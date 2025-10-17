Mundo

Donald Trump recibió al famoso cantante Andrea Bocelli en el Despacho Oval

El célebre cantante italiano interpretó una pieza musical frente al presidente de Estados Unidos

Andrea Bocelli canta en el Despacho Oval

El reconocido tenor italiano Andrea Bocelli visitó el Despacho Oval este viernes, poco antes de la esperada cumbre entre el presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

La asistente especial de Trump, Margo Martin, compartió en la red social X imágenes del encuentro, en las que se ve al mandatario estadounidense disfrutando de la interpretación de Bocelli mientras ambos permanecen sentados frente a frente en el Resolute Desk, el emblemático escritorio presidencial.

Aunque no se ha confirmado una conexión directa entre la visita del artista y la llegada de la delegación ucraniana, la coincidencia temporal generó especulaciones. Bocelli es conocido por su apoyo a Ucrania, país con el que ha colaborado en campañas de recaudación de fondos para los refugiados de guerra. Además, adoptó a Jack, un perro herido durante el conflicto, gesto que fue ampliamente difundido por los medios internacionales.

Sin embargo, durante la primera campaña presidencial de Donald Trump, en 2016, se reportó que Bocelli rechazó una invitación para cantar en un acto oficial, dejando en claro que no deseaba vincular su música con la contienda política de aquel entonces. Ese antecedente vuelve aún más llamativa su visita actual, ya que esta vez Bocelli interactuó directamente con el presidente en la Casa Blanca, en un gesto que contrasta con su postura de años anteriores.

El encuentro aportó una nota cultural y simbólica en una jornada marcada por la tensión diplomática previa a una reunión considerada de alto riesgo político para ambas partes.

La reunión entre Zelensky y Trump busca aprovechar el impulso diplomático generado por el reciente acuerdo de paz en Medio Oriente. Según fuentes cercanas al gobierno ucraniano, Zelensky espera que el cambio de clima internacional ayude a acercar una resolución al conflicto con Rusia y a asegurar el suministro de misiles Tomahawk estadounidenses.

Sin embargo, Trump ha mostrado dudas sobre la entrega de estas armas, alegando que Estados Unidos “no puede agotar” su propio arsenal. “Los necesitamos también, así que no sé qué podemos hacer al respecto”, afirmó el mandatario el jueves, al tiempo que reveló que Putin “no estuvo de acuerdo” cuando él mencionó esa posibilidad durante una conversación telefónica que calificó de “muy productiva”.

El encuentro ocurre mientras Washington prepara una nueva cumbre con el presidente ruso, Vladimir Putin, que se celebraría en Budapest en las próximas dos semanas para intentar poner fin a la guerra iniciada por Rusia en 2022. Por su parte, el Kremlin confirmó que ya comenzaron los preparativos para la cumbre de Budapest, tras lo que describió como una llamada “extremadamente franca y de confianza” entre ambos líderes.

Zelensky llega a Estados Unidos en su tercera visita a Washington desde la vuelta de Trump a la presidencia, tras un tenso intercambio televisado en febrero y una reunión de reconciliación en agosto. Su presencia en la capital estadounidense marca un nuevo intento por reconstruir el vínculo bilateral y asegurar el respaldo de la Casa Blanca en medio de una guerra que ya supera los tres años.

