Netanyahu pidió el Nobel de la Paz para Trump tras el acuerdo de tregua entre Israel y los terroristas de Hamas

Republican presidential nominee and former U.S. President Donald Trump dances after speaking following early results from the 2024 U.S. presidential election in Palm Beach County Convention Center, in West Palm Beach, Florida, U.S., November 6, 2024. REUTERS/Carlos Barria

El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu pidió este jueves que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reciba el Premio Nobel de la Paz tras el anuncio de un acuerdo de tregua entre Israel y Hamas en la Franja de Gaza. “¡Denle a Donald Trump el Premio Nobel de la Paz, se lo merece!”, publicó la oficina de Netanyahu en la red social X, acompañando el mensaje con una imagen generada por inteligencia artificial que muestra a Trump celebrando junto a Netanyahu la imposición simbólica de una medalla del Nobel.

El llamado de Netanyahu llegó solo unas horas después de que Trump diera a conocer el acuerdo de alto el fuego entre Israel y el grupo terrorista palestino, que incluye la liberación de rehenes, y un día antes del anuncio oficial del Nobel de la Paz, previsto para este viernes a las 11:00 en Oslo, Noruega.

La publicación de Netanyahu en la red social X

La candidatura de Trump al Nobel de la Paz ha reavivado el debate en torno a los criterios del galardón. Históricamente, según información recogida por la Agencia Associated Press (AP), el Comité Nobel Noruego prioriza la sostenibilidad de la paz, la promoción de la fraternidad internacional y la labor de instituciones dedicadas a fortalecer esos fines. Sin embargo, expertos consultados por AP señalaron que el historial de Trump podría ser un impedimento para su selección, citando su actitud distante hacia instituciones multilaterales y la falta de atención a problemas como el cambio climático.

Trump ha buscado en repetidas ocasiones el reconocimiento del Nobel desde su primer mandato y volvió a mencionarlo recientemente ante delegados de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), donde afirmó que “todos dicen que debería recibir el Premio Nobel de la Paz”. En cuanto a su nominación, la ley estadounidense prohíbe que una persona se postule a sí misma. Entre quienes han propuesto su candidatura figura la congresista Claudia Tenney, representante republicana de Nueva York, quien en diciembre argumentó que Trump merece el galardón por su mediación en los Acuerdos de Abraham, los cuales normalizaron relaciones entre Israel y varios países árabes en 2020.

No obstante, la nominación presentada por Netanyahu, así como la del gobierno de Pakistán, llegaron después de la fecha límite del 1 de febrero para la edición 2025 del premio. Además, el Instituto Noruego del Nobel confirmó a la Agencia France-Presse (AFP) que la última reunión del comité tuvo lugar el lunes, cuando se tomó la decisión final sobre el ganador o ganadores, previo a la firma del acuerdo entre Israel y Hamas.

El anuncio oficial del Nobel de la Paz se realizará este viernes en Oslo, Noruega (REUTERS/ARCHIVO)

El propio Trump ha asegurado en repetidas ocasiones que “merece” el Nobel y ha declarado que su gestión “terminó siete guerras”, añadiendo que tiende a no recibir el reconocimiento formal que cree merecer. Durante un encuentro con líderes militares en la Base Quántico en Virginia, comentó la posibilidad de finalizar la guerra en Gaza si su plan de paz es aceptado, y dijo: “¿Recibirás el Premio Nobel? Absolutamente no. Se lo darán a algún tipo que no hizo nada”.

Las posibilidades de que Trump reciba el Nobel de la Paz este año han sido calificadas como “remotas” por analistas como Nina Græger, directora del Instituto de Investigación para la Paz de Oslo, quien opinó ante AP que la retórica del dirigente estadounidense “no apunta a una perspectiva pacífica” y que su insistencia pública podría incluso jugarle en contra, ya que el comité suele evitar ceder ante presiones políticas.

El anuncio del Nobel de la Paz tendrá lugar este viernes.