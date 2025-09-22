Mundo

La ONU acusó a Rusia del crimen de lesa humanidad por el traslado forzoso de población ucraniana durante la invasión

Una comisión internacional denunció que las fuerzas de Putin implementan una estrategia de terror para desplazar a miles de personas con ataques coordinados y deportaciones en zonas bajo ocupación

Guardar
El presidente de Rusia, Vladimir
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, junto al exministro de Defensa, Sergei Shoigu, y el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, Valeri Gerasimov (Kremlin/dpa)

Una Comisión Internacional Investigadora de la ONU acusó este lunes a Rusia del crimen de lesa humanidad de traslado forzoso de población ucraniana de los territorios donde ha asentado su ocupación o a los que se está expandiendo, a través de infundir terror entre sus habitantes.

“El terror infundido en la población ha obligado a miles a huir”, denunció el presidente de la Comisión, Erik Mose, ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que se reúne en Ginebra.

De acuerdo a las investigaciones que ha realizado esta Comisión, los ataques con drones y deportaciones “revelan esfuerzos coordinados y organizados por parte de las autoridades rusas para capturar más territorio, así como para consolidar su control sobre las zonas que ya ocupan en Ucrania”.

Forma parte de esta estrategia obligar a las poblaciones locales a marcharse, agregó el responsable.

Los bomberos trabajan en el
Los bomberos trabajan en el sitio de una empresa privada dañada durante un ataque aéreo ruso, en medio del ataque de Rusia a Ucrania, en Zaporizhia, Ucrania, el 22 de septiembre de 2025. REUTERS/Stringer

De manera detallada, Mose expuso que la evidencia confirma que las localidades atacadas por Rusia ahora se extienden a lo largo de más de 300 kilómetros en la orilla derecha del río Dniéper, que está bajo control de Ucrania.

En esa línea del frente, las fuerzas armadas rusas atacan a civiles que caminan o utilizan algún medio de transporte, así como bienes civiles, incluidas viviendas, infraestructura vital y edificios diversos en las provincias de Jersón, Dnipropetrovsk y Mykolaiv, precisó la Comisión.

Desde posiciones al lado izquierdo de la orilla donde se encuentran, las fuerzas armadas rusas utilizan para sus ataques drones que les permiten la observación y el seguimiento de objetivos en tiempo real.

Con esas armas persiguen a las víctimas y les lanzan explosivos.

Un bombero trabaja en el
Un bombero trabaja en el sitio de una empresa privada dañada durante un ataque aéreo ruso, en medio del ataque de Rusia a Ucrania, en Zaporizhia, Ucrania, el 22 de septiembre de 2025. REUTERS/Stringer

“Canales de Telegram administrados por las propias unidades responsables de las fuerzas armadas rusas o por personas cercanas a ellas han difundido cientos de videos de civiles siendo asesinados o heridos, lo cual constituye el crimen de guerra de ultrajes contra la dignidad”, señaló la Comisión.

Moser agregó que los drones también han sido dirigidos contra socorristas, ambulancias y camiones de bomberos con marcas distintivas, impidiéndoles intervenir tras los ataques.

Asimismo, confirmó que los ataques con armas explosivas en zonas pobladas siguen siendo la principal causa de víctimas entre los civiles, que han aumentado considerablemente este año con respecto a 2024, al menos un 40%.

Nuevo ataque de drones

La Fuerza Aérea de Ucrania informó del derribo de 132 drones enviados por Rusia en un ataque durante la noche del domingo a este lunes y en el que se produjeron nueve impactos en siete localizaciones, mientras que en Zaporiyia, en el este ucraniano, hubo tres muertos por bombas guiadas.

“El enemigo lanzó ataques masivos
“El enemigo lanzó ataques masivos contra Zaporiyia” y “durante casi 40 minutos, los rusos aterrorizaron la ciudad”.

En un parte publicado en su canal de Telegram, la Fuerza Aérea ucraniana dio cuenta de que Rusia lanzó contra Ucrania 141 drones de ataque, unos 80 de ellos modelos Shahed, de tecnología iraní, y de tipo Gerbera, entre otros.

El parte también dio cuenta de que en la madrugada de este lunes Rusia lanzó un ataque aéreo contra la infraestructura de la ciudad de Zaporiyia, en el este ucraniano, donde se lamentaron “víctimas y heridos entre la población civil” por bombas guiadas.

Ivan Fedorov, responsable de la Administración Regional de Zaporiyia, informó en su canal de Telegram que tres personas murieron en el ataque contra la ciudad.

