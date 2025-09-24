EN VIVO: Nueva jornada clave en la Asamblea General de la ONU con las intervenciones de Felipe VI, Zelensky, Milei y otros mandatarios

Hoy se inaugura el segundo día del debate general en la Asamblea de las Naciones Unidas en Nueva York, con la expectativa puesta en la participación de figuras clave como el rey Felipe VI por España, el presidente Volodimir Zelensky por Ucrania, el jefe de Estado Masoud Pezeshkian por Irán, el presidente Santiago Peña por Paraguay, el presidente Javier Milei por Argentina y el líder interino Ahmad Al-Sharaa por Siria.
Durante la jornada inicial, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que Ucrania está en condiciones de “luchar y ganar” para recuperar sus fronteras originales en la guerra contra Rusia, elevando la presión sobre Moscú. En su exposición, Trump criticó la eficacia de la ONU y sostuvo que algunos países “se están yendo al infierno” debido a sus políticas migratorias. Además, cuestionó las acciones internacionales contra el cambio climático y calificó la “energía verde” como una estafa.
Respecto a los conflictos internacionales, Trump aseguró que el creciente reconocimiento de un Estado palestino representa una “recompensa” para el grupo Hamas. Sus declaraciones delinearon las prioridades de Estados Unidos en materia de seguridad y energía, marcando el tono de las discusiones programadas para los próximos días en la Asamblea General.
A continuación, la cobertura minuto a minuto:
El Kremlin afirmó el miércoles que era erróneo pensar que Ucrania podría recuperar los territorios ocupados por el ejército de Moscú, un día después de que el presidente estadounidense Donald Trump dijera que Kiev podría expulsar por completo a las fuerzas rusas del país.
“La idea de que Ucrania pueda recuperar algo es, desde nuestro punto de vista, errónea”, declaró el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, a los periodistas.
Mientras el presidente francés, Emmanuel Macron, reconocía el Estado palestino junto a un grupo de países occidentales, en más de 80 ciudades de Italia, decenas de miles de manifestantes salieron a las calles para presionar al Gobierno italiano de Giorgia Meloni para dar un paso adelante y suspender el envío de armento de Israel a través de puertos italianos.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se reunirá este miércoles con el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, en el marco de la Asamblea General de la ONU en Nueva York. El encuentro está programado para el mediodía según la agenda oficial.
La Organización de Naciones Unidas (ONU) abrió este martes una investigación sobre el fallo de una escalera mecánica en su sede de Nueva York que afectó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y a su esposa, Melania, justo cuando ingresaban al edificio para participar en la Asamblea General.
La ex presidenta de Chile, Michelle Bachelet, calificó este martes como “un honor” la propuesta realizada públicamente por el presidente Gabriel Boric ante la Asamblea General de Naciones Unidas para que encabece la candidatura de su país a la Secretaría General del organismo internacional, que en sus 80 años de historia nunca ha estado liderado por una mujer.