Alerta en Occidente: Kim Jong-un acelera los ensayos con drones suicidas y ordena modernizar el arsenal norcoreano con IA

El dictador Kim Jong -Un observó el testeo de los nuevos drones suicidas (KCNA vía REUTERS)

El dictador norcoreano, Kim Jong-un, supervisó este viernes nuevas pruebas de drones estratégicos y tácticos y ordenó avanzar en la aplicación de inteligencia artificial (IA) en la modernización del Ejército.

En una nueva señal del desarrollo armamentístico de Pyongyang en paralelo a los ejercicios conjuntos de Corea del Sur y Estados Unidos, el régimen norcoreano se presentó en el Complejo de Tecnología Aeronáutica No Tripulada. Desde una ubicación no revelada, observó vehículos de vigilancia no tripulados y drones de ataque de la serie Kumsong, reconocidos por primera vez en el medio estatal KCNA.

El líder comunista subrayó que, en la guerra moderna, desarrollar la tecnología central de vehículos no tripulados y aplicar la inteligencia artificial constituye una tarea prioritaria para la modernización de sus fuerzas armadas. Las imágenes divulgadas este viernes muestran drones suicidas impactando objetivos durante un simulacro.

La explosión generada por un dron suicida del Ejército norcoreano (KCNA vía REUTERS)

Cabe recordar que Corea del Norte probó vehículos aéreos no tripulados de este tipo en agosto y noviembre de 2024 y, recientemente, en marzo. Desde Pyongyang, aseguran que el desarrollo ya incluye tecnología de IA.

El anuncio se conoció tras el cierre del ejercicio militar conjunto Iron Mace entre Corea del Sur, Japón y Estados Unidos, enfocado en la integración de armas convencionales surcoreanas y capacidades nucleares estadounidenses. Kim Yo Jong, hermana del dictador norcoreano, condenó las maniobras en los medios estatales y las definió como “una demostración imprudente de fuerza”.

“La exhibición por parte de ellos en las cercanías de la República Popular Democrática de Corea, en el lugar equivocado, inevitablemente traerá malos resultados para ellos mismos”, sostuvo en su mensaje recogido por la televisión estatal.

Pak Jong Chon, alto dirigente del régimen norcoreano, advirtió, también a través de la KCNA, que si las “fuerzas hostiles” persisten en desplegar su poderío mediante maniobras conjuntas, Corea del Norte responderá tomando medidas “más decididas y contundentes”.

El avanzado drone táctico de las fuerzas militares de Kim Jong-un (KCNA vía REUTERS)

El pasado 15 de septiembre, la alianza contra la dictadura asiática inició los ejercicios militares conjuntos cerca de la isla surcoreana de Jeju para reforzar sus capacidades operativas combinadas frente a los crecientes desafíos nucleares y de misiles planteados por Corea del Norte.

"El ejercicio es necesario para contrarrestar las amenazas nucleares y de misiles de Corea del Norte, que no dejan de aumentar“, remarcó el Ministerio de Defensa surcoreano sobre el conjunto de maniobras denominado Freedom Edge (Borde de la libertad).

El Comando Indo-Pacífico de Estados Unidos precisó que los ejercicios incluyeron la participación de medios aéreos del Cuerpo de Marines y la Fuerza Aérea estadounidenses, simulacros de defensa aérea y antimisiles, evacuaciones médicas y entrenamientos en operaciones marítimas. El comando calificó Freedom Edge como "la demostración más avanzada hasta ahora de cooperación en defensa trilateral“.

EEUU, Corea del Sur y Japón dieron inicio a sus maniobras conjuntas en respuesta a las amenazas de Kim Jong-un (REUTERS/Kim Kyung-Hoon)

Kim Jong-un confirmó que presentará en el próximo congreso del Partido de los Trabajadores una política que combinará el desarrollo de fuerzas nucleares y la modernización de las armas convencionales.

La KCNA citó al dirigente al destacar: “Pyongyang pondrá adelante la política de impulsar simultáneamente la construcción de fuerzas nucleares y de las fuerzas armadas convencionales”.

El dictador realizó el anuncio durante una visita a los institutos de armamento blindado y electrónico de la Academia de Ciencias de la Defensa, donde inspeccionó pruebas de nuevos vehículos blindados, sistemas de protección activa y armas electrónicas.

(Con información de AFP y EFE)