Dinamarca comprará por primera vez armas de largo alcance ante la amenaza rusa: “Moscú nos está poniendo a prueba”

La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, habla junto a un avión de combate F-16 durante una visita al Fighter Wing Skrydstrup, cerca de Vojens, Dinamarca, el 25 de mayo de 2023. (Ritzau Scanpix/Bo Amstrup vía REUTERS)

Dinamarca anunció el miércoles que comprará por primera vez en su historia “armas de precisión de largo alcance” como misiles o drones, porque necesita reforzar sus capacidades de disuasión ante la amenaza de Rusia sobre Europa.

La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, dijo en una conferencia de prensa que la medida representa “un cambio de paradigma en la política de defensa” del país nórdico.

“Por primera vez, Dinamarca va a desarrollar capacidad militar en forma de armas de precisión de largo alcance“, dijo Frederiksen a los periodistas.

“Rusia nos está poniendo a prueba, está poniendo a prueba nuestra unión. No hay ninguna duda de que Rusia será una amenaza para Dinamarca y Europa durante muchos años”, agregó.

Tanto Frederiksen como el ministro de defensa, Troels Lund Poulsen, resaltaron no obstante que la compra tiene efectos “disuasorios” y que no existe una amenaza concreta.

“Nuestra seguridad depende de nuestra capacidad para defendernos y de si tenemos la voluntad de hacerlo”, apuntó Frederiksen.

El Gobierno danés señaló que el anuncio obedece a una recomendación del Estado Mayor, aunque no precisó el tipo de armas que se adquirirá ni el plazo en que estarán listas.

“Con estas armas las fuerzas de defensa podrán alcanzar objetivos a larga distancia y, por ejemplo, neutralizar amenazas de misiles enemigos”, explicó Frederiksen. Las armas a las que se refirió la Primera Ministra podrían ser, por ejemplo, misiles o drones.

La primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, observa durante una audiencia sobre las medidas de defensa como resultado de la situación de seguridad, en la Oficina del Primer Ministro, Copenhague, Dinamarca, el 17 de septiembre de 2025. (Ritzau Scanpix/vía REUTERS)

Poulsen aseguró por su parte que espera que la compra sea financiada “dentro del actual marco para defensa con la economía que hemos fijado”.

El Ejecutivo danés -una coalición liderada por los socialdemócratas que incluye también a dos fuerzas liberales- anunció la semana pasada que gastará 58.000 millones de coronas (7.769 millones de euros) en la compra de ocho sistemas de defensa aérea fabricados en Europa, la mayor compra de armas en su historia.

Serán los primeros sistemas de defensa aérea que poseerá Dinamarca desde 2004 y uno de ellos estará ya operativo a finales de este año.

Tras el estallido de la guerra de Ucrania, Dinamarca ha aumentado en varias ocasiones el gasto en defensa, y la primera ministra, la socialdemócrata Mette Frederiksen, ha sido una decidida partidaria del rearme a nivel nacional y europeo.

En febrero, Frederiksen dijo que el país destinaría 7.000 millones de dólares al gasto de defensa en los próximos dos años, instando a los militares a “comprar, comprar, comprar”.

Un documento de la OTAN hecho público el 28 de agosto estimaba en un 3,22 % del PIB el gasto en defensa de Dinamarca, que ha reformado además su servicio militar, introduciendo la obligación para las mujeres y aumentando su duración de cuatro a 11 meses.

(Con información de AFP y EFE)