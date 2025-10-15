Mundo

Reino Unido sancionó a las dos principales petroleras de Rusia en su mayor paquete de castigos hasta la fecha

Sólo el gigante público Rosneft produce el 6 por ciento del crudo global y casi la mitad del ruso. Junto a Lukoil, ambas compañías exportan 3,1 millones de barriles de petróleo al día

Guardar
El petrolero de crudo con
El petrolero de crudo con bandera rusa de Rosneft, Vladimir Monomakh, transita por el Bósforo en Estambul, Turquía. REUTERS/Yoruk Isik

El Gobierno de Reino Unido ha anunciado este miércoles el que ha descrito como el paquete de sanciones “más contundente” hasta la fecha contra Rusia, una batería de hasta 90 castigos que contempla medidas directas contra las dos principales petroleras, Rosneft y Lukoil.

Sólo el gigante público Rosneft produce el 6 por ciento del crudo global y casi la mitad del de Rusia. Junto a Lukoil, ambas compañías exportan 3,1 millones de barriles de petróleo al día, datos a los que se agarra el Gobierno de Keir Starmer para tratar de justificar la importancia de atacar una de las principales fuentes de ingreso de Rusia.

Este nuevo paquete se extiende también a cuatro terminales en China, 44 buques de la denominada ‘flota fantasma’ y la empresa Nayara Energy, al tiempo que contempla la prohibición de importaciones a terceros países de productos refinados de petróleo basados en crudo de origen ruso.

La ministra de Exteriores británica, Yvette Coope, ha abogado por “intensificar la presión” sobre el presidente de Rusia, Vladimir Putin, con vistas a que “abandone su guerra fallida de conquista y se tome en serio la paz”. “Incluso con su economía de guerra tambaleándose, su población sufriendo y su Ejército soportando pérdidas impensables, sigue enviando drones y misiles contra civiles inocentes”, ha lamentado.

La ministra de Asuntos Exteriores
La ministra de Asuntos Exteriores británica, Yvette Cooper. Charles McQuillan/Pool vía REUTERS

Por su parte, la ministra de Finanzas, Rachel Reeves, ha resaltado la importancia de enviar una “señal clara” y dejar el petróleo ruso “fuera del mercado global”. En este sentido, ha llamado a perseguir a “todos” los que, de una manera y otra, ayuden a Moscú a mantener su “invasión ilegal” de Ucrania, iniciada en febrero de 2022.

En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores británico (Foreign Office) explicó que la acción demuestra la determinación del Gobierno laborista por “cortar las fuentes de ingresos” del presidente ruso, Vladímir Putin, “apuntando a las empresas rusas y a sus facilitadores globales”.

El principal objetivo de este paquete de sanciones afecta directamente a las compañías Rosneft y Lukoil, dos de las mayores petroleras del mundo, que en conjunto exportan 3,1 millones de barriles de crudo al día, señaló el Foreign Office.

En el caso de Rosneft, por sí sola es responsable del 6 % de la producción petrolera mundial y de casi la mitad de la proveniente de Rusia, especificó.

Además de a los gigantes petrolíferos, las sanciones de este miércoles apuntaron a cuatro terminales petroleras en China, 44 petroleros de la denominada “flota en la sombra” y a la compañía Nayara Energy Limited, que solo en 2024 importó 100 millones de barriles de crudo.

La ministra de Exteriores británica, Yvette Cooper, anunció las sanciones en el Parlamento y en la nota difundida comentó que la acción supone “un paso más hacia una paz justa y duradera en Ucrania y hacia un Reino Unido más seguro”.

“Estamos intensificando la presión sobre Putin, persiguiendo su petróleo, gas y su flota fantasma y no cesaremos hasta que abandone su fallida guerra de conquista y se tome en serio la paz”, añadió.

Un cartel de Lukoil se
Un cartel de Lukoil se ve en el Congreso Internacional de Energía Progresiva de Abu Dabi (ADIPEC), en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos. REUTERS/Amr Alfiky

Las amonestaciones se anunciaron después de que un informe de la Oficina británica de Implementación de Sanciones Financieras (OFSI, en inglés) revelase que las sanciones emitidas por el Reino Unido han congelado 28.700 millones de libras (unos 33.000 millones de euros) en activos rusos desde febrero de 2022.

