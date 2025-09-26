Mundo

Moldavia prohibió a un partido opositor prorruso competir en las elecciones parlamentarias de este domingo

La Comisión Electoral Central excluyó a la agrupación Corazón de Moldavia tras un fallo judicial por compra de votos y financiación ilegal. La decisión marca un punto crítico en la disputa entre el rumbo proeuropeo del gobierno y la influencia de Moscú

Guardar
Acto de campaña de la
Acto de campaña de la coalición prorrusa Bloque Electoral Patriótico (BEP) el 29 de agosto en Chisináu (Foto: EP)

La Comisión Electoral Central de Moldavia prohibió este viernes al partido Corazón de Moldavia participar en las elecciones parlamentarias del domingo, una decisión adoptada en medio de graves acusaciones de injerencia rusa y tensiones políticas crecientes. El país, con 2,4 millones de habitantes, enfrenta un proceso electoral crucial cuyo resultado podría definir si continúa su acercamiento a la Unión Europea (UE) o retorna a la influencia de Rusia, su antigua metrópoli soviética.

La resolución de la CEC se fundamenta en un fallo emitido el jueves por el Tribunal de Apelación de Chisináu, que restringió durante 12 meses las actividades del Corazón de Moldavia. Según el tribunal, la medida responde a una solicitud del Ministerio de Justicia tras registros policiales en domicilios de miembros del partido a inicios de septiembre. Como resultado de estas investigaciones se les imputa compra de votos, financiación ilegal de la formación y blanqueo de capitales.

En su comunicado oficial, la entidad electoral indicó que todos los candidatos propuestos por Corazón de Moldavia deben ser excluidos del listado del Bloque Electoral Patriótico (BEP), agrupación opositora que aglutina a varios partidos favorables a Moscú. El BEP, uno de los principales adversarios del oficialista Partido de Acción y Solidaridad (PAS) -proeuropeo y gobernante desde 2021-, dispone de 24 horas para ajustar sus listas y cumplir los requisitos de representatividad exigidos por la ley electoral.

Irina Vlah, líder de Corazón de Moldavia, criticó con dureza la decisión de la comisión y la calificó como un “espectáculo político” organizado por el partido en el poder. A través de un mensaje en su página de Facebook, Vlah sostuvo que su formación ha denunciado infracciones contra ellos sin recibir respuesta y afirmó que en las últimas semanas se ha desplegado un “escenario” dirigido a obstaculizar su actividad política. Además, el jueves fue vetada de ingresar a Letonia, Estonia y Polonia, cuyos gobiernos le acusan de colaborar con la Federación Rusa para influir en los comicios parlamentarios.

El BEP, a través de un comunicado, declaró que la medida representa un intento por silenciar a los rivales y “orquestar de antemano” el resultado electoral. Desde la otra vertiente de la alianza opositora, Ígor Dodon, ex presidente moldavo y uno de los principales dirigentes del bloque, aseguró durante una protesta ante la CEC que los días de la presidenta Maia Sandu y el PAS “están contados”, acusando a las autoridades de emplear prácticas ilegales contra su formación.

Imagen de archivo de la
Imagen de archivo de la presidenta de Moldavia, Maia Sandu, junto a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen (Foto: EP)

El contexto electoral se agrava por la advertencia de las autoridades moldavas respecto a los supuestos esfuerzos de Moscú para manipular la elección parlamentaria. De acuerdo con la denuncia pública realizada el lunes por la presidenta Sandu, Rusia estaría desembolsando “cientos de millones de euros” y planificando disturbios para incidir en el rumbo político de la antigua república soviética, enclavada entre Ucrania y Rumania. El Ministerio de Asuntos Exteriores ruso rechazó en un comunicado los señalamientos, que calificó de “antirrusos” e “infundados”.

La tensión se refleja también en el despliegue policial realizado este lunes, que culminó con la detención de 74 personas por presunta colaboración en planes rusos de provocar desórdenes en las jornadas electorales. Las autoridades informaron que grupos moldavos fueron entrenados en Serbia en técnicas de protesta, y han relacionado estos hechos con la estrategia del Kremlin de aumentar la presión sobre el gobierno prooccidental.

Según el último barómetro de opinión publicado el jueves, el PAS obtendría un 28,6% de los votos en las elecciones parlamentarias de este 28 de septiembre, mientras que el BEP alcanzaría un 13,9%. Otro actor relevante, Nuestro Partido, liderado por Renato Usatii, podría superar el umbral parlamentario con un 5,1% de respaldo. No obstante, el porcentaje de indecisos permanece elevado, 27,8%, lo que introduce mayor incertidumbre sobre el resultado final.

Diversos analistas prevén dificultades para que el PAS mantenga la mayoría absoluta y anticipan la necesidad de pactos con fuerzas políticas de ideologías divergentes en un Parlamento de 101 escaños. Una eventual coalición podría frenar la intención declarada de Sandu de conseguir la adhesión a la UE para 2030, una tarea que requeriría reformas legislativas profundas. Desde Bruselas, líderes europeos han manifestado su apoyo al rumbo proeuropeo de Moldavia; en agosto, los jefes de Estado y de Gobierno de Francia, Alemania y Polonia visitaron Chisináu como respaldo explícito a la candidatura de integración.

