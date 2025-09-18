Mundo

El hallazgo de restos humanos en un museo universitario de Tasmania despierta la polémica por su uso no autorizado

La revisión de prácticas históricas llevó a la identificación de especímenes conservados sin consentimiento familiar. La importancia de la ética en la gestión museística

Por Celeste Sawczuk

Guardar
La Universidad de Tasmania pidió
La Universidad de Tasmania pidió disculpas públicas y retiró los restos humanos de la exhibición en 2018 - (Universidad de Tasmania)

Hasta hace poco, el Museo de Patología R. A. Rodda de la Universidad de Tasmania era prácticamente desconocido fuera del ámbito académico y médico. Sus vitrinas, diseñadas para formar a generaciones de estudiantes y profesionales de la salud, escondían no solo conocimientos anatómicos, sino también historias humanas marcadas por la ausencia de consentimiento.

El reciente descubrimiento de restos humanos conservados y exhibidos sin autorización familiar detonó una crisis institucional y social cuyas repercusiones todavía se sienten en toda Australia.

El informe que trajo el pasado al presente

Los primeros indicios de este escándalo emergieron en 2016, cuando el entonces curador del museo comunicó su preocupación por la presencia de especímenes cuya incorporación no contaba con el aval adecuado. Estas inquietudes dieron pie a una investigación exhaustiva liderada por el forense Simon Cooper.

El resultado fue un informe histórico de la Magistrates Court of Tasmania, que reveló que el museo almacenó 177 restos humanos entre 1966 y 1991, sin el conocimiento o consentimiento de sus familias ni de las autoridades forenses. Tanto The Guardian como la Australian Associated Press siguieron de cerca el caso, que rápidamente cobró relevancia en la agenda pública.

El Museo de Patología R.
El Museo de Patología R. A. Rodda exhibió restos humanos sin consentimiento familiar durante 25 años - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El informe señala que durante veinticinco años la práctica se mantuvo oculta y que muchos funcionarios de la época desconocían la procedencia o el destino final de los especímenes. Además, el documento destaca una falla contundente: los estándares nacionales para la gestión ética de restos humanos, establecidos en 2002, nunca fueron implementados en Tasmania, lo que permitió que casos como este pasaran inadvertidos durante tanto tiempo.

Procesos de reconciliación y búsqueda de justicia

Tras hacerse público el caso, el museo retiró los restos humanos de la exhibición en 2018. La oficina del forense destinó años a reconciliar los registros, investigar el origen de cada espécimen y, sobre todo, tratar de identificar a las víctimas.

En enero de 2025, tras extensos trabajos, se publicaron en línea los nombres de 126 personas cuyos restos pudieron ser identificados, con la esperanza de contactar a sus familias y permitirles recuperar a sus seres queridos.

Simon Cooper detalló que se pudieron atender los deseos de 100 familias, mientras que 77 restos no identificados recibieron una disposición respetuosa en función de las posibilidades existentes. “El descubrimiento de que se extrajeron restos humanos de la autopsia y no se devolvieron al cuerpo ha sido motivo de dolor para muchas familias”, sostuvo el forense en palabras recogidas por The Guardian.

Disculpas, reflexión institucional y una promesa de cambio

La Universidad de Tasmania reaccionó de inmediato. El vicerrector adjunto de salud, profesor Graeme Zosky, ofreció disculpas públicas y comenzó un proceso de diálogo personal con las familias involucradas, buscando respuestas y ofreciendo apoyo en un proceso difícil y sensible.

La falta de estándares éticos
La falta de estándares éticos en Tasmania permitió que la práctica pasara inadvertida hasta 2002 - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Zosky expresó: “Lamentamos profundamente la tristeza y el dolor causados”, y aseguró que la institución analizará con detalle el informe del forense antes de tomar futuras decisiones. También explicó que los restos en cuestión fueron recolectados en autopsias forenses, práctica que quedó en desuso hace décadas.

La investigación también determinó que la mayor parte de los restos ingresó al museo por medio de un patólogo forense ya fallecido, lo que complica la atribución individual de responsabilidades.

En su balance final, Cooper se abstuvo de emitir recomendaciones formales, aunque calificó la retención sin consentimiento como una acción ofensiva para los estándares contemporáneos y resaltó el carácter casi inimaginable de que la práctica se extendiera hasta 1991.

