Líderes mundiales se reúnen este lunes en Nueva York para impulsar el reconocimiento del Estado palestino

La ciudad de Nueva York se convierte este lunes en el epicentro de un renovado impulso diplomático: decenas de líderes mundiales se reúnen en una cumbre internacional convocada por Francia y Arabia Saudita para promover el reconocimiento del Estado palestino y reactivar la solución de dos Estados. La cita, que se desarrolla en la antesala de la Asamblea General de la ONU, se produce en un contexto marcado por la ausencia de Israel y Estados Unidos, quienes han decidido boicotear el encuentro, y bajo la expectativa de que varios países anuncien formalmente su reconocimiento a Palestina.

El objetivo central de la cumbre es doble: consolidar el respaldo internacional a la creación de un Estado palestino independiente y definir una hoja de ruta concreta que permita avanzar hacia una solución negociada al conflicto. Francia, con el presidente Emmanuel Macron a la cabeza, busca liderar este proceso tras su anuncio en julio de que su país reconocerá a Palestina. Arabia Saudita, representada por el príncipe heredero Mohammed bin Salman, coorganiza el evento, aunque ambos líderes intervendrán por videoconferencia y no de manera presencial. Entre los asistentes figuran representantes de Reino Unido, Canadá, Australia, Portugal y otros países que han manifestado su disposición a sumarse al reconocimiento. La agenda prioriza el cese al fuego en Gaza, la liberación de rehenes y el acceso sin restricciones de ayuda humanitaria, según detalló el ministro de Exteriores francés, Jean-Noel Barrot, quien subrayó que la llamada Declaración de Nueva York “no es una promesa vaga para un futuro lejano, sino una hoja de ruta que comienza con las prioridades principales”.

Francia, con el presidente Emmanuel Macron a la cabeza, busca liderar este proceso tras su anuncio en julio de que su país reconocerá a Palestina

Reacciones de Israel y Estados Unidos

La reacción de Israel y Estados Unidos ante la convocatoria ha sido tajante. El embajador israelí ante la ONU, Danny Danon, calificó la cumbre de “circo” y sostuvo que “no creemos que sea útil. De hecho, pensamos que está premiando el terrorismo”. Las autoridades israelíes han advertido sobre posibles represalias, entre ellas la anexión de parte de Cisjordania ocupada y medidas bilaterales específicas contra Francia. Por su parte, la administración estadounidense ha alertado sobre consecuencias para quienes adopten medidas contrarias a Israel, incluyendo a París. Ambos gobiernos consideran que los esfuerzos internacionales para reconocer a Palestina resultan perjudiciales y los han tildado de maniobras publicitarias.

En paralelo, la Asamblea General de la ONU ha respaldado recientemente una declaración de siete páginas que establece pasos “tangibles, con plazos definidos e irreversibles” hacia la solución de dos Estados, al tiempo que condena a Hamas y exige su desarme. Este documento, que será uno de los ejes de la discusión en la cumbre, ha sido recibido con escepticismo por Israel y Estados Unidos, que lo consideran contraproducente. Francia, en cambio, insiste en que el plan debe comenzar con un alto el fuego y la liberación de rehenes, para luego abordar el futuro político y la reconstrucción de Gaza.

Reino Unido, Canadá, Australia, Portugal y otros países que han manifestado su disposición a sumarse al reconocimiento

El movimiento de reconocimiento estatal ha cobrado fuerza en los últimos días. Reino Unido, Canadá, Australia y Portugal anunciaron el domingo su reconocimiento formal de Palestina, y se espera que Francia y otros cinco países hagan lo propio durante la cumbre. Algunos gobiernos han condicionado este paso a reformas en la Autoridad Palestina y a la normalización gradual de relaciones diplomáticas, en función de los avances en materia de gobernanza y transparencia. Israel, por su parte, ha expresado su desconfianza en la capacidad del presidente palestino Mahmoud Abbas, de 89 años, para cumplir con los compromisos de reforma y modernización que expuso en una carta dirigida a Macron.

La perspectiva sobre el impacto de estos reconocimientos varía entre los propios palestinos. En Gaza, donde la ofensiva militar israelí ha forzado a miles de personas a huir de sus hogares, el escepticismo predomina. Nabeel Jaber, un desplazado palestino, expresó sus dudas sobre la eficacia de la medida: “Aunque países como Australia, Canadá y Francia —que ahora están entre quienes impulsan este reconocimiento— reconozcan a Palestina, creo que no habrá una presión real sobre Israel para que conceda los derechos a los palestinos”. No obstante, Jaber manifestó su esperanza de que el respaldo de potencias globales sirva como herramienta diplomática para lograr un alto el fuego y el fin de la guerra. En Cisjordania, la visión es más optimista. Mohammed Abu Al Fahim, residente en la zona, consideró que se trata de “una victoria para los derechos históricos de los palestinos”.

La reacción de Israel y Estados Unidos ante la convocatoria ha sido tajante. El embajador israelí ante la ONU, Danny Danon, calificó la cumbre de "circo" y sostuvo que "no creemos que sea útil

En Israel, el recuerdo del ataque de Hamas en octubre de 2023, que dejó 1.200 muertos y 251 secuestrados según cifras oficiales, sigue muy presente. Tamara Raveh, estudiante de cine en Tel Aviv, expresó el sentir de muchos ciudadanos israelíes: “Les hemos ofrecido la paz unas cinco veces. Podrían haber aceptado cualquiera de ellas, pero nunca eligieron la paz. ¿Por qué deberíamos elegir la paz con quienes quieren secuestrar, asesinar y violar a nuestra gente? No creo que debamos hacerlo”.

Situación humanitaria y papel de la ONU

La situación humanitaria en Gaza y Cisjordania continúa deteriorándose. Según autoridades locales de salud, la campaña militar israelí ha causado la muerte de más de 65.000 palestinos, en su mayoría civiles, y ha provocado desplazamientos masivos, a menudo repetidos, de la población. La violencia de colonos israelíes en Cisjordania también se ha intensificado, mientras la comunidad internacional advierte sobre el riesgo de que la oportunidad para una solución de dos Estados desaparezca definitivamente.

El papel de la ONU se perfila como clave en los próximos pasos. La Asamblea General ha acordado por consenso permitir la intervención por video del príncipe heredero saudí en la cumbre, y la declaración de Nueva York servirá como base para las discusiones sobre el futuro político y humanitario de la región. El presidente palestino Mahmoud Abbas y decenas de funcionarios no asistirán en persona debido a la negativa estadounidense de conceder visados, pero participarán por videoconferencia.

Mientras la comunidad internacional debate medidas concretas, la demanda de los palestinos es clara: el reconocimiento debe traducirse en acciones efectivas que permitan materializar el Estado palestino y avanzar hacia una paz duradera.

