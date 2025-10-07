Mundo

Científicos resolvieron el misterio del origen del Templo de Karnak, uno de los complejos más imponentes del Antiguo Egipto

El lugar, situado a unos 500 metros del río Nilo y cerca de la actual ciudad de Luxor, se extiende sobre unas 200 hectáreas y está compuesto por templos, pilonos, capillas y otras edificaciones monumentales

Por Faustino Cuomo

El Templo de Karnak fue
El Templo de Karnak fue fundado hace cuatro mil años como centro de culto para el dios Amun-Ra (foto: Wikipedia)

Durante siglos, el origen del Templo de Karnak, uno de los complejos religiosos más imponentes del Antiguo Egipto, ha sido motivo de debate entre arqueólogos e historiadores. Ahora, un estudio geoarqueológico liderado por científicos de la Universidad de Southampton y la Universidad de Uppsala ha resuelto el misterio: el templo fue construido hace unos 4.000 años como lugar de culto al dios supremo Amun-Ra. Este hallazgo no solo aporta una nueva perspectiva sobre la antigüedad del sitio, sino que también redefine su papel en la historia religiosa y cultural de Egipto.

El trabajo, encabezado por Ben Pennington, arqueólogo de la Universidad de Southampton, y Angus Graham, de la Universidad de Uppsala, constituye la investigación geoarqueológica más exhaustiva realizada hasta la fecha en Karnak. Los resultados, publicados en octubre de 2025, confirman que el templo fue erigido por una élite egipcia en torno al año 2000 a.C., en honor a Amun-Ra, una deidad que fusionaba al dios del aire Amun y al dios solar Ra.

“Esta nueva investigación proporciona un detalle sin precedentes sobre la evolución del Templo de Karnak, desde una pequeña isla hasta una de las instituciones definitorias del Antiguo Egipto”, afirmó Pennington al Daily Mail. El estudio zanja así una larga controversia sobre la fecha de fundación del complejo, descartando la hipótesis de una antigüedad anterior al 2300 a.C. y respaldando la datación más reciente con evidencia arqueológica. “Hemos encontrado que una fecha anterior no es viable y la fecha posterior está respaldada por la evidencia”, añadió el investigador.

El complejo de Karnak es
El complejo de Karnak es uno de los enclaves religiosos más grandes y mejor conservados del Antiguo Egipto (foto: Wikipedia)

Características y relevancia del Templo de Karnak

El Templo de Karnak, situado a unos 500 metros del río Nilo y cerca de la actual ciudad de Luxor, se extiende sobre unas 200 hectáreas y está compuesto por templos, pilonos, capillas y otras edificaciones monumentales. Construido principalmente con arenisca, piedra caliza y granito, el complejo se ha conservado en un estado excepcional, lo que permite a los visitantes y expertos apreciar la magnitud y sofisticación de la arquitectura egipcia. Reconocido como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, Karnak recibe millones de turistas cada año y es considerado el centro religioso más importante del Antiguo Egipto, según destaca el Daily Mail.

Para determinar la antigüedad y evolución del sitio, el equipo de investigación analizó 61 núcleos de sedimento y decenas de miles de fragmentos cerámicos extraídos tanto del interior como de los alrededores del templo. Este enfoque permitió reconstruir los cambios en el paisaje a lo largo de los milenios y establecer una cronología precisa de la ocupación humana. Los fragmentos cerámicos más antiguos hallados en el lugar datan de entre 2305 y 1980 a.C., lo que coincide con el periodo del Reino Antiguo y respalda la hipótesis de una ocupación inicial en esa época.

Además, los análisis geoarqueológicos revelaron que, antes del 2520 a.C., la zona era inadecuada para asentamientos permanentes debido a las frecuentes inundaciones provocadas por los caudales del Nilo.

Las estructuras de piedra caliza
Las estructuras de piedra caliza y granito testimonian la sofisticación arquitectónica del Antiguo Egipto (foto: Wikipedia)

Significado religioso y contexto histórico

La ubicación del templo no fue casual. Los investigadores explicaron al Daily Mail que el terreno sobre el que se erigió Karnak se formó cuando los canales del Nilo, al desplazarse, crearon una isla elevada rodeada de agua. Esta característica geográfica no solo ofrecía protección natural, sino que también tenía un profundo significado religioso. Textos del Reino Antiguo mencionan que Amun-Ra, el dios creador, emergía como tierra firme desde “el lago”, una imagen que se reflejaba en la topografía del lugar. Así, la elección de este enclave reforzaba la conexión entre el entorno natural y las creencias cosmogónicas de los antiguos egipcios.

A lo largo de los siglos, el complejo de Karnak experimentó una expansión continua, impulsada por la evolución de los canales del Nilo y el crecimiento de la ciudad de Tebas, la capital religiosa del Antiguo Egipto. El templo se transformó en un centro neurálgico de la vida espiritual y política, mientras que en las cercanías se desarrolló el Valle de los Reyes, célebre por albergar las tumbas de los faraones, incluido Tutankamón. Este valle, situado a poca distancia de Karnak, se convirtió en otro de los grandes atractivos turísticos y patrimoniales de la región.

El hallazgo de fragmentos cerámicos
El hallazgo de fragmentos cerámicos antiguos refuerza la cronología oficial sobre los orígenes de Karnak (foto: Wikipedia)

Un legado que une religión, paisaje y poder

Actualmente, el Templo de Karnak sigue siendo un símbolo del esplendor y la sofisticación de la civilización egipcia. Su relevancia histórica, arquitectónica y espiritual lo mantiene como uno de los destinos más visitados de Egipto y un referente para la investigación arqueológica internacional. El estudio reciente no solo resuelve un antiguo enigma, sino que también subraya la importancia de comprender cómo el entorno natural influyó en la religión, la funcionalidad y la construcción de este emblemático complejo.

La investigación concluye que la actividad en Karnak refleja una interacción profunda entre el paisaje natural y los aspectos religiosos y constructivos del templo, evidenciando cómo los antiguos egipcios adaptaron sus creencias y edificaciones a las particularidades de su entorno.

