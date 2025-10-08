Mientras crece la presión para abolir la pena de muerte, Singapur realizó la duodécima ejecución de este año: un narco malasio

Un activista sostiene una vela y una pancarta durante una vigilia contra la inminente ejecución del ciudadano malasio Pannir Selvam Pranthaman, condenado a muerte por tráfico de heroína a Singapur, frente a la embajada de Singapur en Kuala Lumpur, Malasia, el 19 de febrero de 2025. (Foto AP/Vincent Thian, Archivo)

La prisión de Singapur ahorcó el miércoles a un narcotraficante malasio, la segunda ejecución en dos semanas y elevando el número de ejecuciones en la ciudad-estado a 12 este año pese a la presión para abolir la pena de muerte.

Kirsten Han, activista singapurense contra la pena de muerte, confirmó que Pannir Selvam Pranthaman, de 38 años, fue ejecutado en la prisión de Changi. Han, quien acompaña a su familia, indicó que han recogido las pertenencias de Pannir en la prisión.

Pannir fue arrestado en 2014 por tener 52 gramos (aproximadamente 1,8 onzas) de heroína y sentenciado a muerte en 2017. Originalmente estaba programado para su ejecución en febrero, pero recibió una suspensión de la ejecución debido a asuntos legales pendientes.

La policía malasia entrevistó a Pannir el 27 de septiembre, cuando, según sus abogados, proporcionó información sobre quienes le habían entregado las drogas. Esto generó esperanzas de que su ejecución se aplazara nuevamente para una nueva investigación. Sin embargo, el Ministerio del Interior de Malasia declaró el martes que Pannir no proporcionó nuevas pistas para que la policía pudiera realizar más investigaciones.

Angelia Pranthaman, hermana de Pannir Selvam Pranthaman, un narcotraficante malasio condenado a muerte, llora en una vigilia por Nagaenthran Dharmalingam, otro narcotraficante malasio condenado a muerte en Singapur, frente a la Alta Comisión de Singapur en Kuala Lumpur, Malasia, el 26 de abril de 2022. Foto tomada el 26 de abril de 2022. REUTERS/Hasnoor Hussain

Su ejecución se produjo después de que el tribunal rechazara su última apelación y no lograra el indulto presidencial. Esta fue la segunda ejecución en dos semanas, tras la de su compatriota malasio Datchinamurthy Kataiah el 25 de septiembre. Pannir fue el cuarto malasio y la duodécima persona ejecutada en lo que va de año en Singapur, la mayoría por delitos relacionados con drogas, según activistas. Esto representa un aumento con respecto a las nueve ejecuciones realizadas en todo 2024.

Más de 40 personas permanecen en el corredor de la muerte en la ciudad-estado.

“Es indefendible que Singapur siga llevando a cabo cruelmente más ejecuciones en nombre del control de drogas”, declaró Chiara Sangiorgio, asesora de Amnistía Internacional sobre la pena de muerte, el miércoles. “Sin embargo, no hay pruebas de que la pena de muerte tenga un efecto disuasorio único ni de que tenga algún impacto en el consumo y la disponibilidad de drogas”.

Las estrictas leyes antidrogas de Singapur imponen la pena de muerte a quien porte más de 15 gramos de heroína o 500 gramos de cannabis. Los críticos afirman que la ley solo afecta a traficantes y mensajeros de bajo nivel. Sin embargo, el gobierno de Singapur la defiende como vital para la seguridad pública.

Un activista sostiene una vela y un cartel en una vigilia contra la ejecución inminente del malayo Pannir Selvam Pranthaman, sentenciado a muerte por tráfico de heroína a Singapur, afuera de la embajada singapurense en Kuala Lumpur, Malasia, el miércoles 19 de febrero de 2025. (AP Foto/Vincent Thian)

La familia de Pannir, sus abogados y diversos grupos de derechos humanos señalaron que el tribunal de Singapur había determinado que era simplemente un mensajero que transportaba la sustancia. Pannir había afirmado no saber que transportaba drogas. Aun así, el tribunal tuvo que dictar la pena de muerte después de que la fiscalía se negara a emitirle a Pannir un certificado de asistencia sustancial que acreditara su colaboración en la investigación, lo que le habría salvado la vida, según afirmaron.

Pannir, el tercero de seis hijos, era hijo de un pastor que trabajaba como camionero para subsistir, según activistas. Amaba la música y tocaba en la banda de la iglesia durante su infancia. En prisión, Pannir escribió cartas, canciones y poemas sobre la angustia de estar en el corredor de la muerte y la esperanza de una segunda oportunidad.

Su familia ha compartido algunas de sus canciones, que fueron cantadas por varios cantantes malasios.

(con información de AP)