Krishnamoorthi lidera los pedidos para que Andrew testifique ante el Congreso en EE. UU (Reuters)
Chris Bryant, secretario de Comercio británico, pidió que Andrew responda las preguntas de la justicia de EE. UU (EFE)

El ex jefe de fiscales, Nazir Afzal, defendió ante la misma cadena la necesidad de investigar si se emplearon recursos institucionales para influir sobre testimonios.

Por su parte, el diario Daily Mail reportó que el Comité de Supervisión busca esclarecer el alcance del conocimiento de Andrés sobre las acciones de Epstein y posibles terceros, así como arrojar luz sobre señalamientos recientes sobre supuestos intentos de obtener información sobre Virginia Giuffre, la mujer que denunció abusos sexuales de Andrés Windsor cuando era menor de edad, a través de su equipo de protección.

El congresista Stephen Lynch valoró el eventual aporte de Andrés para la justicia y Krishnamoorthi recordó que un viaje del ex duque a suelo estadounidense lo pondría bajo jurisdicción directa del Congreso.

Stephen Lynch, congresista demócrata, apoyó el reclamo para que Andrew aporte datos sobre Epstein al Congreso (Reuters)

Declaraciones de víctimas de la red de trata de Epstein, como Elizabeth Stein, reflejan el reclamo de que Andrés brinde su versión oficialmente y revelan expectativas de que aporte información sobre las conductas que presenció. Stein cuestionó los motivos por los cuales el ex miembro de la realeza británica evita testificar.

Tras negociaciones con representantes reales y la notificación de Sarah Ferguson, ex esposa de Andrés Windsor, para abandonar la Royal Lodge, el ex príncipe habría aceptado dejar la propiedad. Según Daily Mail, se le retirarían oficialmente todos sus títulos y honores, y recibiría una compensación que superaría ampliamente su pensión militar anual de 20.000 libras.

Andrés Mountbatten Windsor enfrenta pedidos renovados del Congreso estadounidense para declarar sobre el caso Epstein (Reuters)

Bajo este contexto, en un comunicado citado por Reuters, la Casa Real defendió la decisión, considerándola necesaria, y reiteró la solidaridad y compromiso con las víctimas, mientras Andrés mantiene su negativa ante las acusaciones.

La policía británica confirmó haber recibido hace unos años denuncias de trata y explotación sexual relacionadas con el entorno de Epstein, pero considera que otras jurisdicciones estarían más capacitadas para investigarlas. La revisión por la IOPC sigue en curso para determinar si existen conductas merecedoras de sanción.

(Con información de Reuters)

