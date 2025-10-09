Mundo

Netanyahu pidió el Nobel de la Paz para Trump tras el acuerdo de tregua entre Israel y los terroristas de Hamas

El primer ministro israelí solicita reconocimiento internacional para el mandatario estadounidense luego de la tregua inminente tregua en la Franja de Gaza

Guardar
Republican presidential nominee and former
Republican presidential nominee and former U.S. President Donald Trump dances after speaking following early results from the 2024 U.S. presidential election in Palm Beach County Convention Center, in West Palm Beach, Florida, U.S., November 6, 2024. REUTERS/Carlos Barria

El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu pidió este jueves que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reciba el Premio Nobel de la Paz tras el anuncio de un acuerdo de tregua entre Israel y Hamas en la Franja de Gaza. “¡Denle a Donald Trump el Premio Nobel de la Paz, se lo merece!”, publicó la oficina de Netanyahu en la red social X, acompañando el mensaje con una imagen generada por inteligencia artificial que muestra a Trump celebrando junto a Netanyahu la imposición simbólica de una medalla del Nobel.

El llamado de Netanyahu llegó solo unas horas después de que Trump diera a conocer el acuerdo de alto el fuego entre Israel y el grupo terrorista palestino, que incluye la liberación de rehenes, y un día antes del anuncio oficial del Nobel de la Paz, previsto para este viernes a las 11:00 en Oslo, Noruega.

La publicación de Netanyahu en
La publicación de Netanyahu en la red social X

La candidatura de Trump al Nobel de la Paz ha reavivado el debate en torno a los criterios del galardón. Históricamente, según información recogida por la Agencia Associated Press (AP), el Comité Nobel Noruego prioriza la sostenibilidad de la paz, la promoción de la fraternidad internacional y la labor de instituciones dedicadas a fortalecer esos fines. Sin embargo, expertos consultados por AP señalaron que el historial de Trump podría ser un impedimento para su selección, citando su actitud distante hacia instituciones multilaterales y la falta de atención a problemas como el cambio climático.

Trump ha buscado en repetidas ocasiones el reconocimiento del Nobel desde su primer mandato y volvió a mencionarlo recientemente ante delegados de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), donde afirmó que “todos dicen que debería recibir el Premio Nobel de la Paz”. En cuanto a su nominación, la ley estadounidense prohíbe que una persona se postule a sí misma. Entre quienes han propuesto su candidatura figura la congresista Claudia Tenney, representante republicana de Nueva York, quien en diciembre argumentó que Trump merece el galardón por su mediación en los Acuerdos de Abraham, los cuales normalizaron relaciones entre Israel y varios países árabes en 2020.

No obstante, la nominación presentada por Netanyahu, así como la del gobierno de Pakistán, llegaron después de la fecha límite del 1 de febrero para la edición 2025 del premio. Además, el Instituto Noruego del Nobel confirmó a la Agencia France-Presse (AFP) que la última reunión del comité tuvo lugar el lunes, cuando se tomó la decisión final sobre el ganador o ganadores, previo a la firma del acuerdo entre Israel y Hamas.

El anuncio oficial del Nobel
El anuncio oficial del Nobel de la Paz se realizará este viernes en Oslo, Noruega (REUTERS/ARCHIVO)

El propio Trump ha asegurado en repetidas ocasiones que “merece” el Nobel y ha declarado que su gestión “terminó siete guerras”, añadiendo que tiende a no recibir el reconocimiento formal que cree merecer. Durante un encuentro con líderes militares en la Base Quántico en Virginia, comentó la posibilidad de finalizar la guerra en Gaza si su plan de paz es aceptado, y dijo: “¿Recibirás el Premio Nobel? Absolutamente no. Se lo darán a algún tipo que no hizo nada”.

Las posibilidades de que Trump reciba el Nobel de la Paz este año han sido calificadas como “remotas” por analistas como Nina Græger, directora del Instituto de Investigación para la Paz de Oslo, quien opinó ante AP que la retórica del dirigente estadounidense “no apunta a una perspectiva pacífica” y que su insistencia pública podría incluso jugarle en contra, ya que el comité suele evitar ceder ante presiones políticas.

