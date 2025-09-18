Mundo

Se registró un sismo de magnitud 7,8 frente a las costas de la península rusa de Kamchatka: hay alerta de tsunami

El terremoto ocurre semanas después de un fuerte temblor de 8,8 que se produjo en la misma zona

Guardar

Un terremoto de magnitud 7,8 sacudió este jueves el Pacífico frente a las costas de la península de Kamchatka, en el Lejano Oriente de Rusia, a las 18:58 GMT.

El sismo se produjo a 128 kilómetros al este de la ciudad rusa de Petropavlovsk-Kamchatsky, y a una profundidad de 10 kilómetros, lo que llevó al Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico de Estados Unidos a emitir una alerta por posibles olas peligrosas a lo largo de las costas cercanas.

En julio, la región experimentó un sismo aún más intenso, con una magnitud de 8,8, que generó alerta en todo el Pacífico y fue el más fuerte registrado en la zona desde 1952. Ese evento provocó tsunamis en varios estados de Estados Unidos, Japón, las islas Kuriles y países de América Latina.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) precisó que el epicentro del reciente movimiento telúrico se localizó a 128 kilómetros al este de Petropávlovsk-Kamchatski y a una profundidad de 10 kilómetros.

En desarrollo

