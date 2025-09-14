Mundo

Marco Rubio llegó a Israel para reunirse con Benjamin Netanyahu y evaluar la guerra en Gaza

El secretario de Estado de EEUU arribó esta mañana a Tel Aviv a la espera de una reunión diplomática con el primer ministro israelí. Ambos harán una visita al Muro de los Lamentos

Guardar
La llegada de Marco Rubio
La llegada de Marco Rubio a Israel (REUTERS/Nathan Howard)

Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, llegó a Tel Aviv cerca de las 09:00 (hora local) y fue recibido por Mike Huckabee, embajador de EEUU en Israel. La agenda del republicano está compuesta por reuniones con autoridades israelíes en busca de un abordaje de la situación del conflicto en Gaza, además de otros temas regionales y diplomáticos.

La capital de Israel será escenario de uno de los momentos simbólicos de la gira de Marco Rubio. La oficina del primer ministro israelí confirmó la realización de una actividad en el Muro de los Lamentos en la Ciudad Vieja de Jerusalén y anticipó que los temas de la visita del responsable de la diplomacia estadounidense se centrará en Gaza y en la defensa de la postura de Estados Unidos ante el inminente reconocimiento del Estado palestino.

Durante la estadía del norteamericano, se prevé un homenaje al activista conservador estadounidense Charlie Kirk, asesinado el miércoles pasado en la Universidad del Valle de Utah.

El ministro israelí de la Diáspora y Lucha contra el Antisemitismo, Amichai Chikli, también participará en la ceremonia. Según la ONG israelí Peace Now, Rubio dará el presente en la inauguración de un túnel turístico en una el barrio Silwan de la capital israelí.

Marco Rubio aterrizó en Jerusalén
Marco Rubio aterrizó en Jerusalén y llevará una agenda con las autoridades de Israel

El análisis del posible reconocimiento de un Estado palestino independiente por parte de las principales potencias europeas durante la próxima sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, una medida que recibió críticas del Gobierno estadounidense, será uno de los temas principales a dialogar por Rubio.

A su vez, el jefe de la diplomacia estadounidense minimizó el impacto del deterioro en la relación entre Washington e Israel tras el reciente ataque en Doha, Qatar, al afirmar que la ofensiva contra los líderes del grupo terrorista palestino Hamas no modificará los lazos bilaterales.

“Lo que ocurrió, ocurrió. Nosotros no estábamos contentos, el presidente tampoco”, señaló Rubio en una conferencia de prensa antes de partir hacia Israel.

El abrazo entre Marco Rubio
El abrazo entre Marco Rubio y Mike Huckabee (REUTERS/Nathan Howard)

Por su parte, antes de la llegada de Rubio, Netanyahu afirmó este sábado que si los jefes de Hamas fuesen eliminados, la guerra en la Franja de Gaza terminaría. A su vez, acusó al grupo terrorista de obstaculizar los intentos de pactar un alto el fuego

Netanyahu escribió en su perfil de la red social X un mensaje a sus enemigos en Medio Oriente: “Los jefes terroristas de Hamas que viven en Qatar no se preocupan por la gente en Gaza. Bloquearon todos los intentos de cese el fuego para prolongar la guerra indefinidamente”. “Deshacerse de ellos eliminaría el principal obstáculo para liberar a todos nuestros rehenes y terminar la guerra”, sentenció en la previa a su encuentro con el secretario de Estado estadounidense.

En ese sentido, Rubio colocó paños fríos en la tensión entre Estados Unidos e Israel antes de tomar el vuelo, en busca a un alto el fuego en Gaza: “No va a cambiar la naturaleza de nuestra relación con los israelíes, pero vamos a tener que hablar sobre ello, principalmente sobre qué impacto tiene esto”.

(Con información de Reuters)

Temas Relacionados

Últimas Noticias AméricaEstados UnidosMarco RubioFuerzas de Defensa IsraelBenjamín NetanyahuFranja de GazaEEUUMike Huckabee

Últimas Noticias

El aumento de la gasolina en Rusia golpea a los consumidores en medio de la inflación y los bombardeos

El precio del combustible subió 6,7% desde fines de 2024, con cortes de suministro en varias regiones y presión sobre hogares y pequeños negocios. El Kremlin intenta frenar el impacto con restricciones a la exportación

El aumento de la gasolina

Xi Jinping está en una carrera contra el tiempo para asegurar su legado en China

El líder chino intensifica sus acciones para consolidar su posición histórica, enfrentando desafíos internos y externos mientras busca la unificación con Taiwán y enfrenta presiones demográficas y tecnológicas

Xi Jinping está en una

El régimen de China amenazó a Filipinas por sus “provocaciones” en el mar Meridional y la acusó de difundir “reclamos ilegales”

El Ejército Popular de Liberación realizó patrullajes junto al portaaviones Fujian mientras Filipinas, Estados Unidos y Japón llevaban a cabo maniobras conjuntas en la región

El régimen de China amenazó

La dictadura norcoreana amenazó a EEUU, Japón y Corea del Sur por sus maniobras militares conjuntas: “Les traerá malos resultados”

Kim Yo-jong, hermana del dictador Kim Jong-un, advirtió que los ejercicios aéreos, navales y de defensa antimisiles en aguas de Jeju son una “imprudente demostración de fuerza”

La dictadura norcoreana amenazó a

La Unión Europea dijo que no reconocerá las elecciones rusas de este domingo en la península de Crimea

El bloque sostuvo que los comicios representan “otra violación del derecho internacional, incluida la Carta de las Naciones Unidas, y de la soberanía, la independencia y la integridad territorial de Ucrania”

La Unión Europea dijo que
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Se registró un sismo de

Se registró un sismo de magnitud 5.1 en Antioquia

Muere un hombre en la explosión en el bar en Vallecas: los Bomberos encuentran el cuerpo sin vida bajo los escombros

Resultados de la Lotería del Cuaca: ganadores y números premiados del sábado 13 de septiembre de 2025

Asesinan a disparos al jefe de protección del alcalde de Arauca, Juan Qüenza

Temblor hoy en México: Noticias de la actividad sísmica este domingo 14 de septiembre de 2025

INFOBAE AMÉRICA
Marco Rubio viajará a Israel

Marco Rubio viajará a Israel siete meses después de su última visita

Rusia lanza un misil hipersónico durante las maniobras conjuntas con Bielorrusia

Los investigadores concluyeron que fumar aumenta el riesgo de padecer diabetes tipo 2

Al menos 15 muertos en un accidente de tráfico en Yucatán (México)

Qatar acoge una cumbre regional sobre los bombardeos de Israel contra Doha

ENTRETENIMIENTO

La historia de amor de

La historia de amor de Bruce Willis y Demi Moore: del divorcio a un vínculo inquebrantable

Heidi Fleiss, la “Hollywood Madam” delatada por Charlie Sheen y condenada por liderar una red de prostitución

Andrea Bocelli y Karol G cantaron “Vivo por ella” y brillaron en el histórico concierto “Grace for the world” en el Vaticano

Por qué Taylor Swift quedó fuera del proceso judicial entre Justin Baldoni y Blake Lively

Gen V: la serie derivada de ‘The Boys’ que no puedes perderte en los estrenos de la semana del 15 al 21 de septiembre