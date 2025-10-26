Mundo

Netanyahu advirtió que Israel vetará fuerzas internacionales “inaceptables” en Gaza

El primer ministro israelí rechazó este domingo las informaciones sobre presiones de Washington y aseguró que su país “seguirá controlando su propio destino”

Guardar
El primer ministro israelí, Benjamin
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca. REUTERS/Jonathan Ernst

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, advirtió este domingo que su país “seguirá controlando su propio destino” durante la evolución de los acontecimientos en la Franja de Gaza, comenzando por la viabilidad del alto el fuego en vigor y continuando con el posible despliegue de una fuerza internacional.

Netanyahu reaccionó con virulencia a las informaciones publicadas en medios israelíes y estadounidenses sobre una supuesta relación de sumisión con su gran aliado internacional, Estados Unidos. El Canal 12 de la televisión israelí publicó este domingo que el enviado de Trump, Steve Witkoff, instó a Israel a que no use la entrada de ayuda humanitaria como medida de presión para que el grupo terrorista Hamas termine de entregar los restos mortales de los rehenes israelíes en su poder.

“Hemos presenciado afirmaciones ridículas sobre las relaciones entre Estados Unidos e Israel. Cuando estuve en Washington, se decía que controlo al Gobierno estadounidense y que dicto su política de seguridad. Ahora afirman lo contrario. Y nada de esto es cierto”, dijo el primer ministro israelí al inicio de la reunión de gabinete de su Gobierno.

“Israel es un país independiente, Estados Unidos es un país independiente. Nuestra relación es de socios, y esta colaboración ha alcanzado un máximo histórico”, aseguró Netanyahu, subrayando que la relación con Estados Unidos, su máximo aliado y principal financiador de la ofensiva bélica que ha devastado Gaza, ha alcanzado niveles sin precedentes con la llegada de Trump.

Sin embargo, Netanyahu advirtió que Israel tendrá siempre la última palabra en lo que se refiere a su política de seguridad. “Está en nuestras manos”, indicó, “y responderemos a nuestra discreción sin pedir la aprobación de nadie”.

“No estamos dispuestos a tolerar ataques contra nosotros; respondemos a los ataques según nuestra propia discreción, como hemos visto en Líbano y recientemente en Gaza. Lanzamos 150 toneladas contra Hamas y los elementos terroristas tras el ataque a nuestros dos soldados”, agregó en referencia a los bombardeos del 19 de octubre que mataron al menos a 45 gazatíes, pese al alto el fuego.

Según filtraron medios estadounidenses, Netanyahu habría pedido permiso al Gobierno de Trump para romper el alto el fuego el pasado domingo tras la muerte de dos soldados en Rafah, en circunstancias que todavía no han quedado claras y en las que parece que no estuvo involucrado Hamas.

Trabajadores cubren ayuda humanitaria en
Trabajadores cubren ayuda humanitaria en un camión en el paso fronterizo de Rafah, sur de la Franja de Gaza. REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa

Esta postura se extendió al posible despliegue del contingente internacional en Gaza, cuya composición está por decidir. “Hemos dejado claro que Israel determinará qué fuerzas son inaceptables para nosotros, y así es como operamos y seguiremos operando, y así es como también lo ha aceptado Estados Unidos”, aseguró en alusión a la denominada “fuerza de estabilización” internacional que está prevista opere en Gaza a fin de afianzar el alto el fuego.

“Nos defenderemos por nuestra cuenta”, zanjó, “y seguiremos controlando nuestro propio destino”.

El acuerdo de alto el fuego, en vigor desde el 10 de octubre, solo sucedió tras el anuncio de un plan de 20 puntos impulsado por Trump y semanas después de que Netanyahu ordenara una nueva invasión terrestre de la ciudad de Gaza.

