Mundo

Cientos de miles de húngaros marcharon en Budapest en medio de la disputa política entre Viktor Orbán y Péter Magyar

Las votaciones nacionales están previstas para abril de 2026, aunque aún no se ha definido la fecha exacta, en un contexto marcado por manifestaciones masivas y creciente polarización social

Por Francisco González Tomadin

Guardar
Las movilizaciones coincidieron con el
Las movilizaciones coincidieron con el aniversario del levantamiento de 1956 (AP Foto/Rudolf Karancsi)

Cientos de miles de personas salieron a las calles de Budapest durante dos movilizaciones masivas y opuestas, que evidenciaron la capacidad de convocatoria tanto del gobierno de Viktor Orbán como de la principal oposición liderada por Péter Magyar.

Las manifestaciones, enmarcadas en la conmemoración nacional del levantamiento antisoviético de 1956, se produjeron a meses de las elecciones previstas para abril de 2026, según detalló Reuters.

La marcha oficialista, denominada “Marcha por la Paz”, se inició por la mañana sobre un puente que cruza el Danubio y avanzó hacia el Parlamento. Una pancarta en la cabecera con el mensaje “No queremos morir por Ucrania” acompañó a los simpatizantes del primer ministro Orbán, quien ha gobernado Hungría durante quince años.

Dos marchas multitudinarias se realizaron
Dos marchas multitudinarias se realizaron en la capital húngara el jueves (Reuters)

Frente a la multitud, Orbán reafirmó su rechazo a involucrar militarmente al país en el conflicto en Ucrania y responsabilizó a la Unión Europea y Occidente por presionar a Budapest para alinearse con Kiev: “No queremos morir por Ucrania. No enviaremos a nuestros hijos al matadero por orden de Bruselas”, señaló

Una pancarta en la cabecera con el mensaje “No queremos morir por Ucrania” acompañó a los simpatizantes del primer ministro Orbán, quien ha gobernado Hungría durante quince años.

Considerado el líder de la Unión Europea más cercano al Kremlin, Orbán reiteró que su país se opone al ingreso de Ucrania al bloque europeo y a unirse a la Alianza Atlántica, argumentando que la economía y la soberanía húngaras se verían amenazadas.

El primer ministro desafió a
El primer ministro desafió a la Unión Europea y criticó el apoyo occidental a Ucrania (Reuters)

En simultáneo, Péter Magyar encabezó una multitudinaria concentración opositora en la Plaza de los Héroes, en el centro de la capital. Según la información de la agencia EFE, Magyar acusó a su rival de centralizar el poder y “mantener en miedo a la población” por temor a una posible derrota en las elecciones.

Frente a una multitud, el líder de la oposición pidió una transición democrática y “superar estos seis meses amargos” hasta los comicios. “Necesitamos una transición política decidida, optimista y valiente”.

Péter Magyar encabezó una manifestación
Péter Magyar encabezó una manifestación de oposición a pocos metros del acto oficialista (Reuters)

La movilización opositora se caracterizó por consignas contra el gobierno y una evocación del pasado reciente. Se escuchó el lema “¡Rusos, volved a casa!”, ligado históricamente a la revuelta antisoviética de 1956 y resignificado por quienes observan con alarma la relación de Orbán con Moscú.

Magyar, exmiembro del partido gubernamental Fidesz y ahora líder de la plataforma centroderechista Tisza, se consolidó como la principal alternativa al oficialismo en los últimos meses, aprovechando el malestar por la inflación, la gestión de la salud y la corrupción.

El líder de Tisza acusó
El líder de Tisza acusó al gobierno de manipular a la opinión pública (Reuters)

El partido Tisza reúne un 49% de intención de voto frente al 38% de Fidesz, lo que anticipa una inédita competitividad electoral.

Estas movilizaciones se desarrollaron durante la fiesta nacional que, cada 23 de octubre, recuerda la revolución de 1956, aplastada por las fuerzas soviéticas.

Participantes de todo el país
Participantes de todo el país se congregaron en las calles centrales (Reuters)

Analistas consultados por AFP consideraron que la estrategia del gobierno gira en torno al énfasis en la soberanía nacional y el rechazo a la guerra, en un clima de incertidumbre regional marcado por la cercanía con Rusia.

Viktor Orbán defendió la continuidad
Viktor Orbán defendió la continuidad de los vínculos estrechos entre su gobierno y Rusia pese a las críticas internacionales (Europa Press)

Por otro lado, Orbán se refirió también al intento fallido de organizar en Budapest una cumbre sobre el futuro de Ucrania, que habría reunido a Donald Trump y Vladímir Putin.

Aunque la cita fue cancelada, el mandatario aprovechó para reafirmar su postura: “Hoy enviamos un mensaje al mundo: Hungría dice NO a la guerra”, sostuvo Viktor Orbán en redes sociales y ante sus seguidores.

