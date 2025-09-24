Mundo

EN VIVO: Nueva jornada clave en la Asamblea General de la ONU con las intervenciones de Felipe VI, Zelensky, Milei y otros mandatarios

Representantes de España, Ucrania, Irán y Argentina presentan sus posturas ante la comunidad internacional en una jornada marcada por discursos sobre migración, seguridad y cambio climático

La Asamblea General de Naciones
La Asamblea General de Naciones Unidas, en la sede de la ONU en Nueva York. (Sean Kilpatrick/AP)

Hoy se inaugura el segundo día del debate general en la Asamblea de las Naciones Unidas en Nueva York, con la expectativa puesta en la participación de figuras clave como el rey Felipe VI por España, el presidente Volodimir Zelensky por Ucrania, el jefe de Estado Masoud Pezeshkian por Irán, el presidente Santiago Peña por Paraguay, el presidente Javier Milei por Argentina y el líder interino Ahmad Al-Sharaa por Siria.

Durante la jornada inicial, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que Ucrania está en condiciones de “luchar y ganar” para recuperar sus fronteras originales en la guerra contra Rusia, elevando la presión sobre Moscú. En su exposición, Trump criticó la eficacia de la ONU y sostuvo que algunos países “se están yendo al infierno” debido a sus políticas migratorias. Además, cuestionó las acciones internacionales contra el cambio climático y calificó la “energía verde” como una estafa.

Respecto a los conflictos internacionales, Trump aseguró que el creciente reconocimiento de un Estado palestino representa una “recompensa” para el grupo Hamas. Sus declaraciones delinearon las prioridades de Estados Unidos en materia de seguridad y energía, marcando el tono de las discusiones programadas para los próximos días en la Asamblea General.

A continuación, la cobertura minuto a minuto:

10:28 hsHoy

El Kremlin afirma que es erróneo pensar que Ucrania puede recuperar territorio

El Kremlin afirmó el miércoles que era erróneo pensar que Ucrania podría recuperar los territorios ocupados por el ejército de Moscú, un día después de que el presidente estadounidense Donald Trump dijera que Kiev podría expulsar por completo a las fuerzas rusas del país.

“La idea de que Ucrania pueda recuperar algo es, desde nuestro punto de vista, errónea”, declaró el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, a los periodistas.

08:54 hsHoy

Macron da el paso y las miradas están puestas ahora en Italia: todavía hace de tapón en la UE para aprobar sanciones contra Israel

Roma no se opone al reconocimiento del Estado Palestino porque, afirma, no tendría utilidad sin avances diplomáticos. Sí abre la puerta a apoyar las sanciones comerciales a Israel, una postura que podría acabar con el estancamiento del bloque

Daniel Malagón

Por Daniel Malagón

Imagen de archivo de la
Imagen de archivo de la primera ministra italaiana Giorgia Meloni. (REUTERS/Remo Casill)

Mientras el presidente francés, Emmanuel Macron, reconocía el Estado palestino junto a un grupo de países occidentales, en más de 80 ciudades de Italia, decenas de miles de manifestantes salieron a las calles para presionar al Gobierno italiano de Giorgia Meloni para dar un paso adelante y suspender el envío de armento de Israel a través de puertos italianos.

Leer la nota completa
08:47 hsHoy

Marco Rubio y Sergei Lavrov se reunirán este miércoles en Nueva York tras el firme respaldo de Trump a Ucrania

El secretario de Estado de Estados Unidos y el canciller ruso sostendrán un intercambio al margen de la Asamblea General de la ONU, en momentos en que la diplomacia global observa con atención los movimientos en torno al conflicto ucraniano

Rubio se reunirá este miércoles
Rubio se reunirá este miércoles con el ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, al margen de la Asamblea General de la ONU (REUTERS)

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se reunirá este miércoles con el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, en el marco de la Asamblea General de la ONU en Nueva York. El encuentro está programado para el mediodía según la agenda oficial.

Leer la nota completa
08:46 hsHoy

La ONU atribuyó a un camarógrafo de la delegación de EEUU la avería de la escalera mecánica que afectó a Trump

El portavoz de Naciones Unidas, Stéphane Dujarric, explicó que el mecanismo de seguridad se activó de forma accidental y precisó que este sistema está diseñado para evitar que personas u objetos queden atrapados o arrastrados por el engranaje en movimiento

El portavoz de la ONU,
El portavoz de la ONU, Stéphane Dujarric

La Organización de Naciones Unidas (ONU) abrió este martes una investigación sobre el fallo de una escalera mecánica en su sede de Nueva York que afectó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y a su esposa, Melania, justo cuando ingresaban al edificio para participar en la Asamblea General.

Leer la nota completa
08:45 hsHoy

Bachelet expresó su agradecimiento tras ser postulada como candidata a la secretaría general de la ONU: “Es un honor”

La ex presidenta de Chile destacó la importancia del multilateralismo y reafirmó su compromiso con los valores de Naciones Unidas

Bachelet calificó como “un honor”
Bachelet calificó como “un honor” la propuesta de Boric ante la ONU para que encabece la candidatura de Chile a la Secretaría General (REUTERS/Sebastián Castañeda)

La ex presidenta de Chile, Michelle Bachelet, calificó este martes como “un honor” la propuesta realizada públicamente por el presidente Gabriel Boric ante la Asamblea General de Naciones Unidas para que encabece la candidatura de su país a la Secretaría General del organismo internacional, que en sus 80 años de historia nunca ha estado liderado por una mujer.

Leer la nota completa

