El momento en que la Policía abatió al terrorista que atacó la sinagoga de Manchester

Un video publicado en la red social X recoge los momentos posteriores al ataque frente a la Sinagoga de la Congregación Hebrea de Heaton Park, en el barrio de Crumpsall, al norte de Mánchester, mientras se celebraba Yom Kippur. En las imágenes, dos agentes de policía rodean al presunto atacante, que permanece herido en el suelo junto a la entrada del templo. Los policías, visiblemente tensos y con armas en mano, ordenan a los presentes que se retiren: “Atrás, atrás”, insisten una y otra vez para despejar la zona ante el riesgo que perciben.

Durante los 76 segundos registrados de video, el miedo y la confusión se hacen evidentes en el lugar debido a los gritos de alerta de los presentes: “Él tiene una bomba. Tiene muchas pelotas de golf en su maldita chaqueta”, en alusión al posible riesgo de explosivos. Sin dejar de supervisar al hombre herido, los agentes urgen de nuevo: “ahora lárguense de aquí”, buscando evitar que una potencial amenaza cause más víctimas. La Policía del Gran Mánchester no ha confirmado la presencia de explosivos ni ha detallado si el atacante llevaba realmente una carga o artefacto en sus ropas.

El ataque dejó dos muertos y tres heridos graves, según el balance oficial

Un momento especialmente tenso queda registrado en el segundo 48 del video: el hombre herido, identificado como el presunto agresor, parece intentar incorporarse, cuando se escucha una última detonación. La reacción de su cuerpo sugiere que ha recibido un disparo definitivo, tras el cual cae nuevamente y se retuerce en el piso, mientras los agentes mantienen su posición.

Las imágenes muestran también la magnitud de la violencia del ataque: a las afueras del templo judío se observa a un hombre herido, tendido sobre un gran charco de sangre, y un vehículo impactado permanece detenido en la entrada, evidencia del atropello inicial que desencadenó la emergencia.

El atacante fue abatido tras un intento de agresión durante Yom Kippur (REUTERS/Phil Noble)

La cronología oficial del incidente recoge que la policía recibió el primer aviso a las 9:31 hora local por el atropello y la agresión con arma blanca. Un minuto después de que se declarara un “suceso grave”, los agentes abrieron fuego contra el sospechoso. El Servicio de ambulancias del noroeste llegó a las 9:41, desplazando recursos adicionales para asistir a los afectados, que presentan lesiones tanto por embestida como por puñalada.

En una actualización posterior, la policía informó que dos personas fallecieron y otras tres resultaron heridas de gravedad, revisando el balance inicial de víctimas del ataque.

El operativo policial y la reacción de los presentes reflejan el temor y la incertidumbre generados por el suceso, que dejó víctimas fatales y heridos graves en pleno día sagrado (REUTERS/Temilade Adelaja)

El alcalde Andy Burnham, en diálogo con BBC Radio Manchester, enfatizó que la situación no representaba ya un peligro inminente y pidió a la población evitar la propagación de rumores, al tiempo que reconoció el impacto del hecho en la comunidad judía de Mánchester.

La Policía del Gran Mánchester activó el protocolo Operación Plato, diseñado para responder a ataques en curso, aunque reiteró que no implica necesariamente calificar el hecho como terrorismo. Por su parte, la Community Security Trust (CST), dedicada a la protección de la comunidad judía, condenó el ataque y agradeció la respuesta de los servicios de emergencia y del personal de seguridad del templo.

Imágenes captadas tras el atentado muestran tensión y caos en las inmediaciones del templo, mientras la policía y servicios de emergencia intentan controlar la situación y proteger a la comunidad afectada (REUTERS/Phil Noble)

El primer ministro Keir Starmer manifestó su repudio a los hechos desde Copenhague y anticipó su regreso al Reino Unido para liderar el comité de crisis COBRA, mientras las autoridades mantienen acordonada la zona y las investigaciones continúan.

“El hecho de que esto haya ocurrido en Yom Kippur, el día más sagrado del calendario judío, lo hace aún más horrible”, afirmó Starmer en una declaración en X.