Repercusiones políticas y un debate que no se agota

El efecto en la clase política fue inmediato e intenso. La diputada independiente Meg Webb calificó el caso como “espantoso” y “profundamente impactante”, al tiempo que argumentó que corresponde analizar posibles compensaciones para las familias afectadas y tomar medidas contra quienes sean responsables, tanto a nivel individual como institucional.

Durante años, el Museo de Patología R. A. Rodda fue un pilar central en la formación de profesionales de la salud en Australia, por la riqueza de su colección de tejidos y especímenes humanos. Sin embargo, la revelación de estas prácticas pone en cuestión no solo la ética médica del pasado, sino la propia relación entre instituciones, ciencia y la sociedad.

Temas Relacionados

Restos humanosUniversity of TasmaniaTasmaniaAustraliaMuseosR. A. Rodda Museum of PathologyNewsroom BUE

Últimas Noticias

El caso Amenemope: la desaparición de un tesoro de 3.000 años sacude Egipto

Esta joya con más de 3.000 años de antigüedad se encontraba en el laboratorio de restauración al ser sustraída en circunstancias aún sin esclarecer. Las razones detrás del temor por un posible contrabando en el mercado ilegal del arte antiguo

El caso Amenemope: la desaparición

El presidente de Siria afirmó que “en los próximos días” podría alcanzarse con Israel un pacto de seguridad supervisado por la ONU

Ahmed al Sharaa destacó que el acuerdo es una “necesidad” para garantizar la soberanía y el espacio aéreo sirio

El presidente de Siria afirmó

Trump y Carlos III intercambiaron elogios en el banquete de Estado que inauguró la visita oficial a Reino Unido

El presidente estadounidense califica de “honor singular” ser recibido por el monarca británico, quien destaca su “compromiso personal” para resolver conflictos mundiales

Trump y Carlos III intercambiaron

Tensión en la frontera: Tailandia usó balas de goma para dispersar una protesta de camboyanos por una disputa territorial

Comunidades locales, afectadas por el cierre de accesos y la instalación de nuevas barreras, expresan preocupación por las consecuencias en su vida diaria

Tensión en la frontera: Tailandia

El sistema láser antimisiles israelí ‘Iron Beam’ estará listo para uso militar antes de fin de año

El Ministerio de Defensa confirmó que la innovadora defensa láser completó con éxito sus pruebas y estará lista a finales de este año

El sistema láser antimisiles israelí
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Paola Holguín se defendió tras

Paola Holguín se defendió tras rumores que vinculan a su padre con el cartel de Medellín: “La misma cantaleta de siempre”

Aseguran precursores para la creación de metanfetamina valuados en más de 100 millones de pesos en Sinaloa

Marbelle se fue contra la JEP por su fallo contra excomandantes de las Farc: “Salieron premiados a sembrar arbolitos”

Petro confrontó a Donald Trump tras la descertificación: “Yo he incautado cuatro veces más droga que su amigo Uribe”

Perú inicia la construcción del buque científico “Haydee Santander” para modernizar la investigación pesquera

INFOBAE AMÉRICA
Ejecutado un hombre en Florida,

Ejecutado un hombre en Florida, que con 12 supera su récord de ejecuciones anuales desde 1976

Un tribunal de EEUU rechaza la solicitud de Trump para despedir a una gobernadora de la Reserva Federal

Noboa defendió eliminación del subsidio al diésel y aseguró que “los recursos se están redistribuyendo de forma justa”

Detenido un hombre por amenazas a la Universidad de Utah tras el asesinato a Charlie Kirk

Un tribunal colombiano suspende al nuevo ministro de Igualdad por incumplir la cuota de mujeres en el Gobierno

ENTRETENIMIENTO

Amanda Teague, la mujer que

Amanda Teague, la mujer que se casó con un fantasma de 300 años sin imaginar las consecuencias que le traería

Suspendieron el programa de Jimmy Kimmel por sus dichos sobre el asesinato de Charlie Kirk: la reacción de Donald Trump

Fotos de Bella Hadid en un hospital desataron preocupación por su salud

De héroe en pantalla a ejemplo de superación: la reinvención de Tom Holland tras Spider-Man

La advertencia que Ryan Reynolds le hizo a Eva Longoria por la compra del equipo Necaxa