El anuncio del Nobel de la Paz tendrá lugar este viernes.

Temas Relacionados

Premio Nobel de la Paz Donald Trump Benjamin Netanyahu Israel Franja de Gaza Oslo Comité Nobel Noruego Organización de las Naciones Unidas Instituto de Investigación para la Paz de OsloHamasÚltimas noticias América

Últimas Noticias

Putin admitió la responsabilidad rusa en el derribo del avión de Azerbaiyán que dejó 38 muertos: “No podemos devolverles la vida”

El mandatario ruso reconoció que dos misiles de las defensas aéreas rusas explotaron a 10 metros del avión de pasajeros. Prometió compensación y castigo a los responsables en un intento por aliviar tensiones con Bakú

Putin admitió la responsabilidad rusa

Israel anunció que “todas las partes” firmaron la versión final de la primera fase del plan de Trump para el cese del fuego en la Franja de Gaza

La portavoz del Gobierno israelí confirmó que el documento incluye la liberación de todos los rehenes del grupo terrorista Hamas. Se espera la confirmación del gabinete de Netanyahu

Israel anunció que “todas las

El papa León criticó la economía que margina a los pobres mientras los ricos viven en el lujo

El Vaticano publicó el texto “Dilexi te”, firmado por León XIV, que retoma enseñanzas de Francisco y llama a priorizar la ayuda a los más vulnerables como esencia del cristianismo

El papa León criticó la

La dictadura de Corea del Norte cumple 80 años: qué países asisten a los festejos

La llegada de dignatarios extranjeros, incluidos el primer ministro chino Li Qiang y el ex presidente ruso Dmitri Medvedev, marca un momento clave para la diplomacia norcoreana y su posicionamiento internacional

La dictadura de Corea del

La Fiscalía pidió 12 años de cárcel para el violador de Gisèle Pelicot que se negó a admitir el delito pese a los videos

El tribunal de Aviñón evalúa la solicitud de una pena mayor para Husamettin Dogan, que ya había sido condenado a nueve años de prisión

La Fiscalía pidió 12 años
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Allanan la casa de José

Allanan la casa de José Luis Espert en la causa que investiga sus vínculos con Fred Machado

Matías Ozorio quiere “aprovechar su tiempo en prisión”: pidió libros para leer durante su encierro

Una joven detuvo a ladrones en moto y vecinos de Villa El Salvador casi linchan a los delincuentes

Estos son los mejores y peores detergentes en polvo para ropa como multiusos para quitar manchas, según Profeco

Violencia en la fila: la experiencia de un tiktoker paisa que vivió un momento de terror por una discusión en el supermercado

INFOBAE AMÉRICA
Putin admitió la responsabilidad rusa

Putin admitió la responsabilidad rusa en el derribo del avión de Azerbaiyán que dejó 38 muertos: “No podemos devolverles la vida”

Cuerpo invita a los ministros de la UE a participar en una plataforma de titulizaciones

C-LM será protagonista en tres de las seis rutas de la iniciativa de promoción turística 'Spain is much more'

Israel anunció que “todas las partes” firmaron la versión final de la primera fase del plan de Trump para el cese del fuego en la Franja de Gaza

Israel inicia las deportaciones de los miembros de la segunda flotilla a Gaza

ENTRETENIMIENTO

El ocaso de Kevin Costner:

El ocaso de Kevin Costner: derrumbe profesional, tensiones, demandas y pérdidas millonarias

Así suena ‘Golden’ de Huntrix en la vida real: las protagonistas ‘KPop Demon Hunters’ salen de la película para cantarla en directo

“Dondequiera que esté, siempre seré puertorriqueño”: Bad Bunny, el embajador cultural rumbo al Super Bowl

La confesión más honesta de Victoria Beckham: “Cuando tienes un trastorno alimenticio, te vuelves muy bueno mintiendo”

Victoria’s Secret Fashion Show 2025: fecha, hora, cómo ver en vivo, modelos y artistas confirmados