Activistas de la campaña del
Activistas de la campaña del Partido de Acción y Solidaridad (PAS) reparten folletos antes de las próximas elecciones parlamentarias de Moldavia en Chisináu el 21 de septiembre de 2025 (REUTERS/Vladislav Culiomza/Foto de archivo)

Por su parte, los grupos opositores de orientación prorrusa han aprovechado la exclusión de Corazón de Moldavia para reforzar sus denuncias de persecución política y motivar a su electorado. Según Cristian Cantir, profesor de relaciones internacionales en Oakland University, consultado por la agencia Associated Press, estos partidos podrían interpretar la prohibición como una forma de discriminación e incentivar la movilización de votantes. Cantir consideró que, si bien la respuesta institucional es legítima frente a posibles acciones que vulneren la seguridad y la democracia del país, el discurso de persecución política tenderá a ganar peso en la campaña opositora.

Las elecciones parlamentarias de este domingo suponen un punto de inflexión para el futuro político de Moldavia, cuyo electorado está dividido entre la promesa de integración europea, las preocupaciones económicas y la influencia persistente de Rusia, presente tanto en la arena política como en la región separatista donde mantiene tropas desde inicios de los años noventa. La CEC precisó que el fallo contra Corazón de Moldavia puede ser recurrido ante el Tribunal Supremo en un plazo de 15 días.

(Con información de AP, EFE y Reuters)

Temas Relacionados

Moldaviaúltimas noticias américaRusiaproscripciónUnión Europea

Últimas Noticias

Murió en Cuba Assata Shakur, una de las activistas más buscadas por el FBI

Nacida en Nueva York y condenada por el asesinato de un policía en 1973, falleció en La Habana a los 79 años tras vivir más de cuatro décadas como fugitiva bajo asilo político

Murió en Cuba Assata Shakur,

Tras la caída de Bayrou, el nuevo primer ministro francés descartó presentar un presupuesto de austeridad

En medio de negociaciones con sindicatos y partidos, el Ejecutivo busca apoyo parlamentario para definir el rumbo económico tras la caída del gabinete anterior y el rechazo a los recortes, mientras aumenta la expectativa social ante la inminente sesión legislativa

Tras la caída de Bayrou,

Miami se consolida como centro global de diálogo tras cumbre del Adam Smith Center en Nueva York

El director Carlos Díaz-Rosillo subrayó el papel de la ciudad y de FIU en la promoción de soluciones y el fortalecimiento de la cooperación internacional tras una semana de debates con líderes mundiales

Miami se consolida como centro

Cómo afectan los nuevos aranceles de Estados Unidos a la India, la “farmacia del mundo”: USD 10.500 millones anuales

La industria del país asiático tiene una gran dependencia del mercado norteamericano, que representa el 35% de sus exportaciones farmacéuticas totales

Cómo afectan los nuevos aranceles

Por qué Netanyahu llevaba un código QR en un pin durante su intervención en la ONU

Al escanearlo se puede acceder a un sitio web que reúne una amplia documentación sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos por los terroristas de Hamas el 7 de octubre de 2023

Por qué Netanyahu llevaba un
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Entre albergues saturados y perros

Entre albergues saturados y perros sin hogar, Carlitos espera una familia que lo adopte: “Tiene miedo de volver a ser abandonado”

“No me siento mal por haber nombrado a Hernán Bermúdez”: Adán Augusto López por caso de La Barredora

Popocatépetl hoy: volcán registró 37 emisiones este 26 de septiembre

Desde Red Papaz aseguran que el impuesto saludable no está quebrando a los tenderos de barrio, como afirma María Fernanda Cabal: “No llega al punto de cerrar negocios”

Gustavo Petro compartió en su cuenta de X el video de un estadounidense asegurando que su discurso fue el “más asombroso que él ha visto en la historia de la ONU”

INFOBAE AMÉRICA
La Autoridad Palestina exige a

La Autoridad Palestina exige a las 158 empresas vinculadas a asentamientos que cesen sus actividades

El rey Felipe VI inaugurará la séptima edición del Foro La Toja el próximo jueves

Murió en Cuba Assata Shakur, una de las activistas más buscadas por el FBI

VÍDEO: Simeone y Xabi Alonso vuelven a cruzarse con el derbi como escenario

VÍDEO: Diego Pablo Simeone: "Algún partido tendrá que empezar Baena"

ENTRETENIMIENTO

Final explicado de ‘Alice in

Final explicado de ‘Alice in Borderland’ Temporada 3: juegos, sacrificios y la verdad sobre el Joker

Marilyn Monroe y el vestido blanco: nuevos secretos de la legendaria fotografía salen a la luz

El precio oculto de Wolverine: qué secuelas sufre Hugh Jackman tras interpretar al mutante más famoso del cine

Bruce Springsteen cuenta cómo supo que su esposa era la mujer indicada

Quién es Hannah Palmer, la modelo de OnlyFans que habría conquistado a Sacha Baron Cohen