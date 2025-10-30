Mundo

Antes vibrante, ahora escombros: las imágenes satelitales que muestran cómo Melissa arrasó Jamaica

Fotografías aéreas de antes y después muestran pueblos costeros reducidos a escombros, campos agrícolas sumergidos y comunidades transformadas en paisajes irreconocibles tras el paso de la tormenta más poderosa en la historia moderna de la isla

La devastación sin precedentes que dejó el huracán Melissa en Nueva Esperanza, Jamaica. Imagen satelital ©2025 Vantor / AFP

Nuevas imágenes satelitales muestran la magnitud catastrófica de la destrucción dejada por el huracán Melissa tras su paso por Jamaica esta semana, revelando pueblos costeros reducidos a escombros y vastas extensiones de tierra agrícola sumergidas bajo el agua.

Las fotografías aéreas obtenidas por Vantor ofrecen la primera mirada desde el espacio a los daños causados por la tormenta más poderosa que haya golpeado la isla en la historia moderna. Las imágenes de antes y después capturan comunidades vibrantes transformadas en paisajes irreconocibles de lodo, escombros y devastación.

Colonia de White House, Jamaica, tras el paso del huracán Melissa, que causó una devastación histórica en el Caribe. Imagen satelital ©2025 Vantor / AFP

El huracán Melissa tocó tierra en la costa suroeste de Jamaica el martes como un monstruoso huracán de categoría 5, con vientos sostenidos de 298 km/h (185 mph). La tormenta impactó cerca de la ciudad de Black River, a 120 kilómetros de la capital Kingston, antes de continuar hacia Cuba y posteriormente las Bahamas.

Las imágenes satelitales muestran daños extensos en Black River, capital de la parroquia de St. Elizabeth. El mercado de alimentos cubierto yace en ruinas, con su techo arrancado completamente de los cimientos.

La destrucción sin precedentes del huracán Melissa arrasó la ciudad de Black River, Jamaica. Imagen satelital ©2025 Vantor / AFP

La iglesia anglicana St. John, una de las más antiguas de Jamaica, quedó reducida a escombros, permaneciendo en pie solo su campanario.

La ciudad de Black River, Jamaica, devastada tras el paso histórico del huracán Melissa. Imagen satelital ©2025 Vantor / AFP

Las comunidades costeras fueron las más golpeadas por los vientos devastadores de la tormenta. En el pueblo pesquero de White House, a menos de 16 kilómetros al noroeste de Black River, las calles han sido reducidas a montones de escombros. Pequeñas embarcaciones fueron arrastradas a tierra en una localidad cuya economía depende de su proximidad al mar Caribe. Los árboles aparecen despojados de sus hojas por la fuerza del viento.

Las casas que bordeaban la costa recibieron el embate completo de la marejada ciclónica. Las fotografías muestran que algunas viviendas y negocios quedaron sin techos, mientras que otras fueron destruidas por completo.

Pueblo pesquero de White House, Jamaica, tras el paso devastador del huracán Melissa. Imagen satelital ©2025 Vantor/Handout via REUTERS
El río Black River y sus alrededores en Jamaica, tras el devastador paso del huracán Melissa. Imagen satelital ©2025 Vantor/Handout via REUTERS

A medida que la tormenta avanzó hacia el norte, inundó las tierras agrícolas rurales de la parroquia de St. Elizabeth, una región suroeste que se ha convertido en el granero de Jamaica. Una imagen capturada menos de 24 horas después de que las aguas inundaran la zona muestra tierras de cultivo anegadas y vegetación arrancada de grandes extensiones de terreno agrícola. Los campos permanecen bajo el agua tras la caída de hasta un metro de lluvia durante el paso del vasto sistema de tormenta.

Campos devastados en Santa Cruz, Jamaica, tras el paso del huracán Melissa. Imagen satelital ©2025 Vantor / AFP

En la costa opuesta, el huracán Melissa arrasó Montego Bay, en el norte de Jamaica. Una imagen satelital capturada después del paso de la tormenta muestra inundaciones extensas en toda la ciudad y grandes acumulaciones de agua alrededor de las instalaciones de almacenamiento en el puerto principal de la ciudad. La terminal de contenedores y los tanques de almacenamiento de petróleo aparecen rodeados de agua tras la marejada ciclónica.

El devastador paso del huracán Melissa por Montego Bay, Jamaica, dejó daños sin precedentes en la zona. Imagen satelital ©2025 Vantor / AFP

Cuando la tormenta se desplazó hacia el mar, arrastró escombros y agua lodosa a través de los ríos Barnett y Pye, visibles en el centro de las imágenes. Los desechos aparecen como una gran nube de agua sucia más allá de los bancos de arena frente a Montego Bay.

El río Barnett y la zona de Montego Bay tras el paso devastador del huracán Melissa por Jamaica. Imagen satelital ©2025 Vantor/Handout via REUTERS

Las autoridades confirmaron al menos ocho muertes en Jamaica como resultado de la tormenta. El ministro de gobierno local, Desmond McKenzie, dijo el miércoles que la policía encontró cuatro cuerpos arrastrados por las aguas de inundación.

Se estima que 400.000 personas en Jamaica han sido afectadas por el huracán. Más de 25.000 personas permanecían en refugios el miércoles. La ministra de educación, Dana Morris Dixon, informó que el 77% de la isla se encontraba sin electricidad la mañana posterior a la tormenta.

Analistas de riesgo de Enki Research estiman el costo de la devastación en 7.6 mil millones de dólares, más de un tercio del PIB de Jamaica. Tomará meses y apoyo internacional para que Jamaica se recupere.