“El enemigo lanzó ataques masivos contra Zaporiyia” y “durante casi 40 minutos, los rusos aterrorizaron la ciudad”, señaló Fedorov, que precisó que los objetivos rusos fueron un aparcamiento, una zona cercana a centros comerciales e infraestructuras críticas y edificios residenciales.

Un rescatista trabaja en el
Un rescatista trabaja en el sitio de un edificio residencial que fue alcanzado durante un ataque aéreo ruso, en medio del ataque de Rusia contra Ucrania, en Zaporiyia, Ucrania. 22 de septiembre 2025. Servicio de prensa del Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania en la región de Zaporiyia/Handout via REUTERS

“Ninguno de los objetivos tenía relación con la infraestructura militar. Se trató de un ataque terrorista deliberado contra una ciudad pacífica y sus habitantes”, denunció Fedorov.

(con información de EFE)

Temas Relacionados

Guerra Rusia UcraniaONUcrimen de lesa humanidad

Últimas Noticias

El Kōnane, el milenario juego hawaiano que desafía el olvido y renace como símbolo cultural

A pesar de décadas de prohibiciones y el peso de la colonización, el Kōnane encuentra nuevas manos y corazones dispuestos a rescatar su legado, convirtiéndose en un emblema de la resiliencia y el renacimiento de la identidad hawaiana

El Kōnane, el milenario juego

Arqueólogos desenterraron una fortaleza perdida por más de 700 años: el impactante castillo de los Señores de las Islas

El hallazgo aporta nuevas claves sobre la vida y el declive de uno de los linajes más influyentes de la Edad Media

Arqueólogos desenterraron una fortaleza perdida

Líderes mundiales se reúnen este lunes en Nueva York para impulsar el reconocimiento del Estado palestino

La cita, previa a la Asamblea General de la ONU, congrega delegaciones de numerosos países para discutir el alto al fuego, la liberación de rehenes y el acceso humanitario, en una jornada marcada por la ausencia de Israel y Estados Unidos

Líderes mundiales se reúnen este

Ataque ruso en Zaporizhzhia: al menos tres muertos y varios heridos tras el impacto de cinco bombas guiadas

La ofensiva alcanzó un edificio residencial y provocó incendios que destruyeron viviendas y vehículos. Las autoridades no descartan que aumente la cifra de víctimas mientras continúan las tareas de rescate

Ataque ruso en Zaporizhzhia: al

Líderes religiosos de 60 países se reunieron en Kazajistán para impulsar la paz global

En Astana, figuras espirituales de diversas tradiciones participaron en el VIII Congreso de Líderes de Religiones Mundiales y Tradicionales, destacando la urgente necesidad de traducir el diálogo interreligioso en acciones frente a la inestabilidad internacional

Líderes religiosos de 60 países
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Feroz pelea entre mujeres a

Feroz pelea entre mujeres a la salida de un boliche tras los festejos del Día de la Primavera

Incidentes de violencia y problemas de seguridad opacan la histórica noche de Silvestre Dangond en Barranquilla ante miles de asistentes

Así están las finanzas de los partidos políticos de cara a las elecciones 2026: estos son los más endeudados y los más ricos del país

Minerales críticos, energía nuclear e IA, claves del interés de EEUU en la Argentina

Miguel Ángel Pichetto calificó de “medida oportunista y electoral” la suspensión de retenciones a los granos

INFOBAE AMÉRICA
El cambio climático causó 1.700

El cambio climático causó 1.700 muertes por calor en Zúrich, según un estudio de Oxford

Lo que los fabricantes advierten en la etiqueta de las toallas y casi nadie lee: no uses suavizante

Galp y BMW Group inauguran en Intu Xanadú el mayor parque de recarga de coches eléctricos de Iberia

La cartera de inversión turística en México suman cerca de 18.600 millones de euros hasta septiembre

Las universidades de León y Oviedo crean un espacio cultural de intercambio que se inicia con la muestra 'Inefable'

ENTRETENIMIENTO

Olivia Colman: “Siempre he pensado

Olivia Colman: “Siempre he pensado que los más talentosos suelen ser los más fáciles de tratar”

Dylan O’Brien habló de su experiencia con la ansiedad y la creatividad: “Prefiero mantenerme alejado de los entornos digitales”

“El refugio atómico”: los tres actores argentinos que brillan en la serie que lidera el ranking de Netflix

Jon Bon Jovi habló por primera vez sobre el bebé de su hijo Jake y Millie Bobby Brown

La vez que Elvis Presley llamó a Priscilla Presley mientras ella estaba en la cama con Robert Kardashian