La presión externa, y sobre todo de Estados Unidos, según varios analistas, hizo que finalmente Netanyahu cediera, dando paso a un alto el fuego en el que ya han sido liberados los últimos 20 rehenes vivos y 15 cuerpos de cautivos fallecidos a cambio de unos 2.000 detenidos y presos palestinos, además de cuerpos de gazatíes.

Temas Relacionados

IsraelBenjamin NetanyahuGazaHamasEstados UnidosGuerra en Medio OrienteUltimas noticias américa

Últimas Noticias

EEUU y China lograron un acuerdo provisional sobre tierras raras previo a la cumbre entre Trump y Xi Jinping

Las dos potencias pactaron suspender por un año las limitaciones a exportaciones de minerales y reactivar importaciones de soja, tras intensas negociaciones en Kuala Lumpur

EEUU y China lograron un

Lula le ofreció a Trump ejercer como mediador en medio de las tensiones entre EEUU y la dictadura venezolana

Durante el encuentro que mantuvieron en Malasia, el presidente brasileño se propuso como interlocutor para “buscar soluciones mutuamente aceptables”. Sin embargo, el jefe de Estado norteamericano declaró antes de la reunión que Venezuela no figuraba entre los temas a tratar

Lula le ofreció a Trump

Mark Carney dijo que Canadá buscará fortalecer los lazos comerciales con el sudeste asiático tras los nuevos aranceles de EEUU

“Queremos aumentar nuestras exportaciones no estadounidenses en un 50% en la próxima década (...) y esperamos que una proporción sustancial venga de ASEAN”, declaró el primer ministro en el marco de la cumbre que se celebra en Malasia

Mark Carney dijo que Canadá

El papa León XIV volvió a pedir por la paz en el mundo y recordó el dolor de niños y ancianos víctimas de la guerra

“Bienaventurados los que trabajan por la paz”, proclamó el pontífice durante el rezo dominical del Ángelus

El papa León XIV volvió

Alerta en Occidente: Putin anunció la prueba exitosa del misil nuclear Burevestnik con alcance “ilimitado”

El presidente ruso calificó el arma de “única” y ordenó preparar su despliegue en las fuerzas armadas, mientras continúa el estancamiento en las negociaciones de paz con Ucrania y persisten las tensiones con Estados Unidos

Alerta en Occidente: Putin anunció
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Elecciones 2025, en vivo: votó

Elecciones 2025, en vivo: votó Javier Milei, saludó a la gente, pero evitó dar declaraciones

Las mejores fotos de las elecciones legislativas 2025

Demuestran cómo conocer el diagnóstico médico tiene un efecto benéfico sobre los pacientes

Ya se puede mercar sin tener que salir de Transmilenio, en estación de Soacha se formó una plaza de mercado informal

Procesión del Señor de los Milagros: cuándo será el último recorrido del 2025 y cuál será la ruta

INFOBAE AMÉRICA
El Papa pide no tener

El Papa pide no tener miedo a reconocer los errores y "ponerlos al descubierto asumiendo la responsabilidad"

Dos muertos en dos ataques israelíes en el sur de Líbano

El opositor Issa Tchiroma Bakary no abandonará el país y vuelve a declararse vencedor de los comicios

Más de 3.000 personas visitan los talleres de Renfe en la jornada de puertas abiertas por el Día del Tren

Instituciones de Oviedo y México se unen este lunes para crear un centro internacional de investigación médica

ENTRETENIMIENTO

El papel que estuvo a

El papel que estuvo a punto de retirar a Leonardo DiCaprio de Hollywood: “Quería golpearme la cabeza contra la pared”

Jennifer Aniston habló sobre liderazgo, amistad y cómo superar la presión mediática

“La mansión del diablo”: así nació la primera película de terror en la historia del cine

EJae reveló su dura experiencia como aprendiz antes de triunfar con K-Pop Demon Hunters

Qué fue de Ola Ray, la playmate que protagonizó “Thriller” y tuvo un amorío con Michael Jackson