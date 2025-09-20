Mundo

El Gobierno de Estados Unidos planea una venta de armas a Israel valorada en casi 6.000 millones de dólares

El paquete armamentístico incluye helicópteros y vehículos blindados de infantería, pero no se entregaría al Ejército israelí hasta dentro de dos años

Un helicóptero estadounidense AH-64 Apache
Un helicóptero estadounidense AH-64 Apache (REUTERS/Kent Nishimura)

El Gobierno de Estados Unidos notificó al Congreso su intención de llevar adelante una venta de armas a Israel valorada en casi 6.000 millones de dólares. Con esta operación de armamento bélico, Israel duplicaría su flota de helicópteros AH-64 Apache en poco más de 2 años.

La propuesta, revelada por un funcionario estadounidense y otra persona con conocimiento del plan que solicitaron anonimato a The Wall Street Journal, comprende la venta de 30 helicópteros de ataque Apache por 3.800 millones de dólares y la entrega de 3.200 vehículos de asalto de infantería por 1.900 millones de dólares.

Las armas no serían entregadas hasta dentro de dos o tres años o más”, aclaró la persona allegada al medio estadounidense. El Departamento de Estado, a cargo de Marco Rubio, se negó a hacer comentarios sobre las ventas.

La propuesta comprende la venta de 3.200 vehículos de asalto de infantería por 1.900 millones de dólares (REUTERS/Amir Cohen)

La noticia surge en un contexto regional tenso, donde Estados Unidos sostiene su apoyo al gobierno de Benjamín Netanyahu pese a las crecientes críticas internacionales.

Otras potencias, como Reino Unido, tomaron un camino diferente al de la administración del presidente estadounidense. Londres suspendió el año pasado las exportaciones de ciertas armas a Israel y prohibió la asistencia de funcionarios israelíes a la feria de armas más grande en su territorio. Por su parte, Turquía anunció el cierre de su espacio aéreo a aviones gubernamentales israelíes y a cualquier cargamento destinado al ejército de Israel.

Joe Biden, ex presidente norteamericano, suspendió, antes de dejar su cargo, el envío de bombas de 900 kilogramos a Israel por sus preocupaciones sobre víctimas civiles. Una medida que el presidente Donald Trump eliminó al asumir el cargo en enero.

La administración del republicano ya aprobó cerca de 12.000 millones de dólares en asistencia militar relevante para Israel en el transcurso 2025. En junio, Estados Unidos autorizó una venta adicional de kits de guiado de bombas de precisión por 500 millones de dólares para reabastecer al ejército israelí.

El respaldo de Trump a Israel

FOTO DE ARCHIVO: El presidente
FOTO DE ARCHIVO: El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, durante una reunión en la que Trump anunció conversaciones nucleares con Irán, Washington, Estados Unidos. 7 de abril de 2025. REUTERS/Kevin Mohatt/File Photo

El líder republicano habló sobre los ataques del 7 de octubre de 2023 cometidos por Hamas este viernes y lo calificó como un “genocidio al más alto nivel”. Las declaraciones brindadas en el Despacho Oval a la prensa trascendieron y agregó en diálogo con un periodista: “¿Qué opinas? Fue asesinato, genocidio, llámalo como quieras. Pero a los bebés los partieron por la mitad. Les cortaron brazos, la cabeza. Supongo que eso también es genocidio”.

El pasado 15 de septiembre, Trump utilizó su cuenta en la red social Truth Social para denunciar la utilización de civiles por parte de Hamas en el frente de batalla contra el Ejército israelí. “Acabo de leer que Hamas ha desplazado a los rehenes a la superficie para utilizarlos como escudos humanos contra la ofensiva terrestre de Israel”.

Espero que los líderes de Hamas sepan en lo que se están metiendo si hacen algo así. Es una atrocidad humana como se han visto pocas antes. No permitan que esto pase o todas las ‘apuestas’ se retirarán. ¡Liberen a todos los rehenes ya!”, afirmó.

(Con información de AP y Reuters)

