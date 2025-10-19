Israel identificó los restos de dos rehenes entregados por Hamas el sábado por la noche

La Cruz Roja recibe los cadáveres de los rehenes retenidos por Hamás en Gaza, el 14/10/2025 (REUTERS/Dawoud Abu Alkas)

La Oficina del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, informó este domingo que los restos mortales tanto del ex rehén Ronen Engel, de 54 años, como del ciudadano tailandés Sonthaya Oakkharasri, de 30, fueron devueltos de madrugada a Israel, tras su identificación forense.

Ronen Engel fue secuestrado ya sin vida del Kibutz Nir Oz, localizado a pocos kilómetros de la Franja, detalló un comunicado castrense. Su mujer y sus dos hijas fueron también capturadas y devueltas durante el primer acuerdo de liberación de rehenes en noviembre de 2023.

“Después de 744 días, mi padre finalmente regresó a casa”, escribió hoy su hija Mika en Instagram. “No es lo que esperábamos, no es lo que deseábamos para él, pero por fin ha llegado”, añadió.

El Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos afirmó en otro comunicado que su regreso “brinda cierto consuelo a una familia que ha vivido una incertidumbre y unas dudas insoportables durante más de dos años” y pidió el regreso del resto de cautivos fallecidos.

Horas más tarde, fue identificado el cuerpo de Sonthaya Oakkharasri, un agricultor tailandés que trabajaba en las plantaciones del kibutz Beeri y que fue asesinado también el 7 de octubre.

Anoche, Israel recibió, a través del Comité Internacional de la Cruz Roja, dos ataúdes con sus restos. Con la entrega de estos cuerpos, en Gaza siguen los cadáveres de 15 rehenes.

Nuevo ataques en Gaza

El Ejército de Israel realizó este domingo nuevo ataques en Gaza contra objetivos de Hamas (Europa Press)

Por otra parte, Israel reanudó los ataques aéreos en la Franja de Gaza el domingo, después de acusar al grupo terrorista palestino Hamas de violar el alto el fuego y el acuerdo de liberación de rehenes negociado la semana pasada.

“En respuesta a la flagrante violación del acuerdo de alto el fuego más temprano hoy (domingo), las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel) han comenzado una serie de ataques contra objetivos terroristas de Hamas en el sur de la Franja de Gaza”, indicó el Ejército en un comunicado.

Funcionarios de salud señalaron que al menos nueve palestinos murieron en los ataques del domingo.

Un ataque aéreo israelí mató al menos a seis palestinos en el centro de Gaza, sostuvieron funcionarios de salud. Ocurrió en una cafetería improvisada en el lado costero de la ciudad de Zawaida, según el Ministerio de Salud de Gaza, que forma parte del gobierno dirigido por los terroristas de Hamas.

Otro ataque israelí mató al menos a dos personas cerca del club de fútbol Al-Ahly en el campo de refugiados de Nuseirat, aseguró el ministerio. El ataque golpeó una tienda y dejó ocho heridos, según el hospital Awda, que recibió a los heridos. Un tercer ataque golpeó una tienda en el área de Muwasi en Khan Younis en el sur, matando al menos a una persona, según el Hospital Nasser.

Un funcionario militar israelí dijo a la agencia AP que una primera ola de ataques el domingo por la mañana fue en represalia por al menos tres ataques contra sus fuerzas. Según el funcionario, el Ejército respondió a “al menos tres incidentes en los que Hamas disparó hacia nuestras tropas apostadas detrás de la línea amarilla en las posiciones acordadas”, refiriéndose a la línea de retirada del Ejército israelí bajo los términos del alto el fuego.

