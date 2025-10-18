Mundo

Identificaron el cuerpo del rehén devuelto por el grupo terrorista Hamas a Israel

Autoridades israelíes confirmaron que los restos entregados durante la noche pertenecen a Eliyahu “Churchill” Margalit, víctima del ataque en Nir Oz, mientras su familia lamenta la pérdida

El cuerpo entregado por Hamas
El cuerpo entregado por Hamas fue el de Eliyahu 'Churchill' Margalit (Créditos: The Times of Israel)

El Foro de Familias de Rehenes confirmó que el cuerpo entregado por Hamas durante la noche corresponde al de Eliyahu “Churchill” Margalit, de 75 años.

Margalit fue asesinado por terroristas de Hamas el 7 de octubre de 2023 en el kibutz Nir Oz y su cuerpo fue secuestrado. El 1 de diciembre de 2023, las Fuerzas de Defensa de Israel informaron que Eliyahu había sido asesinado y su cuerpo retenido en Gaza, luego de analizar diversos hallazgos e información de inteligencia.

Su hija, Nili Margalit, de 40 años, también fue secuestrada ese día y liberada por Hamas el 30 de noviembre. Eliyahu era recordado como un referente en el manejo del ganado en el kibutz y un apasionado por sus caballos. Le sobreviven su esposa Daphna, sus hijos Noa, Danny y Nili, y tres nietos.

Según sus allegados, la mañana del 7 de octubre Margalit salió temprano para alimentar a sus caballos en el establo, animales que también fueron llevados con él.

Tras la recuperación del cuerpo de Margalit, permanecen 18 cadáveres de rehenes en Gaza; al inicio de la tregua, el número ascendía a 28.

Noticia en desarrollo...

