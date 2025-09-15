Australia y Papúa Nueva Guinea firmarán un pacto de defensa ante la creciente influencia de China

Parches bordados adornan el uniforme de un miembro de la Fuerza de Defensa de Papúa Nueva Guinea durante el Salón Aeronáutico Internacional de Australia en Avalon, Australia, el 26 de marzo de 2025. REUTERS/Hollie Adams

Las fuerzas de defensa de Australia y Papúa Nueva Guinea se integrarán bajo un nuevo pacto de seguridad que se firmará esta semana, dijo el lunes el primer ministro australiano, Anthony Albanese, mientras su gobierno intenta frenar la influencia de seguridad de China en la región.

Albanese dijo que él y su homólogo de Papúa Nueva Guinea, James Marape, firmarán el pacto el miércoles, un día después de celebrar el 50º aniversario de la independencia de la nación insular del Pacífico Sur de Australia.

El subsecretario de Estado de EE. UU., Christopher Landau, también estará en la capital de Papúa Nueva Guinea, Puerto Moresby, para las celebraciones.

“Es una mejora muy significativa en nuestra relación de defensa”, dijo Albanese a Australian Broadcasting Corp. en Perth, en el estado de Australia Occidental, antes de volar al vecino más cercano de Australia.

“Prevé la defensa mutua, lo que significa que nos brindaremos apoyo mutuo, facilitaremos una integración de nuestra interoperabilidad de nuestros activos y nuestras respectivas fuerzas de defensa”, añadió Albanese.

Primer ministro australiano, Anthony Albanese. REUTERS/Hollie Adams

Con una población estimada de casi 12 millones de personas, Papúa Nueva Guinea es el país más poblado del Pacífico Sur después de Australia. Australia tiene 27 millones de habitantes.

El acuerdo permitirá a los ciudadanos de ambos países servir en cualquiera de las dos fuerzas armadas. Australia ofrecería la ciudadanía australiana como incentivo para que los papúes neoguineanos se alisten en el ejército australiano.

En la actualidad, Australia sólo acepta reclutas de sus socios de intercambio de inteligencia de Five Eyes, incluidos Estados Unidos, Gran Bretaña, Canadá y Nueva Zelanda.

Tres naciones insulares del Pacífico han cambiado su lealtad de Taiwán a Pekín desde 2019, a medida que la influencia de China en la región ha crecido. Estados Unidos y sus aliados están particularmente preocupados por la creciente influencia de China en materia de seguridad mediante el entrenamiento policial en Fiyi, Kiribati, Samoa, las Islas Salomón y Vanuatu.

Australia y Papúa Nueva Guinea firmaron un acuerdo de seguridad en 2023 que amplió la cooperación de defensa de las dos naciones y fortaleció el lugar de Australia como socio de seguridad preferido en la región.

En esta fotografía proporcionada por la Fuerza de Defensa de Australia, el HMAS (Buque Australiano de Su Majestad) Arunta, a la izquierda, sigue a la fragata Hengyang de la clase Jiangkai del Ejército Popular de Liberación y la Armada y a un buque de reabastecimiento de la clase Fuchi en el Mar de Tasmania, el 13 de febrero de 2025. (Fuerza de Defensa de Australia vía AP)

La firma se retrasó seis meses después de que un acuerdo de seguridad separado alcanzado entre Estados Unidos y el gobierno de Marape provocara protestas en Papúa Nueva Guinea en mayo de 2023 por preocupaciones de que el pacto estadounidense socavaba la soberanía nacional.

Oliver Nobetau, director de proyectos de la Red Australia-Papúa Nueva Guinea en el Lowy Institute, un centro de estudios sobre políticas internacionales con sede en Sidney, dijo que cualquier mención de la “exclusividad” de la asociación en el nuevo pacto entre Australia y Papúa Nueva Guinea sería significativa.

Varias naciones insulares del Pacífico evitan tomar partido en la creciente competencia estratégica entre los aliados de Estados Unidos y China.

“Si hay alguna redacción que indique que Australia será el socio de seguridad preferido para un país como Papúa Nueva Guinea, eso sería una gran victoria” para Australia, dijo Nobetau.

“Sabemos que los países del Pacífico, Papúa Nueva Guinea en particular, han sido bastante firmes en la protección de su soberanía, lo que implica eliminar el tipo de lenguaje que excluye las asociaciones con terceros”, añadió.

El presidente chino Xi Jinping. Lintao Zhang/Pool vía REUTERS/File Photo

Albanese esperaba firmar un tratado económico y de seguridad con Vanuatu la semana pasada. Sin embargo, la preocupación en el gobierno de esa nación insular sobre cómo el acuerdo podría afectar su capacidad para obtener financiación de infraestructura de China ha prolongado las negociaciones.

El ministro de Defensa australiano, Richard Marles, dijo que el nuevo tratado bilateral reemplazaría un acuerdo alcanzado en 1977 con una Papúa Nueva Guinea recién independizada.

“Este es un acuerdo transformador entre nosotros y Papúa Nueva Guinea”, dijo Marles.

Australia continuará dialogando con Fiji y Tonga para avanzar en la cooperación bilateral en materia de defensa, afirmó Marles.

(con información de AP)