La decisión de quién ganará el premio Nobel de la Paz se tomó antes del anuncio del acuerdo entre Israel y Hamas

La última reunión se llevó a cabo el lunes, aseguró un portavoz del instituto que define el ganador

La medalla del Premio Nobel
La medalla del Premio Nobel de la Paz (Foto Angela Weiss/Pool Photo vía AP)

El Comité Noruego del Nobel, que otorga el prestigioso premio de la paz, celebró su reunión final el lunes, según informó el Instituto Nobel el jueves, un día antes del anuncio del ganador de 2025.

Esto significa que se tomó una decisión sobre el ganador o ganadores antes de la firma de un acuerdo entre Israel y Hamas, que incluía un alto el fuego y la liberación de rehenes.

El acuerdo, considerado un paso importante para poner fin a los dos años de guerra en Gaza, se alcanzó bajo la presión del presidente estadounidense Donald Trump, quien no ha ocultado que se considera merecedor del Premio Nobel de la Paz.

“La última reunión del Comité Nobel tuvo lugar el lunes”, declaró a la AFP Erik Aasheim, portavoz del Instituto Noruego del Nobel.

Compuesto por cinco miembros, el Comité Nobel suele tomar su decisión varios días o incluso semanas antes y se reúne por última vez antes del anuncio oficial.

“Los toques finales se dieron el lunes, pero nunca revelamos cuándo el Comité Nobel toma su decisión”, añadió Aasheim.

No hay más reuniones del comité programadas antes de que se revele el nombre del galardonado el viernes a las 11:00 a. m. (09:00 GMT), explicó.

El presidente de EEUU, Donald
El presidente de EEUU, Donald Trump

“Habrá un galardonado este año”, afirmó, a pesar de que algunos expertos han especulado que el Comité Nobel, debido al deterioro de la situación geopolítica, podría abstenerse de otorgar el premio.

Afirmando su papel en la resolución de múltiples conflictos, Trump ha afirmado repetidamente desde su regreso a la Casa Blanca en enero que merece la nominación.

Recientemente declaró que sería un “gran insulto” para Estados Unidos si no le otorgaban el premio.

El acuerdo entre Israel y Hamas, anunciado la noche del miércoles al jueves, “no tiene absolutamente ningún impacto” en la elección del galardonado de 2025 porque “el Comité Nobel ya ha tomado su decisión”, declaró a la AFP el historiador Asle Sveen, especialista en el Premio Nobel.

“Trump no ganará el premio este año. Estoy 100 % seguro”, afirmó. Destacó que el presidente estadounidense había dado durante mucho tiempo vía libre al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, para bombardear Gaza y había proporcionado una importante ayuda militar a Israel.

Este año, 338 personas y organizaciones fueron nominadas al Premio de la Paz, que en 2025 se otorgó a Nihon Hidankyo, un grupo de supervivientes de los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki que lucha contra las armas nucleares.

(Con información de AFP)

