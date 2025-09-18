Se registró un sismo de magnitud 7,8 frente a las costas de la península rusa de Kamchatka: hay alerta de tsunami

Un terremoto de magnitud 7,8 sacudió este jueves el Pacífico frente a las costas de la península de Kamchatka, en el Lejano Oriente de Rusia, a las 18:58 GMT.

El sismo se produjo a 128 kilómetros al este de la ciudad rusa de Petropavlovsk-Kamchatsky, y a una profundidad de 10 kilómetros, lo que llevó al Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico de Estados Unidos a emitir una alerta por posibles olas peligrosas a lo largo de las costas cercanas.

En julio, la región experimentó un sismo aún más intenso, con una magnitud de 8,8, que generó alerta en todo el Pacífico y fue el más fuerte registrado en la zona desde 1952. Ese evento provocó tsunamis en varios estados de Estados Unidos, Japón, las islas Kuriles y países de América Latina.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) precisó que el epicentro del reciente movimiento telúrico se localizó a 128 kilómetros al este de Petropávlovsk-Kamchatski y a una profundidad de 10 kilómetros.

En desarrollo