Viktor Orbán insistió en mantener
Viktor Orbán insistió en mantener a Hungría apartada del conflicto en Ucrania (Reuters)

La capital húngara reflejó así un ambiente de intensa competencia política: mientras los partidarios de Orbán apoyaron su política exterior y su rechazo a la injerencia de la Unión Europea, los de Magyar demandaron democratización y reformas institucionales.

Las expresiones públicas marcaron el
Las expresiones públicas marcaron el inicio oficioso de la campaña electoral (Reuters)

Magyar prometió que, si llega al poder, impulsará la adhesión de Hungría a la Fiscalía Europea y garantizará independencia judicial y mediática, lo que considera clave para una nueva etapa en la vida política del país.

El despliegue del jueves exhibió, según AP, tanto la magnitud del descontento y la polarización como la potencia de ambos bloques para movilizar multitudes.

Los actos finalizaron sin incidentes
Los actos finalizaron sin incidentes relevantes ni enfrentamientos (Reuters)

La jornada transcurrió sin incidentes graves ni enfrentamientos significativos entre los asistentes, salvo cierta tensión inherente al contexto.

La jornada dejó imágenes de
La jornada dejó imágenes de una polarización social inédita en la última década (Reuters)

Aunque el primer ministro conserva respaldo en amplios sectores de la sociedad y ostenta experiencia, enfrenta, de acuerdo con fuentes locales e internacionales, su elección más desafiante desde 2010.

(Con información de AP, Reuters, AFP y EFE)

Temas Relacionados

HungríaMarchaViktor OrbánPéter MagyarElecciones HungríaBudapest

Últimas Noticias

Un ídolo de piedra con rostro humano revela secretos de la espiritualidad de un antiguo reino armenio

El hallazgo en la ciudad fortificada de Argishtikhinili permite reconstruir prácticas rituales y creencias perdidas. Cómo este descubrimiento aporta nuevas claves sobre la identidad de los dioses del territorio urartiano, según publicó National Geographic

Un ídolo de piedra con

El oro cierra su mayor ciclo alcista en nueve semanas mientras se desvanece el impulso comprador

Las nuevas perspectivas sobre las relaciones entre Estados Unidos y China presionaron a la baja el valor del metal precioso

El oro cierra su mayor

Líderes europeos respaldaron una estrategia para reforzar la seguridad regional antes de 2030

El presupuesto asignado para los nuevos proyectos podría superar los 3 billones de euros en la próxima década y contempla incentivos para que empresas del sector colaboren en el desarrollo de tecnología avanzada

Líderes europeos respaldaron una estrategia

Dos aviones militares rusos violaron el espacio aéreo de Lituania y provocaron un operativo de la OTAN

Un caza Su-30 y un avión cisterna Il-78 ingresaron brevemente desde Kaliningrado en territorio lituano, lo que Vilna calificó como una “grave violación del Derecho Internacional”. Cazas españoles respondieron al incidente

Dos aviones militares rusos violaron

El ritmo oculto de los Andes: descubren en Perú el primer edificio inca diseñado para amplificar el sonido

La estructura, conocida como carpa uasi, data del siglo XV y revela el ingenio acústico de los constructores precolombinos. Por qué este hallazgo permite repensar el valor sensorial y ceremonial del paisaje andino, según un estudio internacional liderado por UCLA

El ritmo oculto de los
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Relocalización, energía y tecnología: el

Relocalización, energía y tecnología: el nuevo mapa estratégico entre América Latina y Estados Unidos

En la cuna del Cártel de Santa Rosa de Lima: capturan a tres sujetos con arsenal tras operativo en Guanajuato

Estos son los tres pueblos colombianos reconocidos por la ONU en la lista de destinos turísticos imperdibles

Hombre irrumpió en puesto de salud y tomó como rehén a una obstetra en Junín: sujeto amenazó con cortarle el cuello

El desgaste de la Policía Nacional durante el Gobierno Petro, tres directores en un año

INFOBAE AMÉRICA
La familia de Mario Vargas

La familia de Mario Vargas Llosa, "dolida" con Isabel Preysler por hacer públicas las cartas de amor del Nobel

Sandra Gago desvela si Feliciano López y ella se plantean ampliar la familia

Un ídolo de piedra con rostro humano revela secretos de la espiritualidad de un antiguo reino armenio

Omar Montes y Lola Romero se convierten en padres de su primer hijo en común

Ecuador ordenó la prisión preventiva para los presuntos autores intelectuales del asesinato de Fernando Villavicencio

ENTRETENIMIENTO

“Si volviera a estar en

“Si volviera a estar en la misma situación, diría que no”: la confesión de Gary Oldman sobre uno de sus papeles más polémico

Clínica de Manchester se pronuncia en contra de J.K. Rowling y ofrece descuento para borrar tatuajes de “Harry Potter”

¿Se despide Hawkeye? Jeremy Renner confiesa cuál podría ser el destino de su personaje en el universo Marvel

Murió Isabelle Tate, actriz de “9-1-1: Nashville”, por un rara enfermedad

Frankie Muniz se reúne con sus “hermanos” rumbo al revival de “Malcolm el de en medio”