“Viví una pesadilla”: el activista cubano Luis Robles contó detalles de su vida en prisión bajo el régimen castrista

El ex preso cubano narró los abusos y la persecución que sufrió durante sus cuatro años de encarcelamiento, tras participar en una protesta pacífica en La Habana

El ex preso cubano narró
El ex preso cubano narró los abusos y la persecución que sufrió durante sus cuatro años de encarcelamiento, tras participar en una protesta pacífica en La Habana. (EFE/EPA/Cristobal Herrera-Ulashkevich)

El cubano Luis Robles, identificado como preso de conciencia por Amnistía Internacional y quien recientemente se exilió en España, relató este miércoles que vivió “una pesadilla” durante los cuatro años y medio que estuvo encarcelado por el régimen de Cuba, tras encabezar una protesta pacífica en 2020. Robles, conocido también como el “joven de la pancarta”, llegó a Madrid el lunes junto a su hijo de siete años y su madre, según informó en una rueda de prensa celebrada en la capital española.

En este encuentro con medios, Robles denunció las condiciones de su encarcelamiento y manifestó: “Me hicieron vivir una pesadilla como si fuera uno de los terroristas más grandes del país, cuando lo único que exigí fue libertad”. También señaló haber sido “víctima” dentro de la prisión y haber sufrido “persecución, castigos, falta de atención médica”. El joven indicó que la difusión de su caso fue posible gracias a la persistencia de su madre.

La rueda de prensa contó con la participación telemática del opositor cubano José Daniel Ferrer, quien llegó el lunes a Miami como refugiado político tras un acuerdo entre el régimen de Cuba, Estados Unidos y el Vaticano. En 2020, Robles se manifestó en solitario en un céntrico paseo peatonal de La Habana portando un cartel con el que pedía la liberación del rapero disidente Denis Solís, entonces condenado a ocho meses por desacato.

Robles protestando en un céntrico
Robles protestando en un céntrico paseo peatonal de La Habana portando un cartel con el que pedía la liberación del rapero disidente Denis Solís

El arresto de Robles se produjo tras varios minutos de exhibir la pancarta. La televisión estatal cubana justificó la detención argumentando que se resistió y protagonizó un “franco acto de provocación”, pero grabaciones difundidas después contradijeron esa versión.

El contexto de la protesta incluyó movilizaciones de cerca de 300 personas frente al Ministerio de Cultura de Cuba, en respuesta a la detención de integrantes del Movimiento San Isidro, liderado por el artista Luis Manuel Otero Alcántara, quien cumple una condena de seis años de prisión.

Robles fue condenado en Cuba a cinco años por los delitos de propaganda enemiga y desobediencia, y se integró a la lista de excarcelados en enero de este año, dentro de un proceso de liberación anunciado por el régimen cubano tras la decisión de Estados Unidos de retirar al país de la lista de naciones que promueven el terrorismo.

Al cierre del encuentro con la prensa, Robles expresó su esperanza de “vivir en una tierra próspera que no le pertenezca a ningún Gobierno ni a un Partido (político)”. También subrayó: “Aún quedan muchos jóvenes presos políticos y quiero darles voz a los que siguen allá (Cuba) y exigir derechos para el pueblo de Cuba y que hoy injustamente sigue sufriendo condenas por alzar su voz solamente”.

(Con información de EFE)

Wall Street sube con fuerza

Científicos alertan sobre los riesgos

Reino Unido sancionó a las

Funcionarios ucranianos se reunieron con

El sobrino de Arafat regresó
Guardianas del alma de una

El Ejército de Estados Unidos

La emotiva confesión de Sean