También coincide con la ‘Semana de la Energía Rusa’ que Putin organiza en Moscú y con la visita de la ministra de Economía británica, Rachel Reeves, a Washington para las reuniones anuales del Fondo Monetario Internacional (FMI) y donde también asistirá a una mesa redonda sobre Ucrania con otros de sus homólogos del G7.

“Estamos enviando una señal clara: el petróleo ruso está fuera del mercado (...) A medida que la agresión de Putin se intensifica, elevamos nuestra respuesta”, agregó Reeves.

(Con información de Europa Press y EFE)

Temas Relacionados

Reino UnidoRusiapetroleras de RusiaRosneftGuerra Rusia-Ucrania

Últimas Noticias

Funcionarios ucranianos se reunieron con los fabricantes de los misiles Tomahawk previo al encuentro de Trump y Zelensky

Mientras se prepara el encuentro de los dos presidentes, delegados de Kiev fueron recibidos por ejecutivos de Lockheed Martin y Raytheon para fortalecer acuerdos militares: buscan obtener misiles de largo alcance y sistemas de defensa aérea

Funcionarios ucranianos se reunieron con

El sobrino de Arafat regresó a Cisjordania: propuso que Hamas se desarme y se convierta en partido político

Nasser al-Qudwa fue readmitido en Fatah tras cuatro años de autoexilio y presentó una hoja de ruta para el enclave. Criticó la corrupción y advirtió: “Los palestinos solo pueden ser gobernados por palestinos”

El sobrino de Arafat regresó

Pakistán afirmó haber acordado una tregua de 48 horas con Afganistán, pero los talibanes no lo confirmaron

Islamabad dijo que el cese temporal de hostilidades fue solicitado por Kabul, en medio de acusaciones cruzadas y desplazamientos de civiles en la zona limítrofe

Pakistán afirmó haber acordado una

El momento en que el ejército de Pakistán atacó posiciones de los talibanes en la frontera con Afganistán

Islamabad difundió un video de bombardeos con drones que destruyeron un vehículo blindado y un puesto limítrofe. Los nuevos combates dejaron decenas de bajas militares y varias civiles

El momento en que el

Cómo funcionará el muro de drones de la UE y la OTAN ante las incursiones rusas: inteligencia artificial y evolución constante

Tras múltiples incidentes con aeronaves no tripuladas, los socios de ambas alianzas acuerdan crear una red tecnológica integrada que combine radares, interceptores y sistemas de última generación

Cómo funcionará el muro de
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Guardianas del alma de una

Guardianas del alma de una nación: catedrales del Perú

Un avión de Aerolíneas Argentinas sufrió un desperfecto en pleno despegue y Aeroparque estuvo cerrado durante algunas horas

Precio del oro en Colombia sube y ya supera los $16 millones este 15 de octubre

Detonaron explosivo contra torre de energía en Bello, Antioquia: ‘Fico’ Gutiérrez responsabilizó a las disidencias de las Farc y lanzó pullas a Petro

SAT no detiene operaciones pese a paro de labores; reporta atención en 155 de las 162 oficinas en el país

INFOBAE AMÉRICA
La OTAN pone en marcha

La OTAN pone en marcha medidas contra drones en su flanco este y defiende la división del trabajo con la UE

ICO y Sabadell Miami firman un nuevo acuerdo para financiar a empresas vinculadas con España

El Real Madrid y Softtek renuevan su alianza digital global

El 77% de pacientes con cáncer de mama afirma que el miedo a la recaída es uno de sus mayores temores

AFE lamenta "la falta de transparencia y colaboración" de LaLiga sobre el partido en Miami

ENTRETENIMIENTO

El misterio de la película

El misterio de la película “oculta” dentro de Los Simpson

El hijo de D’Angelo rompió el silencio luego de perder a sus dos padres en siete meses

El exesposo de Britney Spears afirma que la descubrió en la cama con una de sus bailarinas

Robert De Niro y Al Pacino celebran su amistad de cinco décadas en la nueva campaña Warmer Together de Moncler

The Walking Dead celebra 15 años con Norman Reedus y Melissa McBride hablando sobre la transformación de sus personajes