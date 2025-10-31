Dubái anuncia la creación del Dubai Museum of Art con diseño de Tadao Ando

Dubái presenta el Dubai Museum of Art, diseñado por Tadao Ando, como nuevo ícono de arte moderno y contemporáneo en la ciudad - (Courtesy Government of Dubai)

El anuncio de la creación del Dubai Museum of Art (DUMA) representa un nuevo hito en la ambición cultural de Dubái. El proyecto, que contará con el diseño del arquitecto japonés Tadao Ando, ganador del Premio Pritzker, y el respaldo del jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum, busca posicionar a la ciudad como un referente global en arte moderno y contemporáneo. El museo se ubicará a orillas del Dubai Creek, en una zona emblemática que conecta la tradición marítima de la ciudad con su visión de futuro.

El diseño arquitectónico de DUMA, revelado por el propio Ando, toma inspiración de dos elementos centrales en la historia de Dubái: el mar y la perla. Las imágenes difundidas muestran un edificio cilíndrico de cinco plantas, envuelto en una estructura curva y conectado al paseo marítimo mediante una avenida arbolada.

La luz natural penetrará a través de una abertura central en el techo, iluminando la sala principal de exposiciones y evocando el brillo de una perla, en referencia a la herencia perlífera local.

El uso de geometría simple, hormigón pulido y una manipulación precisa de la luz son características distintivas del estilo contemplativo de Ando, ampliamente reconocido en la arquitectura contemporánea.

La luz natural y el hormigón pulido definen el estilo arquitectónico de Tadao Ando en el Dubai Museum of Art - (Courtesy Government of Dubai)

Omar Al Futtaim, vicepresidente y director ejecutivo del grupo Al-Futtaim —responsable del desarrollo del museo—, explicó a ARTnews que la elección de Ando responde a que su arquitectura “habla el lenguaje de la luz, el silencio y el alma”.

Por su parte, el jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum subrayó en declaraciones recogidas por el mismo medio que “la cultura y el arte son el alma de una ciudad y una lente a través de la cual se observa su progreso. Reflejan su visión y la profundidad de su misión humanitaria. El Dubai Museum of Art será un nuevo faro para la ciudad, enriquecerá su escena artística y fortalecerá aún más su estatus cultural global”.

En cuanto a su programación, DUMA albergará en sus dos primeras plantas una selección diversa de arte moderno y contemporáneo, curada para reflejar el espíritu de Dubái. El tercer nivel estará destinado a un salón VIP y un restaurante, mientras que el museo también contará con biblioteca, salas de estudio y espacios flexibles para actividades como ferias de arte. La colección institucional de Dubái, presentada recientemente en Art Dubai, servirá como base para las exposiciones, aunque por ahora existe principalmente como una plataforma digital que reúne más de 1.000 obras de coleccionistas destacados de la ciudad.

El auge del arte en Dubái y el Golfo coincide con el escrutinio internacional sobre derechos humanos en la región - (Courtesy Government of Dubai)

Infraestructura cultural y escena artística en Dubái

La apertura de DUMA se suma a una serie de iniciativas que transformaron la infraestructura cultural de Dubái en los últimos años. Entre ellas destaca Alserkal Avenue, un complejo de 46.000 metros cuadrados que alberga galerías de arte, espacios comunitarios y empresas creativas, así como Concrete, un espacio expositivo diseñado por Rem Koolhaas y su firma OMA.

Además, el Museum of the Future, inaugurado en 2022, consolidó el distrito financiero de la ciudad como un polo de innovación cultural. Estos desarrollos forman parte de una estrategia más amplia para elevar el perfil artístico de Dubái y atraer la atención internacional.

El auge del arte en Dubái coincide con una transformación en el ecosistema artístico del Golfo. En 2026, la feria Frieze asumirá la dirección de Abu Dhabi Art, que pasará a llamarse Frieze Abu Dhabi, mientras que ese mismo año Qatar acogerá la primera edición de Art Basel en la región. Estos movimientos reflejan el creciente interés de las grandes plataformas internacionales por el mercado del arte en el Golfo, un fenómeno que está redefiniendo la dinámica cultural y comercial de la zona.

El desarrollo artístico en los Emiratos Árabes Unidos y el Golfo se produce en un contexto de escrutinio internacional sobre la situación de los derechos humanos. En los últimos días, grupos de derechos humanos denunciaron la presunta implicación de los Emiratos en los hechos violentos ocurridos en El Fasher, Sudán, a manos de las Fuerzas de Apoyo Rápido, respaldadas por el país. Hasta el momento, el gobierno emiratí no emitió ningún comunicado oficial al respecto.